Leestip voor gele ster dragende, corona-ontkennende ‘vrijheidsstrijders’

Weliswaar is het inmiddels toch aan het zomeren, maar een stemmetje in mijn hoofd blijft zeggen ‘was maar omgedraaid’. Want heel prettig is het in Nederland nu even niet. Ergens in mij schuilt namelijk een geitenwollensok die graag wil dat iedereen optimistisch zijn best doet samen iets van dit land te maken. Hopeloos naïef natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar momenteel is de puinhoop wel erg groot.