Kritiek op plannen Winy Maas is een aanval van mannen op leeftijd; laat jongeren zich uitspreken

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Het is jammer dat de kritiek van Bas van Stokkom (Opinie 21-5) op de inhoudelijk stedenbouwkundige en architectonische basis omslaat in persoonlijke kwalificaties over de architect en adviseur van de gemeente Eindhoven Winy Maas.

Het is nu eenmaal zo dat architecten met een groot ego en een grenzeloos optimisme tot bijzondere plannen komen. Misschien is de architect van het operagebouw in Sydney daarop een uitzondering geweest toen hij besloot nooit meer deze stad en dat land te bezoeken na veel persoonlijke aanvallen. Zijn “megalomane” opera-ontwerp zette Sydney vervolgens op de kaart.

Ook nu worden de aanvallen persoonlijk met een groot aantal gemeenplaatsen: “ego van de architect, zijn jongste visioen, pronken op de voorpagina, de man gezien als verlosser, wat bezielt de man, doldwaze ideeën, planeetmanager, god op de vingers kijken en Winy Wonderland.”

Conservatieve denktank

De schrijver probeert de architect in een hoek te drijven om vervolgens uit te spreken dat de gewone Eindhovenaren buitenspel staan. Dit laatste is onjuist. Zijn Stichting Beter Eindhoven is een conservatieve denktank van vooral mannen op leeftijd dat zich probeert te legitimeren.

Deze stichting zegt een dwarsdoorsnede te willen zijn van weldenkende Eindhovenaren die het beste met hun stad voor hebben (kortom de andersdenkenden zouden niet het beste met hun stad voorhebben). Tegen ongebreidelde extreme hoogbouw (dus wel voor hoogbouw maar wat dan?), voor transparantie in het besluitvormingsproces (toch heeft de gemeente inspraaksessies georganiseerd en heeft de gemeenteraad het laatste woord!) en oog voor de werkelijke woonbehoefte (hebben de leden van de stichting dat wel?).

Sommige gebouwen (van MVDRV) zegt Van Stokkom zijn “best aardig”, vervolgens zet hij een groot deel van het oeuvre van MVRDV bij het vuilnis. Volkomen onterecht en ook weer met gemeenplaatsen: De VPRO villa met medewerkers in de chaos van een tuinlandschap (functioneert toch alweer bijna 25 jaar), de Effenaar een treurige doos (zijn persoonlijke mening) en in de Markthal kosten de tomaten wel € 4 per pond (dit gaat niet over het gebouw, nu al een icoon van Rotterdam).

Het is niet waar dat de schrijver voor een zwijgende meerderheid spreekt. Als hij het er niet mee eens is, laat hij zich dan tot de gemeenteraad richten en zelf bijeenkomsten organiseren om de inwoners nog meer te betrekken, zeker als je geen vertrouwen hebt in de overheid.

Ooit hebben Eindhovenaren en Eindhovense architecten zich redelijk succesvol verzet tegen de grootschalige plannen van Van de Broek en Bakema voor onze binnenstad zonder te proberen dit óók wereldberoemde bureau te diskwalificeren. De Witte Dame is behouden door de inzet van Eindhovenaren.

Relevante argumenten

Gebruik relevante argumenten tegen (te) hoge gebouwen zoals de sociale consequenties of de argumenten die gevolg zijn van bijvoorbeeld schaduw- en windtunnelonderzoek, onderzoek naar verkeerseffecten etc. Wat voor stad wil je? De stad gaat echt veranderen. Denk je te weten dat er geen behoefte is aan hoogbouw vraag dan de ontwikkelaars waarom zij er wel geld in willen steken.

Laat de Eindhovenaren uitspreken wat ze absoluut willen bewaren in deze stad.

In het door schrijver aangehaalde artikel van Michel Theeuwen staat dat gezinnen het liefst in een wijk tegen het centrum aan of aan de rand van de stad willen blijven en 41 procent van de geënquêteerden ook geïnteresseerd is in een stadsappartement. Dit artikel geeft dus ook een goed argument voor hoogbouw.

Het zou zinvol kunnen zijn om ook de jongere Eindhovenaren tussen 15 en 50 (?) te vragen of zij ook mordicus tegen de plannen van Winy Maas zijn. Deze groep zal een groter deel van hun leven de gevolgen van de rigoureuze plannen ondergaan dan onze criticasters. Een eigen mening hoort niet als algemeen geldend geponeerd te worden. Verlies je niet in nostalgie. Nog niet zo lang geleden was Eindhoven de saaiste stad en dat het nu saaier wordt met Winy Maas lijkt me niet het geval.

Stephen Goth is architect en onder meer voorzitter van Eindhoven in Beeld