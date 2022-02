Kontknijpen, borstvoelen, overspel, daar had ik genoeg staaltjes van gezien

Opinie Uitbuiting van Van Gogh op een onbeschof­te manier

Sommige mensen zijn echt even de weg kwijt, zo lijkt het. Want wie bedenkt het nu om rond een ongetwijfeld boeiende tentoonstelling met zelfportretten van Vincent van Gogh, in de museumwinkel een gummetje in de vorm van een oor te leggen, naast het boek Emotionele ehbo-kit, met daarin ‘verstandig nood-advies voor 20 belangrijke psychologische kwesties…’?

18 februari