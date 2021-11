Lezers reageren | Corona en de maatregelen blijven meningen verdelen; ‘relschoppers oorzaak van ellende’

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - De rellen in Rotterdam en de vele demonstraties zorgen dat de emoties over corona en de maatregelen tegen het virus flink oplopen, zo blijkt uit reacties hierover naar het ED.

Waarom zou je demonstreren tegen de Coronamaatregelen? Dat vraagt Jannie Vermeulen uit Eindhoven zich af. „Wat moeten we denken van die relschoppers in Rotterdam die wel naar het ziekenhuis willen als ze gewond raken van de ellende die ze zelf veroorzaken? De ziekenhuizen en handhavers hebben hun handen al vol en operaties moeten worden uitgesteld. Is het dan zo erg om een paar voetbalwedstrijden live te missen terwijl je het ook prima op TV kunt volgen? Vakanties, feesten, ja, het is vreselijk jammer maar niet het allerbelangrijkste in het leven als je dat even missen moet.”

Mensen, wordt alsjeblieft wakker!, schrijft Daniëlle Mandemakers uit Vessem. Dat ondanks de vaccinatie de besmettingen nu zo oplopen wekt haar achterdocht. „De maatregelen hebben het coronaprobleem niet opgelost, maar verergerd. Corona is, hoewel een hele gemene ziekte, niet het grootste gevaar. Het is slechts een alibi. De meeste mensen hebben helemaal geen prik nodig. Wel een gezondheid bevorderende leefwijze en onze zwaar bevochten burgerrechten. Zonder die twee worden we zeker ziek èn doodongelukkig.”

Ruud van de Vliert uit Helmond constateert dat de ziekenhuizen bomvol liggen en de thuiszorg wordt overspoeld en schrijft wel te durven zeggen waar het aan ligt. „De bewust niet-gevaccineerden die alleen maar een grote mond hebben, maar 0,0 bijdragen aan de volksgezondheid. Je mag er niets van zeggen, want dan krijg je van hen de wind van voren. Maar ik denk aan uitgestelde operaties voor mensen die dus gewoon dood gaan!”

De indeling in drie groepen van niet-gevaccineerden (ED 19-11) stoorde Susan Snijders-van Eijk uit Helmond in grote mate. In een cynisch betoog deelt ze ook gevaccineerden in groepen in zoals de Angsthazen, de Ikke-ikke-ikken en de Volgzamen. „Ons gezin bestaat uit zes personen, waarvan een deel met vaccin en een deel zonder. Toch vallen wij alle zes in dezelfde categorie: mensen die uit vrije wil een keuze hebben gemaakt. In onze categorie bestaat respect voor elkaar. We houden ons aan de maatregelen en accepteren de consequenties van onze keuze. Wij gaan met elkaar in gesprek en sluiten niemand buiten. Als ik zo om me heen kijk, zie ik gelukkig aardig wat mensen die ook in deze categorie vallen.”

Een 18-jarige vrouw overweegt zich te laten besmetten met corona, liever dan te vaccineren (ED 20-11). Rozemarijke van Erp uit Helmond kan haar beweegreden, angst voor onvruchtbaarheid, op zich begrijpen. „Ondanks dat daar geen enkel bewijs voor is. Het argument dat ze jong is en de kans klein dat ze in het ziekenhuis belandt, herken ik bij niet-gevaccineerden in mijn omgeving. Ook hoor ik regelmatig dat ze vertrouwen op hun conditie en eigen immuunsysteem. Dat vind ik getuigen van veel respect voor jezelf en weinig voor anderen. Corona treft ook je omgeving en de maatschappij als geheel. Dat maakt niet vaccineren een egocentrische keuze.”

In de directe omgeving van Ron van den Hurk uit Best kwamen dit jaar drie gevallen van corona voor. „Bij ieder was het probleem binnen een week verdwenen. Zelf was ik in Portugal waar volgens internet de meeste mensen die besmet raken lichte tot matige symptomen hebben en herstellen zonder opgenomen te worden. De mensen daar zijn gedisciplineerd, kennelijk nog naweeën een dictatoriaal regiem. Het lijkt of men bij ons wat minder realistisch te werk gaat door bij de tellingen oude van dagen, obesitasgevallen en besmette asielzoekers mee te nemen. Slechte condities dus, hoofdzakelijke oorzaken van het overlijden.”

Erger dan in Rotterdam, waar de politie uit noodweer moet schieten op vernielzuchtige en misdadige demonstranten, kan het volgens Antoine Theijs uit Waalre niet worden. Hij legt een relatie met de politiek in Den Haag. „Ook in de vergaderzalen begint het bij populisten een usance te worden dreigementen te uiten wanneer men kritiek heeft op hun politiek. Sjoerd Sjoerdsma kreeg van Pepijn van Houwelingen te verstaan: “uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!” Met andere woorden wie politici van het kaliber Van Houwelingen tegenspreekt verdient gestraft te worden. Dieper kan een democratie niet zinken. Elkaar wederzijds in ere houden is er niet meer bij.”

Eke Vriens uit Knegsel toont zich verbaasd dat columnisten van het ED vinden dat je je moet laten vaccineren. „Je jast die prik er gewoon in, vindt Anita Vliegenberg (ED 13-11). En volgens Petra Bies zouden we het vaccineren van kinderen serieus moeten overwegen (ED 19-11). Het is toch te gek dat een moeder van twee gezonde kinderen dit werkelijk meent. We weten nog niet wat de bijwerkingen op de lange duur zijn en dan ga je je kinderen, die nauwelijks ziek worden door het coronavirus dit niet aandoen. Op dezelfde pagina lees ik dat 25 gevaccineerde oud-Kamerleden besmet zijn geraakt met het coronavirus na een gezamenlijk uitje. Dat de besmettingen hoog oplopen ligt onder meer aan gevaccineerden die ondanks de (onbetrouwbare) QR-code elkaar toch besmetten omdat het vaccin na een aantal maanden niet meer erg effectief is.”

Ans van den Boogaard uit Eindhoven is de berichtgeving zat. „Hou toch eens op met artikelen over hoe ‘erg’ het is dat sommige dingen niet mogen. Schrijf liever hoe fijn het is dat veel dingen wel mogen, bijvoorbeeld dat kinderen nog kunnen voetballen. Zo wakker je de onvrede alleen maar aan en daar is de media heel erg goed in om zulk soort zaken een podium te geven.”