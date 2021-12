Lezers reageren; 60 plussers zijn in de war over wel of geen boosterprik dit jaar vanwege termijn van half jaar

Zo schrijft Elly van Berkel uit Sint-Oedenrode dat het bericht hierover (ED 9-12) niet kan kloppen. „Bijna iedereen tussen 60 en 65 is geprikt met Astra. Daar moest tussen de eerste en tweede prik twaalf tot dertien weken zitten. Het merendeel van die zestigplussers hebben pas in juli of augustus hun tweede prik gehad! Die zijn dus pas januari of in februari aan de beurt voor hun oppepprik. Omdat de zes maanden tussentijd leidend is. Dat hebben RIVM en het ministerie bevestigd.” Ook Jack van Loon uit Deurne stoorde zich aan de voorpaginakop en hamert op juiste berichtgeving en geen stemmingmakerij.

Ook Rob Terpstra uit Best heeft het nieuws over het prikken van 60 plussers al een aantal keren voorbij zien komen. „Ik zelf ben 61 en mijn vrouw 68. Wij hebben, volledig volgens het toen geldende schema, onze 2e prik op 17 respectievelijk 5 juli gehad. Dat betekent dat we op zijn vroegst ergens in januari komend jaar aan de beurt kunnen komen voor onze boosterprik. Wij willen best maar komen er door de voorwaarden gewoon nog niet voor in aanmerking. Het lijkt op goed scoren voor de bühne van de minister terwijl de praktijk echt anders is.”

De kans op een ongeluk is het grootst in Eindhoven (ED 7-12), zo heeft A. Kolsters uit deze stad gelezen. „En waar sturen we onze senioren in deze drukste en kille, donkere decembermaand voor hun boosterprik naartoe? Naar echt hártje Eindhoven, waar velen misschien al jaren niet meer met hun auto zijn geweest. Krap bemeten parkeergarages zijn niet door iedereen gewild, net zo min als vanuit een P+R garage of -terrein tijdens deze besmettelijke pandemie de bus nemen. Wie verzínt het. Uiteraard zijn er ook Eindhovenaren en trein- en busreizigers voor wie het Beursgebouw een ideale priklocatie is. Voor het hele Kempengebied wil ik pleiten voor minimaal één extra, voor iedereen uitstekend bereikbare priklocatie.”

P. van Roozendaal uit Geldrop ging met zijn vrouw naar het Beursgebouw voor de boosterprik. „Wij hadden een afspraak om 11.15 uur en waren 11.05 aanwezig. Na een uur geschuifel in de rij waren we aan de beurt. Toen we weer buiten kwamen was de rij niets kleiner. O ja, parkeren kostte wel 4 Euro terwijl het overal gratis is.”

Ook Jan Wallenburg uit Best stoort zich aan de boostercampagne. „In België hebben ze vier of vijf regeringen en pakken het wel voortvarend aan. Wij hebben nog geen regering en dat maakt het blijkbaar moeilijk om de campagne op gang te brengen. Een in België wonende kennis van heeft haar booster vaccinatie al even gehad.”

Dat mensen zich afvragen of ze op wintersport kunnen (ED 9-12) vindt Jannie Vermeulen uit Eindhoven een luxe probleem! „Gebruik zelf je gezond verstand en blijf gewoon een keertje thuis. Er zijn ergere dingen dan een keer niet op vakantie te kunnen. Je kunt prikken wat je wilt maar dat is ook geen 100% garantie en dan is het dweilen met de kraan open.”