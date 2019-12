Lachgas legaal en dus niet schadelijk? Een lachertje

Onderzoekers constateren dat lachgas een onaanvaardbaar risico oplevert voor de volksgezondheid en in het verkeer. In navolging daarvan wil staatssecretaris Blokhuis lachgas op lijst 2 van de Opiumwet plaatsen. Dit stuit op verzet van coalitiepartijen VVD en D66. Maakt de staatssecretaris zich terecht zorgen?

Wij, preventiewerkers van verslavingszorginstelling Novadic-Kentron, hebben dagelijks te maken met gebruikers van lachgas. Wij merken dat steeds meer gebruikers in de problemen komen. Het is nu heel laagdrempelig om lachgas te gebruiken en hierdoor zie je dat een heel jonge doelgroep ermee in aanraking komt.

Bijna standaard zeggen beginnende gebruikers: 'Zo slecht kan lachgas toch niet zijn, want je kan het gewoon in de winkel kopen'. Deze redenering slaat nergens op: er zijn veel legale producten die zeer schadelijk zijn. Het verbaast ons ook. Bijna dagelijks lees of hoor je berichten over de negatieve gevolgen van lachgas. Bij veel jongeren lijken deze berichten nauwelijks door te dringen. Toch ervaren veel gebruikers klachten als hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in armen of benen.

Geen consumptieproduct

Het is belangrijk om je te realiseren dat lachgas nooit op de markt is gekomen als consumptieproduct. Jongeren zijn lachgas gaan gebruiken als drug. Gevolg is dat steeds meer jongeren last krijgen van (ernstige) gezondheidsproblemen. Ook de behandelaars van Novadic-Kentron zien een toename van het aantal hulpvragen voor lachgas - waarschijnlijk is het aantal aanmeldingen aanzienlijk lager dan het daadwerkelijk aantal probleemgebruikers.

Veel gebruikers zeggen: 'Ik snap het niet, ik heb altijd gedacht dat je hier niet verslaafd aan kunt raken'. Zij gebruikten excessief lachgas en gingen trillen en zweten als zij stopten. Soms leidde het gebruik tot neurologische schade als gevolg van een tekort aan vitamine B12. Dit kan zelfs leiden tot verlammingsverschijnselen.

Preventiewerkers zoeken gebruikers op, zoals jongvolwassenen die in auto's zitten op parkeerplaatsen: een plek waar nogal eens lachgas wordt gebruikt. Na het gebruik rijden zij onder invloed weg. Een verlaagd reactievermogen nemen ze op de koop toe. De politie had alleen al in de eerste helft van dit jaar te maken met meer dan duizend lachgasincidenten. Veel bestuurders zijn laconiek: 'Er zijn geen regels tegen lachgas in het verkeer, hier kan niet tegen worden opgetreden'. Maar roekeloos rijgedrag is wel strafbaar.

Lachgas in Opiumwet

Maatregelen die de beschikbaarheid van een middel beperken, leiden inderdaad tot minder gebruik. Het opnemen van lachgas in de Opiumwet is een manier om dit te bereiken. Bij alcohol is hier al veel onderzoek naar gedaan. Andersom wordt ook meer gebruikt als de beschikbaarheid wordt vergroot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik van lachgas een vlucht genomen heeft sinds het in 2016 onder de Warenwet werd geschaard in plaats van de Geneesmiddelenwet. Door het toenemende aantal verkooppunten is lachgas tegenwoordig zeer gemakkelijk verkrijgbaar en met de komst van de lachgastanks zie je dat door jongeren meer en vaker lachgas wordt gebruikt.

Een verbod op de verkoop van verboden middelen is lastig te handhaven. Wij verwachten niet dat het de intentie is om hierop extra capaciteit van politie in te zetten. Maar wanneer er een aanleiding is om in te grijpen, dan heeft de overheid bij een verbod wel meer middelen voorhanden om dit te doen. De korpsleiding van de politie is dan ook voorstander van het opnemen van lachgas op lijst 2 van de Opiumwet. Ook kunnen verkopers dan niet zomaar op straat of op een festival ballonnen verkopen. Hierdoor worden potentiële consumenten minder vaak in de verleiding gebracht.

Wij stellen aan gebruikers vaak de vraag: Waarom ben je lachgas gaan gebruiken? Een veelgehoord antwoord is: 'Het werd me aangeboden en ik was wel benieuwd naar het effect'.

Van gemeenten horen we dat ze zoeken naar manieren om de verkoop van lachgas op evenementen en in horecagelegenheden aan te pakken. In deze settings wordt lachgas gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol, wat extra riskant is. Als lachgas wordt opgenomen op lijst 2 van de Opiumwet, geef je gemeenten meer handvatten om te handhaven.

Duidelijk signaal bij verbod

Gaat een verbod een einde maken aan al het lachgasgebruik? Het gebruik zal niet helemaal verdwijnen, maar er wordt bij een verbod wel een duidelijk signaal afgegeven. Het opnemen van lachgas in de Opiumwet kan de gevolgen van lachgasgebruik beperken en daar zijn wij voor. Gebruik binnen de Opiumwet is niet strafbaar, gebruikers worden dus niet vervolgd. Hierdoor blijven gebruikers toegankelijk en kunnen zij goed geïnformeerd worden. Wij proberen gebruik te ontmoedigen, maar veroordelen gebruikers niet. Voorlichting blijft essentieel.