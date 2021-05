Lezers reageren | Bevrijd onze pensioenen; bonussen voor pensioenbeheerders zorgt voor woede

Nu zijn pensioenen sowieso een gevoelig onderwerp, waar vele lezers een oordeel over hebben. Ze hebben soms al twintig jaar geen indexatie, verhoging in verband met prijsstijgingen, gehad. Dat is voor velen niet te verteren als ze de miljardenbedragen zien die de pensioenfondsen in kas hebben.

Ook Wilma Berkhout uit Stiphout is boos om de bonussen. De voormalige belastinginspecteur levert geregeld genuanceerde bijdragen over dit onderwerp aan de opiniepagina’s. “Ik schrijf dit op 5 mei, de dag van de vrijheid. Maar zouden onze pensioenen niet ‘bevrijd’ moeten worden uit de klauwen van Wouter Koolmees en Klaas Knot?” Ze analyseert: het ABP behaalde in 2020 30,6 miljard aan rendement. De pensioenpremies bedroegen 11 miljard en de uitkeringen 12 miljard. “Hoezo kan er niet geïndexeerd worden bij het ABP en wel 1,5 miljard aan bonussen betaald worden? Er worden in Nederland 10 miljoen pensioendeelnemers als melkkoe gebruikt.”

Quote Een pensioen dat niet bestand is tegen inflatie is een slecht pensioen dat steeds verder uitgehold wordt Wilma Berkhout

Berkhout vindt indexatie des te meer nodig omdat verwacht wordt dat door inflatie de prijzen stijgen. Dit betekent dat ook rentes stijgen en dan ligt ook in het nieuwe pensioenstelsel indexatie niet voor de hand. “Een duw richting armoede is het. Indexatie zal voor oudere werknemers en gepensioneerden eeuwig een vergezicht blijven. Een pensioen dat niet bestand is tegen inflatie is een slecht pensioen dat steeds verder uitgehold wordt. Terwijl er in totaal 1924 miljard euro bij alle fondsen zit, waarvan 500 miljard bij het ABP tegen de plinten klotst. Terwijl in 13 jaar al 20 procent koopkrachtverlies van dat pensioen wordt geboekt.”

C. Bruil uit Waalre verwacht dat de totale pensioenreserves dit jaar door de 2000 miljard euro breekt. “32 Miljard per jaar komt er binnen aan premies en 30 miljard gaat er uit aan pensioenen. Om dit in de toekomst ‘betaalbaar te houden’ is de pensioenleeftijd opgetrokken. Per saldo groeit het vermogen jaarlijks met ruim 80 miljard. Dus hoezo is er geen ruimte voor indexatie? Indexatie met terugwerkende kracht kost eenmalig 40 miljard, een aalmoes voor de fondsen. Waarom het niet gebeurt en alle 10 miljoen pensioengerechtigden gekort worden? De instanties houden de angst in stand om zichzelf en hun bonussen in stand te houden.”

Absurd lage fictieve rente

Voor de zoveelste keer blijkt hoe goed ons ABP ervoor staat, schrijft Peter Snijders uit Valkenswaard. “Een werkelijk rendement van ruim 6 procent op jaarbasis maakt het mogelijk om de deskundige beleggers te belonen met een riante bonus. Een absurd lage fictieve rekenrente daarentegen maakt het onmogelijk om het pensioen van degenen wiens opgebouwd kapitaal het betreft ook maar een beetje te indexeren. Werknemers bij het ABP zien, als ambtenaar zijnde, hun salaris ieder jaar stijgen. De beleggers die met het geld van de ambtenaren monopoly mogen spelen mogen zich telkenmale rijk rekenen met hun strapatsen. Behalve de uitkeringsgerechtigden. Die hangen aan de laatste mem en moeten zich iedere keer laten besodemieteren met een kutsmoesje van de politiek samen met de DNB.”

Rens Kuijten uit Nuenen schrok van het nieuws over de bonussen bij ABP. “Gelukkig las ik in het artikel dat de 1,5 miljard bonussen niet zijn voor bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en management, maar voor de fondsbeheerders. Zij hebben het afgelopen jaar een rendement van 30,6 miljard euro gemaakt en daardoor hoefden de pensioenen nog niet gekort te worden. Een lichtpuntje dat het ABP haar dekkingsgraad langzaam ziet opklimmen. Maar het woord ‘verlaging’ blijft als het zwaard van Damocles boven gepensioneerde ABP-leden hangen.”