Lezers reageren | ‘Help boeren met hun transitie naar nieuwe landbouw!’ | ‘Waar blijft het gezonde boerenverstand’

De toestroom van brieven en opinieartikelen over de stikstofcrisis bij het ED is dan ook enorm. Rob Aarts, gepensioneerd biologiedocent uit Veldhoven, leverde al eerder bijdragen en heeft ook in interviews gefigureerd. In zijn meest recente opinieartikel beschrijft hij hoe het met de boeren allemaal zo is gekomen en spreekt hij de boeren aan. „Beste agrariërs, het spijt ons verschrikkelijk dat het zo is gelopen. Wij bieden u in al onze nederigheid excuses aan en wij gaan u samen met de EU helpen met de transitie naar een nieuwe landbouw! Vanaf 2023 moet het Europees landbouwbeleid aangepast worden om deze af te stemmen op de duurzame en sociale ambities van de Europese Commissie. Een deel van de inkomenssteun aan de boeren wordt afhankelijk gemaakt van de inspanningen van boeren om te verduurzamen en de biodiversiteit te stimuleren. Dit is dus de start naar een nieuw perspectief voor de landbouw. Er tegenover staat dat wie niet wil meewerken, ondanks financiële steun en compensatie zal moeten vertrekken vanuit omgevingen waar stikstof een sterk negatieve invloed heeft op de biodiversiteit en biodiversiteitherstel.”