Laat voetbalclubs maar betalen voor het wangedrag van hun ‘fans’

Column Dit waren de kleine geneugten van het leven, onbezorgd en tijdloos

Nu de zon eindelijk de zachte kant van de lente koos, fietste ik naar het centrum voor een verlaat terrasje, want doorgaans was het daar al eerder in het jaar warm genoeg voor. Even weg uit de bedomptheid van het appartement, even hernieuwd proeven van het leven in het gezelschap van anderen.