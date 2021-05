Lezers reageren; plan Heuvel Eindhoven zorgt voor debat; ‘Geef de stad kans om oud te worden’

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Na het Stationsplein en later het Stadhuisplein zijn nu de plannen voor de Heuvel in Eindhoven onderwerp van hevig debat.

Ook Marc van Abbe, kleinzoon van de grondlegger van het Van Abbemuseum, mengt zich in de discussie. Zijn commentaar op de plannen van stadsarchitect Winy Maas is niet mals. Hij noemt hem een nieuwlichter en hij zou hem liefst ‘met pek en veren’ de stad uit jagen. Want hij vindt Eindhoven, of we het leuk vinden of niet, een middeleeuwse stad. „Dat kun je eigenlijk nergens zien. Daarom zeg ik: geef de stad de kans om oud te worden! In welke zichzelf respecterende stad gooien ze elke 30 jaar het stadscentrum overhoop? En maar kletsen over zuinig zijn met energie en grondstoffen. Wat nu weer op de Markt dreigt te gebeuren is zeer milieu-onvriendelijke, CO2 producerende, megalomane ego-tripperij.”

Dick Bouman uit Eindhoven schrijft dat hij bij een aantal grote bouwprojecten de architectenselectie mocht begeleiden en vervolgens de geselecteerde architect bij het ontwikkelen van het ontwerp tot en met realisatie. „Voor de plannen van MVRDV en CBRE voor de Heuvel heeft deze ervaring mij twee relevante inzichten gegeven. Het eerste is, dat zelfs de grootste architecten niet altijd met de beste oplossingen kwamen voor een specifieke opgave. Het tweede is, dat hoe groter de architect, des te belangrijker het is om een kritische vakgenoot en klankbord bij het ontwikkelen van de plannen te hebben.” Een toparchitect zal dat toejuichen denkt Bouman en daagt Maas en de gemeente Eindhoven uit een supervisor voor MVRDV aan te stellen.

Roland Knippenberg uit Veldhoven ziet ook dat de discussie over hoogbouw in Eindhoven op scherp staat en hij staat minder negatief tegenover de plannen. „Ik mag dan wel geboren zijn in Veldhoven maar ik voel me al 25 jaar Eindhovenaar. Ik ben al langer voorstander van ontwikkelingen om van Eindhoven een bruisende stad te maken en niet die saaie stad die het was in de jaren 90. Stop met het uit louter egoïstische oogpunt proberen tegen te houden van bouwplannen omdat je een uur per dag minder zon op je balkon hebt als die mooie toren er komt.”

Ben Geerts uit Eindhoven constateert dat de geschiedenis zich herhaalt. „Mijn ruim vijftig jarige ervaring heeft mij geleerd dat ontwikkeling van bouwobjecten zonder rekening te houden met de vraag, wensen en behoeften van mensen en bedrijven gedoemd zijn te mislukken. Wellicht bekend bij de gemeente is de grote flater van architecten en stedenbouwkundigen van de Broek en Bakema. Volgens deze fantasten, ook uit Rotterdam, was het hard nodig dat Eindhoven een ruggengraat nodig had, rigoureus slopen was het gevolg. Winy Maas trekt ook een grote broek aan en heeft de sky-line van Rotterdam in gedachte. Daar is niets mis mee maar is beeld verstorend voor de herontwikkeling van Eindhovens centrum. Hopelijk worden de nieuwe plannen marktconform en op ‘hapbare’ schaal ontwikkeld.”