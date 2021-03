Koningsfeestje achter beeldscherm van 1,75 miljoen leidt niet tot saamhorigheid

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 6 maart in de krant verschenen.

Feestje achter beeldscherm van 1,75 miljoen leidt niet tot saamhorigheid

Wij zullen niet de enige zijn die verbaasd waren toen bekend werd dat Eindhoven 1,75 miljoen euro nodig heeft voor de landelijke viering van koningsdag.

De echte reden om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren is het samen zijn. Als eenheid een feestje ter ere van de verjaardag van de koning, vader van het volk. Maar wij denken niet dat we ons saamhorig voelen achter een beeldscherm thuis, zonder familie en vrienden.

Het Eindhovense college stelt dat we met het programma dat is ontwikkeld, nationaal en internationaal kunnen laten zien hoe wij als centrumstad van de regio Brainport oplossingen ontwikkelen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Wij waren in de veronderstelling dat we te maken hebben met een pandemie waar mensenlevens op het spel staan en het financieel lijden van mensen groot is. Ik kan andere grote maatschappelijke vraagstukken bedenken, zoals de gezondheidszorg. Zeker is het goed als we investeren in technologische ontwikkelingen. Maar is dit het moment?

De toekomst van Eindhoven hangt niet af van een digitaal te volgen bezoek van 1,75 miljoen van de koning. Besteed het geld aan initiatieven waarbij gekeken wordt naar veilig samenkomen, iets waar wij allemaal energie en perspectief van krijgen!

Het college vindt dat de huidige alternatieve Koningsdag voor de inwoners een grote kans is, ze zien de dag als kantelpunt in de epidemie waarin het licht aan het einde van de tunnel steeds sterker wordt. Het college heeft blijkbaar meer perspectief dan dat wij die hebben. Besteed dat geld aan het volk.

Murat Memis en Dagmar Mous namens SP Eindhoven

Paar uur schnitzels bakken in truck mag niet

Verbijstering, onmacht, boosheid en verdriet overheersten nadat we deze week gebeld werden door de gemeente Valkenswaard.

Voor morgen staat onze schnitzeltruck gepland op ons terras bij Grand Café De Zwaan in Borkel en Schaft. Omdat we door de coronamaatregelen alweer ruim vijf maanden gesloten zijn wilden we graag voor onze dorpsgenoten heerlijke schnitzels bakken. Zo kunnen we zelf toch nog een centje verdienen en onze dorpsgenoten laten genieten.

Zo stonden we ook op zondag 7 februari voor ons pand en dat voelde als een lichtpuntje. Borkelnaren kwamen ons een hart onder de riem steken door schnitzels bij ons af te halen. Dit op bestelling vooraf, met afhaaltijd, op 1,5 meter afstand en met mondkapjes. Alle corona regels in acht genomen zoals we dat het afgelopen jaar altijd deden.

Zo had ook morgen er wat ons betreft uit moeten zien: 3 uurtjes met de schnitzeltruck bij ons voor de deur. Linten om de 1,5 meter te waarborgen, mensen wijzen op de corona regels en natuurlijk ook gastvrijheid uitstralen. Al tientallen bestellingen.

Helaas toen kwam dat telefoontje van de gemeente Valkenswaard. In een beleidsplan staat dat mobiele verkoop wordt geweerd omdat men meer vulling in panden in het centrum wil. Om welk centrum in Borkel zou dit dan moeten gaan?! En in coronatijd mag er geen mobiele verkoop plaatsvinden om contactmomenten te beperken. Wat is het verschil met binnen in ons pand een bestelling afhalen?

Na alle onmacht die we als horeca-ondernemers ervaren, was dit toch wel echt de druppel. Maar ook nu laten we ons niet uit het veld slaan. Wij zijn er gewoon morgen. Op onze eigen grond.

Gertie Verhagen-Imming, Borkel en Schaft

Goed gevoel bij mijn eerste prik

Gisteren heb ik mijn eerste prik gehad. Nog meer dan mijzelf geeft dat mijn kinderen een goed gevoel. Ik ben beter beschermd en ze laten weten dat ze daar blij mee zijn, wat mij weer een goed gevoel geeft. De manier waarop we ontvangen, begeleid en behandeld werden verdient hulde. Het was bijna een uitje!

Jean Peeters, Eindhoven

Beste persoon m/v/genderneutraal

Het College voor de Rechten van de Mens heeft eraan te pas moeten komen om dwalende TU/e bestuurders de ogen te openen (ED 4-3). Positieve discriminatie is ook discriminatie en het plan om 150 wetenschappelijke vacatures alleen open te zetten voor vrouwen is dan ook zeer bedenkelijk. Het is nog altijd logisch om voor elke positie de beste persoon (m/v/genderneutraal) te kiezen. Ik denk dat ik mijn alma mater maar omdoop tot alma pater!

Hans van Bragt, Lieshout

Dierenasiel is geen kinderboerderij

Eindhoven stelt de portemonnee boven het dierenwelzijn (ED 4-3). In plaats van deskundigheid en dierenwelzijn wil Rik Thijs van GroenLinks geld besparen en laat de dierenverzorging over aan vrijwilligers, sociale werkvoorzieningen en stagiaires. Ik werk zelf als vrijwilliger voor het dierenopvangcentrum Doornakkers en kan met mijn vragen direct terecht bij de professionele vaste medewerkers van de Dierenbescherming op de werkvloer. Het runnen van een dierenopvangcentrum is écht veel meer dan alleen hokken schoonmaken en hondjes uitlaten. Je hebt je te houden aan de wettelijke besluiten voor het opvangen en houden van dieren en over de betreffende diploma’s te beschikken. Het is geen kinderboerderij.

Claudia Oeffinger, Eindhoven

Corona-afval moet ook gerecycled

Naast de zorgen over corona en de uitwerking die dat op mensen heeft maak ik me ook ernstig zorgen over de in nog rapper tempo dan voorheen groeiende afvalberg. In de hele wereld gebruikte plastic handschoenen, schorten, mondkapjes, spuiten. Waar laten we dat allemaal? Kan dat allemaal veilig gerecycled worden?

We hebben een groot probleem op te lossen waarbij we deze spullen hard nodig hebben maar ik vraag me af of er ook al aan het afvalprobleem is gedacht.

Jannie Vermeulen, Eindhoven

Wij gaan af van de schoonste brandstof

Van Rusland willen we geen gas en geen vaccin, die waarvan beide zowat over de grenzen klotsen, volgens Derk Sauer. Nee wij gaan van het gas af in plaats van deze schoonste brandstof te koesteren. We hebben deze al die tijd zowat gratis aan de Italianen weggeven en voor eigen klanten de hoofdprijs gerekend.

Duitsland heeft allang door dat in hun soms koude land warmtepompen verdomd duur zijn. Omdat ze op elektriciteit lopen, niet genoeg warmtecapaciteit hebben en een energiesoort gebruiken die in het donker en bij windstilte niet beschikbaar is, hoeveel je er ook van neerzet. Met gas kun je ook stroom maken door het CO2-arm te verstoken en zo om te zetten in stroom of om te zetten in waterstof. Iets voor de toekomst.

P. Wouters, Best

Geen verbetering voor alle kapsels

Donderdag verschenen in het ED foto’s van mensen die na lange tijd weer naar de kapper konden. Na het zien van de vóór en ná portretten moet ik vaststellen dat de lockdown wat dat betreft nog wel even had mogen voortduren.

John ter Meer, Eindhoven