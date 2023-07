Kwestie van de Week: ‘laadpaal pikt parkeerplek in’

COLUMN Het vliegend hert, een beetje Jurassic Park in Nederland

Muzikant Ruud liet me vorig jaar foto’s zien van het vliegend hert. Hij had een optreden in Overijssel en in de schemer kwamen van alle kanten de imposante insecten aangevlogen. Hoe bijzonder, ik had er nog nooit een gezien, ook niet in het buitenland en we spraken af er dit jaar samen te gaan kijken.