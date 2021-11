Lezers reageren | Is alleen testen een ramp voor gevaccineerden of het enige dat werkt?

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Wel of geen 2G, waarbij alleen mensen die geen corona vaccinatie hebben gehad in sommige gevallen de toegang wordt geweigerd, houdt veel lezers bezig.

In Duitsland, met name in de aan ons grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is 2G komende week al van kracht, schrijft Sjef Orbons uit Eindhoven. „Terwijl het besmettingsniveau in Duitsland lager is. Waarom dan nog zo’n lange discussie over invoering bij ons? Zijn wij dan zo anders dan Duitsland, dat bovendien dertig maal zoveel IC-bedden heeft dan Nederland? Of gaan we eerst wachten totdat IC-artsen in de nu al overlopende ziekenhuizen moeten gaan besluiten wie ze dood laten gaan en wie niet?”

Het afwijkende standpunt over 2G van de ChristenUnie zou zomaar eens een bom in de coalitiebesprekingen kunnen zijn, zo vreest Mario Verhees uit Asten. „Deze partij wil 1G: alleen testen. Maar dit is een ramp voor die 87% gevaccineerden. Zij mogen zich dan weer elke keer laten testen voordat ze een horecazaak binnenstappen, terwijl ze 33 keer minder kans maken om in een IC-bed terecht te komen. Onze beleidsbepalers laten hun oren veel te veel naar de 13% ongevaccineerden hangen. Ik denk wanneer dit werkelijkheid wordt, de pleuris uitbreekt en dat de grote groep gevaccineerden massaal in het verzet gaan komen.

Het 2G beleid wordt een aantasting van het ‘grondrecht’ vrije toegang tot openbare gelegenheden genoemd, schrijft Joop Agterbosch uit Geldrop. „Nog los van of dit zo is lijkt het me tijd dat ook aan ‘grondplichten’ wordt gedacht. De plicht om anderen tegen ziekte en onrecht te beschermen. Uiteindelijk gaat het om egoïsme of solidariteit. Maar dat laatste is niet zo populair meer.”

Stephan van de Mortel uit Valkenswaard vindt dat de moeten bedenken waarom 2G nu nodig is. „Kijk eens naar het ruim 10 jaar van bezuinigen op de zorgmedewerkers door hen matig te betalen en het wegbezuinigen van zo’n 1500 bedden. Dat is de oorzaak van alle ellende.”

Monique Verlouw uit Veldhoven wil graag even haar gal spuien. „Ik ben twee keer gevaccineerd, maar wat ben ik er mee opgeschoten? Wéér in een lockdown, op mijn werk weer een mondkapje. Ik ben er echt klaar mee en vele gevaccineerden met mij! Ik wil beloond worden voor mijn goede gedrag, maar wij worden net zo beperkt als niet-gevaccineerden. Beste mensen van het RIVM, OMT en het kabinet: ik pik het niet meer!”

Guido van Schijndel uit Son en Breugel schrijft dat er nu méér besmettingen zijn dan exact een jaar geleden en dat is mede te danken aan volle cafés en zalen na invoering van de QR Code. „In Den Haag gaan ze met grote oogkleppen op vrolijk verder met dit wanbeleid. De 2G wet is al in de maak maar hiermee ga je het aantal besmettingen ook niet omlaag krijgen. Als Hugo een beetje zijn IQ gebruikt i.p.v. zijn QR dan is er maar 1 manier om het aantal besmettingen omlaag te krijgen en dat is testen voor toegang maar dan voor iedereen.”