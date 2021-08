Gezien de vele aandacht op TV zenders en in kranten lijkt het dat de wereld nu pas is wakker geschud, schrijft Jeanne Adriaans uit Eersel. Als voorzitter van Klimaatcoalitie de Kempen heeft ze het rapport bestudeerd. „Met het beste scenario van het IPPC hebben we waarschijnlijk over 10 jaar al 1,5 graad opwarming bereikt en over 20-30 jaar gaan we daar overheen. Dan zullen we CO2 moeten opslaan om weer naar de 1,5 graad terug te kunnen. Om dit te voorkomen moeten we in 2030 al 100% CO2 reductie hebben bereikt en moeten we vanaf nu jaarlijks 10% minder uitstoten. De maximale opwarming van 1,5 graad moet een onwrikbare grens zijn want bij de huidige opwarming zien we al de meest vreselijke natuurrampen.”