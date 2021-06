Lezers reageren | CDA tussen hamer en aambeeld door affaires als ‘Sywertgate’ en vertrek Omtzigt

Nu Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van het CDA heeft beëindigd reageren prominente CDA’ers volgens Pierre Verhees uit Meijel hypocriet. „Ze zeggen dat ze hadden gehoopt dat hij zou blijven en dat het een gemis is en dit hadden we niet verwacht enzovoort. Neem van mij aan dat er velen zijn binnen het CDA die het glas er op heffen zo blij zijn ze. Ik hoop dat er snel verkiezingen komen en dan hopelijk met een nieuwe partij met als naam Eerlijk Nederland.”

Ook Peter Rufi uit Geldrop spreekt over hypocrisie bij het CDA. „Eerst Pieter Omtzigt de kast op jagen en een burn-out bezorgen en dan krokodillentranen plengen. Schande! Nee dit is de uitkomst van een perfide strategie om een dwarsligger te dumpen. Het brisante rapport van Omtzigt werd voor de partij het wapen dat, door het uit te laten lekken, ontplofte in het gezicht van Pieter. Nu moest hij wel opstappen en de partij kan haar handen in onschuld wassen. Het CDA moet zich ernstig afvragen of zij het CHRISTEN zijn nog wel kunnen claimen.”

Jan Wallenburg uit Best heeft het allemaal al eens meegemaakt, zo schrijft hij. „Het CDA werd ooit samengesteld uit ARP, CHU en KVP en dat is al heel vaak een bron van herrie geweest. Ik noem Lubbers die Brinkman afviel en de huidige problemen omdat de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant is opgezegd. Ik heb het allemaal vele keren meegemaakt en het is geen zege van de democratie.”

Antoine Theijs uit Waalre schrijft over een decennium hommeles in het CDA sinds het beruchte partijcongres in 2010 waarop de samenwerking met de PVV werd goedgekeurd. „Vanaf toen is bij het CDA het morele kompas zoekgeraakt en werd het een partij waarbinnen bepaalde lieden het leven van kritische leden zuur maken. Het lijvige verslag van Pieter Omtzigt liegt er wat dat betreft niet om. Christendemocraten hebben geen tegenstanders van buiten nodig, die hebben genoeg in de partij. Ook als we de bokkensprongen van mooiweer speler Sywert van Lienden - de mondkapjesmiljonair - in ogenschouw nemen. Omtzigt en Van Lienden houden het CDA tussen hamer en aambeeld. Volgens de jongste peilingen heeft de partij nog maar 8 zetels. Wat stelt het zo de hemel in geprezen rentmeesterschap nog voor wanneer iemand als Van Lienden bij het CDA politiek nog onderdak vindt?”

Henk Hendriksen uit Veldhoven vindt het goed dat Pieter Omtzigt wantoestanden signaleerde. „Maar hij had dit eerst zorgvuldig mogen communiceren met zijn partijgenoten in het CDA met al zijn bewindslieden in de coalitie. Zodoende had het voltallige kabinet het door Omtzigt opgebouwde toeslagen dossier kunnen aanwenden om zelf een onderzoek in te stellen. Dan was de zetelroof waarmee Omtzigt het CDA nu opzadelt niet nodig geweest en de kabinetsformatie alsook hijzelf niet in ernstige problemen gekomen.”

Pieter Omtzigt is goed genoeg om met verkiezingen ongeveer 340.000 stemmers voor het CDA binnen te halen, zo brengt Bernard Janssen uit Gemert in herinnering. „Daarna werd hij afgeserveerd, zoals bij de lijsttrekkersverkiezing en de benoeming van Hoekstra. Waren maar alle politici zo vastberaden en eerlijk! In Den Haag is het schering en inslag met doortrapte leugens, zogenaamd slecht geheugen, en gemanipuleer zoals met pensioenen. Pieter ga op zoek naar een échte betere functie elders en keer deze slangenkuil in Den Haag de rug toe!”