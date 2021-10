Zo waren er zaterdag zo'n 25.000 mensen in Amsterdam op de been om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Bob Fuhlhage uit Eindhoven kan weinig begrip hiervoor opbrengen. „Ik snap deze lieden absoluut niet! De cijfers over het aantal sterfgevallen en het aantal besmettingen liegen er toch echt niet om. Ook is gebleken dat handhaving van de maatregelen effect hebben, waarom er dan tegen zijn? Ik wil deze lieden wel eens horen als een van hun naasten besmet raakt en in het ziekenhuis terecht komt of zelfs overlijdt.”

De QR-code kan vergeleken worden met het rijbewijs dat de kans dat de gezondheid en het leven van medeverkeersdeelnemers in gevaar worden gebracht, klein houdt, zo betoogde J. Reijnen uit Helmond zaterdag op de opiniepagina. B. Klomp uit Aarle-Rixtel snapt die vergelijking niet. „Voor een rijbewijs hoef je niet iets in je te laten spuiten, waar nog niks van de werking over een paar jaar van bekend is.”

Ook Guido van Schijndel uit Son en Breugel schrijft zich te storen aan de vergelijking tussen de QR-code en het rijbewijs. „De enige overeenkomst is dat beide vrijwillig zijn. Maar een rijbewijs halen kost veel geld en dat doe je dus heel bewust. Maken we het corona vaccin even duur dan weet ik zeker dat niemand het vaccin nog neemt. De vele ongelukken dagelijks in het verkeer (ook met dodelijke afloop) worden toch echt voornamelijk veroorzaakt door mensen met een rijbewijs. Iemand zonder rijbewijs mag gewoon naast iemand zitten in hetzelfde voertuig en deelnemen aan het verkeer zonder controle en boete. En ik ken niemand die als gevolg van het behalen van zijn of haar rijbewijs last heeft gehad van bloedproppen of menstruatie problemen.”

Maar er zijn ook mensen die de vergelijking met het rijbewijs juist wel treffend vinden. Harrie Tuerlings uit Reusel-De Mierden bijvoorbeeld roemt de laatste column van Rob Scheepers (Z 2-10) over een zoon die vindt dat hij zonder een scooterrijbewijs toch ermee naar de kermis zou mogen rijden. „Wat een geweldige column. Luchtig en voor iedereen te lezen, maar met veel diepte in een materie die hier en daar helaas tussen mensen tot tweespalt leidt! Knap hoor, compliment!”

Nicolle Vaessen uit Eindhoven ziet in de maatregelen een waanzinnige dualiteit waarin we leven! ‘It’s a mad, mad world’, zo noemt ze het. „Dat heb ik zaterdag in de centrale hal van de sportvereniging waar mijn dochters zwemles hebben ervaren. Na de eerste les wilde ik aan de bar een kop koffie bestellen. Of ik een QR-code heb. Die heb ik niet. Dan moest ik buiten gaan staan met mijn kopje koffie. Het komt er dus op neer dat ik in dezelfde ruimte wel naast iemand mag gaan zitten met overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes die een broodje frikandel naar binnen schuift maar mèt QR-code. Terwijl ik met mijn überfitte sportlijf in diezelfde hal geen kopje koffie mag drinken.”

Geregeld verschijnen er ‘alarmerende’ berichten over bijwerkingen van Covid-vaccinaties schrijft Frits van Dijk uit Cranendonck. „Ongetwijfeld is er wel iemand dood neergevallen, maar als dat 1 op de 10 miljoen is, is dat niet alarmerend. Maar media plaatsen dat niet altijd tegenover de 10 miljoen gevaccineerden die gezond rondlopen. Zo ook de melding over menstruatie-veranderingen. Er wordt over ‘veel gevallen’ gesproken en als voorbeeld wordt een mevrouw met een zeldzame afwijking opgevoerd. Op deze manier geeft het artikel alleen maar aanleiding tot zorgen en misvattingen. Waarschijnlijk geheel onterecht.”

Joke Smakman uit Son en Breugel komt tot de conclusie dat we in een mooi land leven, met veel mogelijkheden en keuzes. „Jammer dat niet iedereen dat beseft en daardoor de boel behoorlijk verziekt. Neem nu Corona, een vreselijke ziekte, gelukkig hebben we de keuze, om ons te vaccineren. Wel vaccineren, geeft ons meer vrijheid en beschermt onszelf en onze medemens. Niet vaccineren geeft ook alle vrijheden, alleen zijn daar regels aan verbonden, zeer terecht.”

Verder snapt Smakman ook dat nog niet bekend is wat het vaccin op lange termijn doet. „Maar ik heb het volste vertrouwen in de wetenschap, die hebben ons tegen vele epidemieën beschermd. Raar dat mensen zich niet afvragen, wat op lange termijn gebeurt, als je niet gevaccineerd bent. Het virus zal alles doen om te overleven, komt bij een dichte deur, gevaccineerd, jammer, dan maar een deur verder, gelukkig niet gevaccineerd, kan zich daar lekker nestelen en op lange of op korte termijn zijn de gevolgen zichtbaar. Ik vergelijk het coronavirus een beetje met de buxusmot, die komt plots tevoorschijn vreet maar door, tot hij gestopt wordt.”

Corry Huurdeman uit Waalre vindt dat er vaak te makkelijk een vergelijking gemaakt wordt met oorlogen als het gaat om vrijheidsbeperkingen en discriminatie. „Wij doen volgens mij daarbij te kort aan al die mensen, waarvan echt de vrijheid ontnomen is, die gediscrimineerd worden, die in oorlog leven. Want geen vrijheid betekent geen keus hebben, vrezen voor je leven. Gediscrimineerd worden om je afkomst, geloof of huidskleur, terwijl dit buiten je eigen invloedsfeer valt. Oorlogen worden gevoerd om macht uit te oefenen, een bevolking naar je hand willen zetten, jouw mening opdringen/opdragen. In Nederland hebben we steeds een keus. En ook al voelen omstandigheden niet altijd goed en onterecht of zijn we het ergens niet mee eens, we hoeven niet over onze schouder te kijken en in angst te leven.”