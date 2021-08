Lezers reageren: Afghaanse taferelen maken veel indruk; hulp komt veel te laat op gang

Beelden en foto’s van Afghanen die massaal het land willen ontvluchten en proberen mee te liften in en op vertrekkende vliegtuigen vanuit Kaboel maken indruk. Harry Kuypers uit Helmond schrijft hoe hem de foto raakt waarop een schreeuwende Amerikaanse soldaat met wapen vrouwen en kinderen belet het vliegveld te betreden (ED 17-8). „Opnieuw kiezen de Amerikanen eieren voor hun geld. De Afghaanse leiders hadden de strijd opgegeven en waren voor de Taliban gevlucht. In 1989 hadden de Russen ook al die conclusie getrokken. Iets dat de Amerikanen veel eerder hadden moeten doen. Echter ’de economische belangen’, de aanwezigheid van onder meer goud, olie , gas, koper en ijzererts, in het in potentie rijke Afghanistan heeft anders doen beslissen. En zoals altijd betalen de arme donders het gelag.”

Peter Rufi uit Geldrop, een veteraan die in het verleden bij meerdere uitzendingen betrokken was en daar eerder op de opiniepagina's over schreef, noemt eerdere chaotische vertrekmomenten. Zoals in 1949 de vlucht van (Indische-) Nederlanders en Molukkers uit Indonesië en de evacuatie uit (Nederlands) Nieuw-Guinea in 1962. Of de vluchtende Amerikanen en Vietnamezen uit Saigon op 30 april 1975. „Met de bestorming door honderden Vietnamezen van de Amerikaanse ambassade; US-marines schieten in de lucht om ze terug te dringen; helikopters op het dak om ambassadepersoneel af te voeren; helikopters die de zee in worden gekieperd. Totale afgang van de Amerikanen. Taferelen vergelijkbaar met die op Kabul International Airport waar Afghanen massaal bezit nemen van vliegtuigen die overbeladen worden met angstige vluchtelingen. Plus de Afghanen die zich vastklampen aan het landingsgestel van startende vliegtuigen en daar van af vallen, dood op het asfalt. een schande!”

Wim Saris uit Helmond is Nieuw-Guinea-veteraan en spreekt van een nieuwe zwarte bladzijde in onze historie. „Hebben ze in het begin van de vijftiger jaren de Molukkers, de KNIL-militairen, in de steek gelaten, was het pakweg tien jaar later weer raak. Beloftes ja, maar in 1962 liet ons land de Papoea’s in Nieuw-Guinea in de steek. De daar gelegerde militairen hebben veelal het gevoel er voor niets gediend te hebben. Toen kwam Srebrenica er nog eens bovenop en liepen militairen een flink trauma op. En nu flikken ze het weer. Mensen uit Afghanistan, die Nederland en hun militairen hielpen, staan in de kou. Hulp komt veel te laat op gang. Onwil en bureaucratie in optima forma.”

Rien van Uden uit Helmond is kort in zijn conclusie. „Het westen heeft valse hoop geschapen en niets bereikt. Het America first beleid van Trump is door Biden gewoon uitgevoerd, maar dan wel op een uiterst klungelige manier.”

Piet Stoutjesdijk uit Eindhoven heeft het over de biljoenen dollars kostende opleiding voor een Afghaans leger. „Door Amerika met bijdragen op militair gebied van vele andere landen waaronder Nederland. Een grote meerderheid van het land lijkt zich nu niet te willen verzetten tegen de Taliban, die van Afghanistan weer een Islamitische maakt. Wie zijn wij, het Westen dus, om ons dan iedere keer te mengen in andermans politiek gedachtengoed? Denk aan de afloop in Vietnam, Irak, Perzië/Iran, Indonesië en diverse Afrikaanse landen. Laat deze landen hun eigen boontjes doppen. In al die landen leeft men nu tevreden met hun huidige situatie.”

Ronald Rijnen uit Waalre wil alleen Jos Kessels dringend adviseren om eens de Grote Bosatlas van zijn dochter open te slaan. „Dan ziet hij dat Afghanistan niet in het Midden-Oosten ligt, maar in Centraal-Azië.”

Lodewijk Hof uit Eindhoven schrijft dat we de druk toe om de Nederlandse hulpen op te nemen in perspectief moeten zien. „Wij zijn Afghanistan binnen gevallen, zoals de Duitsers dat ooit in Nederland deden. Hulp aan de Duitsers hebben wij destijds vervolgd. Wat de hulpen van Nederland gedaan hebben is niets meer en niets minder dan landverraad. De Taliban was de baas en de Taliban is de baas. Soldaten zijn gesneuveld. Om wat? Laten we er van leren. Laten we stoppen met overal binnen te vallen.”

Volgens Mario Verhees uit Asten moet Amerika inmiddels toch weten dat oorlogen tegen landen met een strenge geloofsovertuiging bijna nooit te winnen zijn. Een streng overtuigde geloofsgemeenschap zal altijd tot het einde blijven strijden. Een tegenovergesteld voorbeeld was zondag te zien toen het Afghaanse westers georiënteerd bewind samen met het leger binnen 24 uur het hazenpad koos en geheel oploste.”