Lezers reageren | Penalty in laatste minuut van cruciale wedstrijd tegen Feyenoord voor veel PSV fans onverteerbaar

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Voor veel PSV supporters is de ontknoping van de competitie onverteerbaar. Lezers over de strafschop in de laatste seconden van de wedstrijd tegen Feyenoord, waardoor deze eindigde in gelijkspel.

Niet voor het eerst speelt de arbitrage een cruciale hoofdrol in een kampioensrace, zo schrijft Gert Dirksen uit Eindhoven en hem stelde ook de verslaggeving in het ED van maandag teleur. „Een kop als ‘PSV voelt zich benadeeld’ had moeten zijn ‘PSV bestolen door de arbitrage’. Hoe het mogelijk is dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük een 6 - dus een voldoende - krijgt voor zijn blunder tijdens en respectloos gedrag na het duel en dat slachtoffer Schmidt een sneer krijgt uitgedeeld is mij een raadsel, of liever een doorn in het oog. Er is een link tussen vier jaar VAR welles/nietes ingrepen bij PSV en Ajax en het feit dat ‘toevallig’ woensdag voor het vierde jaar op rij de titel en de Champions League miljoenen in Amsterdam belanden.”

Volgens Wim Huijbregts uit Eindhoven zijn het twee scheidsrechtelijke dwalingen die PSV het landskampioenschap kost. „Hierdoor mist de club de Champions League en tenminste € 35 miljoen aan inkomsten. Schmidt heeft volkomen gelijk als hij zegt dat er door scheidsrechters in de wedstrijden met Ajax en Feijenoord met twee maten wordt gemeten. Schmidt is een toptrainer. Onder zijn bezielende leiding heeft PSV voor de eerste keer in vijf jaar weer meegedaan om de landstitel. Bovendien heeft hij veel spelers beter gemaakt en hun marktwaarde enorm opgevijzeld. Spelers die in zekere zin al waren afgeschreven zoals Gutiérrez, Bruma, Doan, Boscagli en Mauro Junior heeft hij weer perspectief geboden. Door zijn andere aanpak en Duitse afkomst werd hij, evenals de briljante speler Götze, verguisd en afgekraakt door de landelijke media en met name de Randstedelijke opiniemakers. Hoogstwaarschijnlijk hebben Schmidt en Götze in hun besluit om te vertrekken de opstelling van media en scheidrechters mee laten tellen. PSV zal ze beide het komend seizoen node missen.

Briljante voetballer moet zich als trainer nog waarmaken

Nu al wordt er zalvend gesproken over Ruud van Nistelrooij. Een briljante voetballer maar als trainer moet hij het nog waarmaken. Voorbeelden genoeg die faliekant mislukt zijn. De komende jaren zie ik de strijd om het landskampioenschap weer somber in. Hopelijk krijg ik ongelijk.”

Niet alle 34 wedstrijden worden door het vlaggenschip van de KNVB ruimschoots gewonnen, schrijft Patrick van Heeswijk uit Nuenen. Hij noemt de naam niet, maar doelt hier vast op Ajax. „In die ‘onzekere’ wedstrijden zorgt de VAR steevast voor een kantelmomentje waardoor de punten alsnog bijgeschreven kunnen worden. Vaak in het laatste kwart, wanneer het erop aan komt. Andersom geldt dat overigens ook voor de concurrentie. Die worden zodoende op gepaste afstand gehouden. Het vlaggenschip hier twee puntjes cadeau en de concurrenten daar twee puntjes benadeeld. Jaarlijks gaat dit over zeker 20 punten verschil.”

Of het PSV het kampioenschap kost, laat Teun van Uijtregt uit Bergeijk in het midden, maar dat de penalty voor Feyenoord onterecht was is voor hem duidelijk. „Scheidsrechters zien het als gezichtsverlies hulp van de VAR in te roepen. De VAR wil van haar kant de scheids niet in verlegenheid brengen. De oplossing is simpel: geef beide teams net als in het tennis drie zogenaamde ‘challenges’. Per wedstrijd krijgt iedere ploeg driemaal de kans een beslissing van de scheidsrechter aan te vechten. Als de scheids gelijk blijkt te hebben, kost dat één challenge. Zijn de drie op, is reclameren niet langer mogelijk. Blijkt de scheids er om wat voor reden dan ook naast te zitten, blijft het aantal challenges intact. Probleem opgelost.”