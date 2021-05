Laat het provinciebestuur lekker in z'n eigen sop gaar koken; er zijn vrolijkere zaken

LEZERSBRIEVEN Lezersbrie­ven | Stuur de koninklij­ke familie naar huis | Israël, een gestolen staat in staat van oorlog

20 mei Een burgermeisje wordt 50, ze wordt voor het oog van de natie geïnterviewd en het gezeur begint weer. Het is merkwaardig dat juist zij de populariteit en acceptatie van het koningshuis veilig moet stellen. Maar is dit wat we willen? De villa in Griekenland, de speedboot en de toelage van 1,6 miljoen euro voor een 18-jarige puber! Om daarna op de verjaardag zelf deze problematiek voor de zoveelste keer aan de kaak te stellen.