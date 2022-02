Lezers reageren | Eerder cynisme dan sympathie voor oproep Mark Rutte; ‘afkeer van politiek al jaren gaande’

Tekenend hoe Rutte wederom de bal neerlegt bij de mensen zelf, zo schrijft Cor de Vaal uit Eindhoven. „Verbroedering zal in zijn geval toch echt ‘top down’ moeten. Zeker na de kolderieke formatie, de leugens, de toeslagen affaire en zo is er meer. Verbroedering betekent vertrouwen terugwinnen. Een overheid die naast de mensen staat in plaats van er boven. Net doen of er niets is gebeurd en teruggaan naar de waan(zin) van de dag is niet de manier.”

Nauwelijks in overeenstemming met wil burgers

Op het beeld dat Mark Rutte heeft van onze samenleving is het nodige aan te merken, zo schrijft Jan Copic uit Eindhoven in een uitgebreid betoog. Hij bestrijdt zijn stelling dat een deel van de maatschappij zich afwendt van de politiek omdat deze groep gevoelig is voor complottheorieën rondom Corona. Rutte illustreert dit met een voorbeeld van een man die tegen hem zei dat er helemaal niemand op de ic’s lag. „Maar Rutte gaat niet in op vele goed onderbouwde uitspraken waarin burgers kritisch zijn tegenover de autoriteiten met betrekking tot Corona. Dat burgers zich steeds meer afwenden van de politiek komt niet door Corona. Dit proces is al jaren gaande. Politieke beslissingen zijn nauwelijks in overeenstemming met de wil van deze burgers, met name die uit de lagere inkomensgroepen. Als zij zien dat de overheid niet díe dingen doet waar ze behoefte aan hebben (bv. hogere AOW, betaalbare huur) dan is het goed te begrijpen dat zij afhaken indachtig de uitspraak ‘de overheid is er niet voor ons soort mensen’.”

Ad van Antwerpen uit Eindhoven kan kort zijn over de roep van Rutte tot verbroedering. Dit is echt het toppunt van minachting van de mensen in Nederland.”

Volgens Pierre Verhees uit Meijel moet Mark Rutte in carnavalsstemming zijn geweest. „Hij denkt dat door de 2 jarige corona pandemie met alle beperkingen we een beetje uit elkaar zijn gegroeid en een kort lontje gekregen hebben. Het is wel toevallig dat er nu een interview verschijnt nu de carnaval voor de deur staat. Want dit is een feest voor verbroedering en gezellig samen zijn en gek doen. Het is dan volgens mij gewoon verkiezingscampagne retoriek. Dat er mensen boos zijn of het niet meer pikken komt volgens mij eerder door de maatregelen die door zijn kabinet genomen zijn.”

Hoezo wil Rutte verbroederen als hij nog steeds de QR-code wil invoeren, vraagt Eke Vriens uit Knegsel zich af. „Twee miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn of de boosterprik niet meer willen zouden niet meer mogen deelnemen aan de samenleving. En dan gaat het niet alleen om dat terrasje waar je niet meer welkom bent, maar je mag ook niet in essentiële winkels, een restaurant, een museum, niet naar binnen om op je kind te wachten als het een uurtje sport. Gelukkig is die QR code door de Tweede Kamer afgeblazen maar anders was de tweedeling een feit geweest.”

Hieronder de volledige bijdrage van Jan Copic uit Eindhoven

Rutte en de arrogantie van de macht

Minister-president Rutte kreeg in een interview (ED 21 februari) een groot podium om zijn visie te verkondigen over het gave land waarin we wonen. Hij zei er wel bij dat we door de discussie rondom Corona verdeeld zijn geraakt. Hij roept op om weer naast elkaar te gaan staan. Net zoals we dat voorheen deden door kritisch te discussiëren en goed naar elkaar te luisteren, maar wel altijd met een toon van zelfspot.

