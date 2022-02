LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Mark Rutte maakte vorige week in een toespraak excuses aan Indonesiërs na het verschijnen van het onderzoek over de dekolonisatie van Indonesië na de Tweede Wereldoorlog.

Lezers reageren op de excuses van premier Mark Rutte en op het het onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat Nederlandse militairen op grote schaal en stelselmatig extreem geweld toepasten tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië (1945-1950). In het onderzoek is sprake van standrechtelijke executies en marteling van Indonesische gevangenen, het ‘platbranden’ van dorpen en buitensporige luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. „We moeten de waarheid onder ogen zien. Nederland voerde een koloniale oorlog waarin stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld werd gebruikt, tot martelingen toe, die in de meeste gevallen onbestraft bleven”, zei Mark Rutte.

Volgens Karin Heijboer-Klerkx uit Eindhoven zou Rutte ook excuses aan moeten bieden, aan de oorlogsveteranen van deze Indische oorlog. „En aan de kinderen van deze oorlogsveteranen. Mijn vader was ook oorlogsveteraan in deze oorlog in Indië, het waren zeer jonge jongens: 17, 18, 19, 20 jarigen. Kun je je dat nu nog voorstellen? Dat wij als geciviliseerd land onze zonen op die leeftijd de oorlog in zouden sturen? Nee, onze kinderen mogen braaf leren, studeren, een beroep leren. Een leuke jeugdtijd doorbrengen, vakantie vieren, op stap gaan, bioscoopje pikken, meiden versieren. Mijn vader kreeg die kans niet, vanuit onze eigen 2e wereldoorlog, als jonge jongen, werd hij direct naar de oorlogen in Indië en Korea gestuurd. Veel trauma’s opgelopen. In de familie van mijn moeder, en waarschijnlijk ook in zijn eigen familie altijd ‘die soldaat’ gebleven, die oorlogsmisdadiger, die veteraan. Er was geen hulp voor deze jongens als ze terugkwamen. Dus geen ont-stressen op Kreta, of socializen in Frankfurt, of PTSS-therapie krijgen. Wij als kinderen, en zeker ook mijn moeder, moesten het vaak ontgelden. Verbaal maar ook op andere wijze. Ik heb mijn verhaal hierover nog nooit verteld en zeker nog nooit opgeschreven, dit is de eerste keer.”

Quote Zelf werd ik als tiener in Bandoeng geconfron­teerd met angstige situaties, het is een geluk dat ik er nog ben Aad Stierum

Hebben de onderzoekers ook overwogen een onderzoek te doen naar de excessen tijdens de Bersiap, de periode na augustus 1945 in Indonesië, zo vraagt Aad Stierum uit Eindhoven zich af. „De Permoeda’s (Indonesische jongeren) die Molukkers, Chinezen, Indische Nederlanders en Nederlanders hebben gedood. Japanse militairen (de verslagen vijand) kregen de opdracht de interneringskampen te beschermen. Mijn moeder vertelde dat ze haar leven nog te danken heeft aan de Japanners. Dat klinkt vreemd omdat ze de vijand waren. Zelf werd ik als tiener in Bandoeng, geconfronteerd met angstige situaties. Het is een groot geluk dat ik er nog ben.”

Het getuigt van karakter en moed dat de minister-president zijn excuses maakt, zo vindt Peter Rufi uit Geldrop. „Aan mijn mede Indo’s en de Molukkers zou ik willen zeggen: na 70 jaar hebben we de aandacht gekregen die wij verdienen. Er ligt nu een rapport dat radicaal afrekent met de list en bedrog cultuur, die vanaf het hoogste politieke en militaire niveau doorsijpelde tot de onderste uitvoerende laag. Het is en blijft schandalig dat iedereen, van hoog tot laag, steeds weer tot ‘brother in crime’ wordt gemaakt. Voor de burger lijkt het of dat iedereen zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden. In het rapport wordt daar te weinig aandacht aan besteed. Geen wonder dus dat er veteranen zijn die zich onheus behandeld voelen. En terecht. Hiervoor heeft de premier ook wel zijn excuses gemaakt, maar het had iets nadrukkelijker mogen zijn dan alleen maar de toevoeging: ‘inclusief de veteranen, die hun best hebben gedaan’.”

Veel minder te spreken over het rapport en de excuses van de premier is Ton van den Berg uit Heeze. Hij vindt dat hierdoor de veteranen nu worden weggezet als boemannen die die armen mensen daar hebben uitgemoord. „Is hij zo naïef te denken dat er een oorlog is waar netjes wordt gevochten? Het zijn diezelfde regeringen die soldaten naar oorlogsgebieden sturen. Een mandaat, zo het er al mocht zijn, geldt niet op het moment dat het gaat om jij of ik. Weiger je om je daarvoor te laten gebruiken dan heet dat desertie en gooien ze je in de bak. Na dit komen zeker de veteranen aan bod die in Nieuw-Guinea zijn geweest? Ik ben daar een van en ook daar zijn mensen omgekomen omdat de toenmalige regering jonge jongens met onvoldoende middelen, nauwelijks getraind en voorgelicht daarnaartoe stuurde. Wij stonden tegenover Papoea’s die riepen Merdeka-Merdeka en met klewangs dreigden omdat ze zich door de regering voelden verraden en in de steek gelaten.”

Quote De Indone­siërs waren al bezig hun eigen land terug te krijgen en de bevolking was opstandig tegen de Nederlan­ders Rietje de Krijger

Vanuit haar Indische achtergrond heeft Rietje de Krijger uit Eersel de toespraak van Mark Rutte gevolgd en die kwam bij haar over het algemeen positief over. „Toch heb ik dingen gemist. Het benoemen van de achtergronden waarin de regering meende deze jonge jongens naar voor hen vreemd en onbekend land te sturen om ‘zaken op orde te brengen’. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat uit het kamp komende de situatie al erg duidelijk was hoe de vlag erbij stond. De Indonesiërs waren al bezig hun eigen land terug te krijgen en de bevolking was opstandig tegen de Nederlanders. In deze entourage kwamen er jongens die net een oorlog achter de rug hadden, uit een beschermend land kwamen, nog erg conservatief, de kerk bloeide nog hevig, men ging nog niet zo makkelijk naar het buitenland. Kortom zo van moeders pappot naar een ver land, donkere mensen, andere gewoonten, ander eten. Hoe reageer je dan? Ik denk angstig en als je dan aangevallen word kies je voor jezelf en daaruit zijn dingen voortgekomen die natuurlijk faliekant fout te noemen zijn.”

