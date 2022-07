Lamellen dicht, koude schotel, extra rosé en wegdromen

Column Met een Braxit komen we eindelijk van de Gooise r af

Wat ze op Texel kunnen, een republiek uitroepen, dat kunnen we in Brabant ook. Geen Texit, maar een Braxit. De grenzen liggen al vast. We hoeven niks erbij te hebben en we geven ook niks af. Gewoon de oude provinciegrenzen, dat lijkt me prima. Noord-Brabant is twee keer zo groot als het groothertogdom Luxemburg. We moeten een heel eind kunnen komen.

13 juli