Column Oplichting: was ik er bijna ingetrapt!

10:00 Mijn dochter was vorig weekend in Berlijn. Daar is ze wel vaker. Naar vrienden toe. Niets bijzonders. Kreeg ik zaterdag ineens een appje: ‘Hoi mam dit is even mijn tijdelijke nummer mijn toestel is gevallen heel mijn beeldscherm is kapot echt balen’.