Op zijn beeld van onze samenleving is het nodige aan te merken. Over een deel van de maatschappij dat zich afwendt van de politiek zegt hij dat het naar zijn gevoel maar een kleine groep is. Hij verklaart dit doordat deze groep gevoelig is voor complottheorieën rondom Corona en illustreert dit met een extreem voorbeeld van een man die tegen hem zei dat er niemand op de ic’s lag. Dit doet me denken aan de uitspraak dat Nederlanders een nuchter volk zijn. Je kunt altijd wel een Nederlander vinden die aan deze uitspraak voldoet. Rutte gaat echter niet in op vele andere goed onderbouwde uitspraken dat burgers kritisch zijn tegenover de autoriteiten m.b.t. Corona. Hij noemt zichzelf historicus en had daarom moeten weten dat je uitspraken nooit mag verifiëren maar moet falsifiëren. Dat burgers zich steeds meer afwenden van de politiek komt niet door Corona. Dit proces is al jaren gaande. In het Zeitschrift für Politikwissenschaft (2017) wordt bericht over een onderzoek dat zich over jaren uitstrekte en waaruit blijkt dat politieke beslissingen nauwelijks in overeenstemming zijn met de wil van deze burgers, met name die uit de lagere inkomensgroepen. Als iemand tot deze lage inkomensgroepen behoort en ziet dat de overheid niet díe dingen doet waar hij behoefte aan heeft (bv. hogere AOW, betaalbare huur) dan is het goed te begrijpen dat hij afhaakt indachtig de uitspraak ‘de overheid is er niet voor ons soort mensen’.

Rutte lijkt ook niet te weten dat er in het verleden stevige maatschappelijke discussies waren, ook in de media. Denk bv. aan de krakersrellen en acties tegen de neutronenbom, bemoeienissen van Amerika in Zuid Amerikaanse landen. Niets naar elkaar luisteren, maar keihard en confronterend, vooral naar de overheid. Niet uit onbeschoftheid, maar tegen onrecht.

Rutte spreekt zijn ook bezorgdheid uit over de toon van de publieke discussie en de korte lontjes. En ja, hij wil best naar afwijkende meningen kijken, die hij maar even polariserend noemt, maar wel als het om een redelijke groep mensen gaat. Wat een arrogantie! Als ik in de geschiedenis kijk naar de opstelling van de overheid tegenover de burgers herken ik altijd weer de ‘arrogantie van de macht’. Overheden hebben het dan over relschoppers, opstanden, onredelijke eisen, onbeschoft gedrag, polariseren, ontevredenheid. Maar niet alleen burgers, ook de Tweede Kamer ervaart deze arrogantie, als ministers geen of nietszeggende antwoorden op hun vragen geven, of als ze voor de zoveelste keer vragen over het waarom van een niet uitgevoerde motie. Of, heel onbeschoft, Kamerleden zichtbaar negeren door wegkijken. Bepaald geen voorbeeld voor onze jeugd. Overigens, voor overheden kun je ook invullen werkgevers, bazen, leidinggevenden. Kortom iedereen die macht over anderen heeft. Anders dan de eisers hoeft de macht geen eisen te stellen, hoeft niet boos te worden als er niet naar je geluisterd wordt naar je argumenten.

Het wereldbeeld van Rutte doet denken aan het sprookje van de Nieuwe Kleren van de Keizer. Diens kleermakers maakten hem wijs dat ze de mooiste kleren voor hem aan het maken waren, maar in feite maakten ze niets. Als hij in de spiegel keek zeiden ze dat zijn kleren mooi zijn en hem goed staan. Ook zijn bedienden die in eerste instantie hun ogen niet geloofden beaamden dit. Tijdens een rijtocht klapten de mensen enthousiast en riepen wat een mooie kleren draagt de keizer! Maar één jongetje klapte niet en zei ‘de keizer heeft geen kleren aan’!

Zolang er in ons land te weinig burgers zijn zoals bovengenoemd jongetje kan Rutte met succes zijn romantisch wereldbeeld blijven verkondigen, zeker als de interviewer niet kritisch doorvraagt.