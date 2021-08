Kweekvlees kan verdienmodel worden van Brabantse boeren; vleesproductie zonder dierenleed

INGEZONDEN OPINIEGEMERT - Het is belangrijk dat we in Brabant de groei naar kweekvlees vrij baan geven. De productie van kweekvlees kan een mooi verdienmodel worden van Brabantse boeren.

De Provinciale Staten van Brabant zijn op het moment bezig met het ontwikkelen van een nieuw beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Het thema ‘Landbouw en Voedsel’ is in Brabant van groot belang. Het is een sector met een belangrijke economische waarde. Als je dan kijkt naar de voedselproductie van de toekomst, dan denk ik dat er veel gaat veranderen. Een voorbeeld daarvan is: kweekvlees.

Gewoon vlees zoals we dat gewend zijn

Kweekvlees is gewoon vlees zoals we dat gewend zijn, het smaakt hetzelfde, ruikt hetzelfde en ziet er hetzelfde uit. Alleen wordt kweekvlees niet gemaakt van levende dieren. Nee, kweekvlees wordt gemaakt van stamcellen van een levend dier en is een Nederlandse ontdekking. Deze stamcellen vermenigvuldigen zichzelf naar een vleesproduct.

Met een klein beetje dierlijk materiaal kun je een grote hoeveelheid vlees maken. Kweekvlees (ook wel in vitro vlees genoemd) wordt gemaakt in een bioreactor waarin kweekvloeistof aanwezig is dat bestaat uit suikers, aminozuren en vetten. De productie gaat dus zonder enige vorm van dierenleed. Daarom wordt het ook wel clean meat genoemd. Het kan zelfs door vegetariërs gegeten worden. Verder heeft kweekvlees nog vele andere voordelen. Zo is er geen productie van mest en is er een zeer beperkte uitstoot van fijnstof. Hierdoor is de milieu-impact van kweekvlees ontzettend laag. Ook is de kans op zoönose (een ziekte die overspringt van dier op mens) niet aanwezig. Kweekvlees zorgt ervoor dat er minder water, dieren en land nodig zijn voor de productie van duurzaam dierlijk eiwitrijk voedsel. Voor Brabant van groot belang, denk bijvoorbeeld aan de druk op onze beperkte Brabantse ruimte.

Boeren innovatief en bezitten ruimte (stallen)

Het is belangrijk dat we in Brabant de groei naar kweekvlees vrij baan geven. Misschien een mooie kans voor Brabantse boeren om een goed nieuw verdienmodel te ontwikkelen. Onze Brabantse boeren zijn immers innovatief en bezitten de ruimte (stallen) om kweekvlees te produceren. Het is momenteel al mogelijk om een hamburger van kweekvlees te produceren voor 8 euro. Terwijl het produceren van deze zelfde kweekvleeshamburger enkele jaren geleden nog 200.000 euro kostte. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Kweekvlees is een andere methode van vleesproductie die we in Brabant een kans moeten geven. Zeker ook omdat de groei van onze bevolking maar door blijft gaan.

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat kweekvleesproducten binnen enkele jaren in de schappen van de supermarkten liggen. Er wordt al aangegeven dat er, door de kweekvleesmethode, in 2023 foie gras in de supermarkt ligt, zonder dat daar een gans of eend voor geslacht hoeft te worden.

Daarom is het goed om in het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel kweekvlees een plaats te geven. Zodat Brabantse kweekvleesondernemers zichzelf op de kaart kunnen zetten. Dan kan de productie van kweekvlees een mooi verdienmodel worden voor innovatieve Brabantse boeren. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat op onze borden een stukje kweekvlees ligt. Persoonlijk voor mij een fijnere gedachte dan insecten, algen of schimmels. Hopelijk staat binnenkort kweekvlees op de menukaart. De wereld van kweekvlees is in een stroomversnelling terechtgekomen. En hoe mooi zou het zijn als in Brabant binnenkort het eerste kweekvleesrestaurant van de wereld geopend wordt, met producten van onze eigen innovatieve Brabantse boeren.

Walter Manders uit Gemert is woordvoerder landbouw en gezondheid voor de VVD in de Provinciale Staten van Noord-Brabant