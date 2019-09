Laatste keer je ogen dicht

COLUMN Er waren ook nog jongeren die voorbij zichzelf keken en dus naar anderen

12 september Wilt u zitten, vroeg het meisje in de overvolle bus en maakte al aanstalten om op te staan. Waarschijnlijk had ze gezien dat ik moeite had me staande te houden, niet de eerste keer in mijn leven, maar door de schommelingen van de bus schommelden mijn benen wankel mee in het gangpad. Bedankt voor het aanbod, maar blijf maar zitten, want we zijn zo bij het station, zei ik standvastiger dan ik stond.