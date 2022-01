Koks en barmedewerkers niet omscholen; horeca moet paraat blijven voor na de coronapandemie

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - In het artikel met de kop ‘steek coronasteun liever in omscholing’ (ED 15-1) geeft hoogleraar Arnoud Boot aan dat de noodsteun voor (horeca)bedrijven lang genoeg heeft geduurd en dat er andere keuzes hadden moeten worden gemaakt.

Arnoud Boot vindt dat medewerkers in de horeca omgeschoold moeten worden en dat de ondernemers die failliet gaan, ’het menselijk leed is groot’ stelt hij, ‘all-in the game’ is. Voor een hoogleraar heeft hij mijns inziens wel een erg beperkte blik. De horeca wordt immers op last van de overheid gesloten, ondanks het minimale aantal besmettingen dat daar plaats vindt.

De horecaondernemer wordt geofferd voor een groter doel, namelijk het inperken van de bewegingsvrijheid van de bevolking. Ook horecaondernemers begrijpen dat het nodig kan zijn dergelijke maatregelen te treffen in het algemeen belang. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat hij daarvoor de rekening gaat betalen. Het is wel zo eerlijk dat wij dat dan óók met z’n allen doen.

Nu mogen jullie rustig omvallen

Dat de crisis langer duurt en dat er meer van deze ondernemers wordt gevraagd, zowel financieel, fysiek als mentaal moge duidelijk zijn. Het is dan ook wel makkelijk om te zeggen: we hadden jullie eerst nodig maar nu er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat mogen jullie rustig omvallen. Horeca ondernemers hebben hun personeel al die tijd de salarissen doorbetaald om, zodra ze van de overheid weer mogen, hun activiteiten te kunnen voortzetten.

Er is weliswaar steun, maar in de praktijk moet toch een groot deel zelf worden bijgelegd. Wat de heer Boot adviseert is om al die gepassioneerde koks, barmedewerkers en ander horecapersoneel om te scholen voor werk waar deze mensen niet gelukkig van worden (je kiest immers niet zomaar voor de horeca) en zorgt er daarmee voor dat, wanneer de horeca weer normaal kan functioneren er geen geschikt personeel meer voor deze bedrijfstak beschikbaar is.

Quote In de bouw is eerder hetzelfde gedaan en nu is er geen bouwvakker meer te krijgen en is vakkennis en ervaring verloren gegaan

Een paar jaar geleden hebben we in de bouw exact hetzelfde gedaan met als gevolg dat er nu geen bouwvakker meer te krijgen is en er veel vakkennis en ervaring verloren is gegaan. Wanneer de horeca omvalt zal dit ook verstrekkende gevolgen hebben voor de detailhandel. Niemand wil dat winkelstraten en binnensteden veranderen in spooksteden.

Waar hoogleraar Boot en collega Gradus totaal aan voorbij gaan is dat Corona, linksom of rechtsom, van voorbijgaande aard is en dat de horeca straks weer normaal deel gaat uitmaken van de economie en ons leven (gelukkig). Het is niet de schuld van de horeca dat deze branche niet kan functioneren en steun nodig heeft.

Branche op slot te gooien

Zolang de overheid er voor kiest deze branche op slot te gooien in plaats van de zorg op te schalen is het niet meer dan menselijk om de ondernemers die je hun broodwinning afpakt te compenseren, wat overigens nu maar ten dele gebeurt. De hoogleraren vinden dat de steun de dynamiek in de arbeidsmarkt verstoort. Dat doet corona ook. Sterker nog: die verstoort de economie. Of eigenlijk verstoort de overheid de economie door bedrijfstakken uit te sluiten voor deelname aan deze economie. Ik mag hopen dat hoogleraren zich niet beperken tot Excel management maar ook andere factoren meewegen in hun oordeel.

Volledig scherm Hugo Molleman © ED Hugo Molleman is eigenaar van delicatessenzaak Il Borgo, restaurant La Bocca Grande en De Vijfhoeck in Helmond