Kom maar op met dat deltaplan!

Insteek van het gesprek was dat wij vonden dat er overheidsgeld gereserveerd zou moeten worden voor aankoop van stroken grond dwars over de landbouwgronden. Deze zouden deels beplant moeten worden met noot- en besdragende struiken en deels ingezaaid met inheemse kruiden. Bestaande houtwallen, of wat er nog van over is, zouden ook moeten worden aangekocht en hersteld. Dat onderhoud zou kunnen plaatsvinden door Agrarische Natuurverenigingen in opdracht van ecologen van de provincie of natuurbeherende instanties. De grenzen zouden worden gerespecteerd.