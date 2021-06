Kostendelersnorm is in gezin veel meer dan een financieel probleem

Column Paniek in het kippenhok: wat doe je als je kip haar ei niet kwijt kan?

23 juni Het ging niet goed met Kip. Ze zat er maar suffig bij. Raar ook. Staart hoog de lucht in en met haar hele kippenlijf schuin naar voren hellend alsof ze elk moment om kon vallen. Ze legde ook geen eitjes meer, al een dag of twee. Plus: de kam op haar kop was flets. Roze-grijzig, in plaats van vuurrood zoals normaal.