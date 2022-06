Leeftijd speelt vaak een minder grote rol dan werkgevers denken

Column De machtige Amerikaan­se wapenlobby kan politici maken en breken

God Bless America wordt aan het slot van The Deer Hunter gezongen door rouwenden, die een vriend hebben begraven, ten onder gegaan in Vietnam. De aanhef van de hymne is aarzelend, alsof ze de woorden van troost en trots in hun vertwijfeling en verdriet vergeten waren en die nu moeten zoeken. Maar dan klinkt het steeds overtuigender uit de gewonde kelen en klampen ze zich vast aan hun gezamenlijke leven in de mythe die Amerika heet.

28 mei