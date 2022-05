Langzaam wennen aan verandering

Het schoot me door het hoofd toen ik afgelopen week - eindelijk - weer eens met een aanzienlijk deel van mijn collega’s bijeen was voor een bijpraatsessie in Eindhoven. We kregen er van enkele kwartiermakers uitleg over de inniger samenwerking die de drie Brabantse kranten beogen op het terrein van de eindredactie. Die eindredactie moet op een centrale plek in Tilburg alle verhalen en beelden gaan verwerken die verslaggevers en fotografen dagelijks aanleveren voor de diverse kanalen; krant, site, digitale krant en de sociale media.