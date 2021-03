Laat de lockdown geen ‘knock-down’ worden voor de Brabantse maakindustrie; investeer nu in innovatie

INGEZONDEN OPINIEGEMERT-BAKEL - ‘Crisis leidt tot innovatie’ is een veelgebruikte uitspraak in het bedrijfsleven. Helaas gaat deze vlieger tijdens de coronacrisis niet op.

Uit een onderzoek van McKinsey na de eerste golf blijkt dat de meeste bedrijven hun onderzoek- en innovatieplannen noodgedwongen op een laag pitje zetten om op korte termijn overeind te blijven. Elke euro die bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling levert uiteindelijk 2,60 euro op, maar dan moet je die euro wel beschikbaar hebben.

Innovatie is onmisbaar voor het opbouwen van een sterke economie in het post-corona tijdperk. Ondernemers zijn het kloppende hart van onze maakindustrie, maar verkeren in veel gevallen in zwaar weer. Ze zullen dus een handje geholpen moeten worden. Daarom moeten we nu investeren in innovatie en onderzoek.

Uitstel investeren raakt ook de mensen

Brabant kent relatief veel bedrijfstakken die zwaar getroffen worden door de coronapandemie, bijvoorbeeld omdat ze veel internationaal zakendoen. Bovendien is de regio rondom Brainport Eindhoven sterk afhankelijk van innovatie en wordt door het uitstellen daarvan dus op de lange termijn extra getroffen. Dat raakt niet alleen bedrijven en instellingen in de innovatieketen, maar ook mensen die wonen en werken in de regio. Voor onze provincie is het extra belangrijk dat alle zeilen bij worden gezet om voorop te kunnen blijven lopen.

Als innovatie echter het kind van de coronarekening wordt, blijven we na de pandemie achter met een kaalgeslagen industrieel landschap. We kunnen wat dat betreft leren van de periode na de economische crisis in 2008. Duitsland verhoogde structureel de investeringen in innovatie. Met succes: Duitsland beleefde vanaf 2010 economische hoogtijdagen. Door nu net als onze oosterburen destijds stevig te investeren, houden we groeipotentieel voor onze economie. Bovendien voorkomen we zo dat we links en rechts - of beter gezegd: oost en west - worden ingehaald door bijvoorbeeld China of de VS.

Want innovatie staat niet alleen aan de basis van economische groei, maar is ook van strategisch belang. Het blijven ontwikkelen van nieuwe technieken en producten zorgt ervoor dat we als Europa niet te afhankelijk worden van andere delen van de wereld. En als we door kunnen gaan met de ontwikkeling en verbetering van bijvoorbeeld hightech, robotica, fotonica en superbatterijen uit Brabant blijven andere werelddelen afhankelijk van ons.

Innoveren cruciaal om te overleven

Gevestigde multinationals zullen de crisis vaak wel uit kunnen zingen, maar voor veel kleinere bedrijven, start-ups en scale-ups geldt dat innoveren cruciaal is om te overleven. Voor deze groep is dit jaar nog een innovatieimpuls nodig. Door de verdubbeling van het nationaal groeifonds en door de investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational zo snel mogelijk toegankelijker te maken voor het mkb en kansrijke jonge bedrijven.

Daarnaast moet het rijk samen met de provincie zorgen voor een loket dat ondernemers helpt bij het aanspreken van Europese fondsen zoals InvestEU. Door bedrijven financieel te steunen en bovendien administratief werk uit handen te nemen, kunnen zij zich bezighouden met waar ze goed in zijn: ondernemen, innoveren en doorpakken. En dat is van groot belang voor de toekomst van Brabant.

Inge van Dijk uit Gemert is wethouder en nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer