Kweekvlees maken kan niet in stallen van de boerderij; Er zijn geen overeenkomst met veehouderij

Nu ben ik op een boerderij geboren, heb ik landbouw gestudeerd en verdien mijn kost in deze sector, dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Hoe het komt weet ik niet, maar al onze medewerkers hebben affiniteit, zoals dit zo mooi heet, met de landbouwsector.

Het blijkt toch dat het gevoel wat je bij onze sector hebt, belangrijk is om goed met de mensen uit die sector te kunnen omgaan en te kunnen begrijpen wat er leeft en wat de gevoelens zijn. Je zou denken dat dit in de politiek ook zo zou zijn. van een landbouwwoordvoerder verwacht ik dat die persoon enige kennis en/of affiniteit met onze sector heeft. Helaas is dit de VVD in Brabant niet gelukt wat blijkt uit de opinie van Walter Manders, lid van de Provinciale Staten.

Iemand die niets van landbouwsector snapt

Manders ziet veel in kweekvlees en ziet hierin een toekomst voor onze boeren (Opinie 7-8). Dit kan alleen bedacht zijn door iemand die echt niets van de landbouwsector snapt. Kweekvlees is populair bij iedereen die denkt dat we af moeten van onze landbouwhuisdieren. Gelukkig zijn dit maar zeer weinig mensen, in ieder geval minder dan 5%. Een groter deel van de mensen ondersteunt dit idee omdat dit goed zou kunnen zijn voor het milieu en onze aarde.

Hij geeft aan dat een kweekhamburger eerst € 200.000 kostte en nu te maken is voor € 8. Dat lijkt goedkoop, maar de Jumbo biedt nu 12 hamburgers aan voor € 1,99, € 2,37/kg. Dat is € 0,24 per hamburger. Dan hebben de overheid (btw), supermarkt, groothandel, slagerij, transporteur, veehandelaar en uiteindelijk de boer er toch allemaal nog iets aan verdiend. Kweekvlees moet dus nog 30 tot 50 keer zo goedkoop worden en dat gaat echt niet lukken.

Quote Boeren houden zich onder andere bezig met dieren in stallen, waar zijn de overeenkom­sten? Die zijn er totaal niet

De fout die Manders maakt is dat hij niet weet hoe kweekvlees gemaakt wordt en denkt dat boeren dit ook zouden kunnen. Kweekvlees wordt in een laboratorium gemaakt door laboranten. Als dit goed lukt kan dit opgeschaald worden en wordt dit gemaakt in fabrieken onder leiding van levensmiddelentechnologen. Boeren houden zich onder andere bezig met dieren in stallen. Waar zijn de overeenkomsten? Nee, die zijn er totaal niet. Boeren zouden dan net zo goed bier kunnen gaan maken of friet. Grote onzin dus.

Kweekvlees mooi om subsidie aan te vragen

Verder kan het met kweekvlees nooit wat worden. Het is mooi om subsidie aan te vragen, maar het zal altijd beperkt blijven tot de hierboven aangegeven doelgroep. Natuurlijk is het geen vlees, net zo min als alles wat door de vegetarische slager gemaakt wordt. Het is een eiwitbron die in een laboratorium gemaakt wordt en lijkt op vlees. Voedsel moet steeds meer natuurlijker geproduceerd worden, en daar hoort kweekvlees niet bij.

Dan terug naar de productie. Dieren op de boerderij maken van plantaardige producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, hoogwaardig vlees dat lekker smaakt. Deze producten zijn uiterst goedkoop. Om kweekvlees te maken zijn hoogwaardige dure plantaardige producten nodig die ook voor menselijke consumptie geschikt (te maken) zijn. De fabrieken waarin dit kweekvlees gemaakt zou kunnen worden met het benodigde personeel zijn zeer veel duurder dan de boeren met hun stallen, die gewend zijn tegen kostprijs te produceren. Kortom kans op succes is uitgesloten.

Mari van Genugten uit Sint-Oedenrode is ondernemer in de landbouwsector