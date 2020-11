Laarzen aan en lekker stampen in de modder

Inleveren

14 november Ik was op weg naar het ziekenhuis, om urine in te leveren. Je kon maar wat inleveren. Een mens moest tijdens zijn leven heel wat inleveren. Die ochtend had er country-muziek door de straat geklonken. Wat was dat? Waren we ineens Trump-country geworden? Veel scheelde het niet, het was de vuilniswagen, die Lyin’ Eyes van The Eagles boven de zware banden uit tilde. Soms was de werkelijkheid werkelijker dan de werkelijkheid. Hoe dan ook, hij nam de rotzooi mee, wat bij Trump nog maar de vraag is.