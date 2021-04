Lezers reageren | Zelden een zo open en ontroerende Koningsdag | Niet in mijn naam

De verslagen over de Koningsdag van Diede Hoekstra in deze krant vielen niet bij iedereen in goede aarde, zo blijkt uit een deel van de brieven. De betiteling ‘knullige Koningsdag’ die de verslaggever op de website gebruikte, viel bij Marjolein van den Bout uit Son en Breugel in ieder geval verkeerd. ,,Totaal oneens! Zelden heb ik een zo open en soms ontroerende Koningsdag, gebracht op tv, gezien. Eindelijk eens wat diepgang, inkijkjes in hun gedachten, competitieve spanning en bovenal ook heel informatief over technische ontwikkelingen in de regio waar je normaal niets of nog weinig van hoort. Veel beter dan kijken naar gezwaai en soms onderbroekenlol van eerdere koningsdagen.”

Siem van der Stoel uit Best vindt het geen pas hebben om op Koningsdag een verhaal met als kop ‘Bij Eindhovens Oranjefeest hoort geen gezeur over geld’ te publiceren. “Om vervolgens een pagina vol te zeuren over geld en waar onze burgemeester beschreven staat in een stijl waar het cynische van afdruipt. Wat heeft Jorritsma verkeerd gedaan dat hij in het ED op die wijze wordt geframed?” Van der Stoel erkent wel dat een recordbedrag uitgeven voor een Koningsdag zonder publiek vragen oproept. “Maar waarom een hele pagina zo zuur, en geen enkel oog voor de Brainport die zich van een fraaie kant wil laten zien.”

Hans Nieuwenhuizen uit Veldhoven was niet blij met enkele verslagen voor en na Koningsdag. “Het werd geproduceerd door een van uw medewerkers, waarvan zijn ‘pen’ gedoopt lijkt te zijn in azijn of nog zuurder. Geloof het of niet, maar hier zitten uw lezers niet op te wachten. Het is geen opinie of nieuws, maar lijkt geboren uit chagrijn of kinnesinne. Dit vond ik niet ED waardig.”

Ton van den Berg uit Heeze is minder positief over Koningsdag en legt een verband met de lintjesregen. Hij noemt een groot aantal voorbeelden van redenen waarom mensen onderscheiden werden. “Er zijn veel onzinnige redenen waarom het de koning heeft behaagd. Zijn feestje moest doorgaan, waardoor veel te veel mensen zich verzamelden op allerlei locaties. Het kan zomaar dat het negatieve effect hiervan over enkele dagen zichtbaar is. Zorgpersoneel wordt dan weer gevraagd om een tandje bij te zetten. Met als dank een met de hand gevormd hartje van de koninklijke familie. Schei uit met deze schertsvertoning en verspil geen belastinggeld hieraan.”

Ook Lodewijk Hof uit Eindhoven is niet te spreken over de dag en begint dan ook met de kop ‘Niet in mijn naam’. “Aan media- aandacht geen tekort, maar tegelijkertijd is de economie kapot. Burgemeester Jorritsma heeft helaas niet de competentie om dit op te lossen. Dit feestje heeft de belastingbetaler veel geld gekost, waarmee we de stoepen hadden kunnen opknappen. Maar de burgemeester koos voor een mooi mediamoment.”

Een heel andere mening is van Rens Kuijten uit Nuenen. John Jorritsma heeft Koningsdag 2021 volgens hem tot een onvergetelijke en historische gebeurtenis gemaakt. “Het was niet alleen een virtueel kijkfeest, maar ook een promotie van deze regio waar heel het land kennis kon maken met hightech-, design- en innovatieve snufjes vanaf de High Tech Campus Eindhoven Brainport Regio. Dit dankzij ASML, Philips, Sioux Technologies, Technische Universiteit en vele andere hightechbedrijven. Het heeft dan wel wat mogen kosten, maar de revenuen, en daar gaat het ook om, zullen in de toekomst merkbaar zijn.”

Ook super positief over de dag is Ronald Hogenbirk uit Eindhoven, die zijn betoog begint met ‘Leve de Koning, hoera, hoera, hoera’. Hij spreekt van een geslaagde dag in de tech- en designregio Eindhoven. “Wat maakt dan dat we na alle mooie beelden en woorden toch eindigen met een populariteitspoll over onze Koning en de toelage die onze prinses gaat krijgen? Ik heb onderhand echt het idee dat we zijn afgedaald tot een landje van vreselijke zeuren die elkaar maar weinig gunnen. Hoe zouden wij het vinden dat er tijdens onze verjaardag gekeken werd naar je populariteit?” Hogenbirk vindt wel dat je hierover mag redetwisten, maar liever niet op deze dag. “Vier gewoon de verjaardag van de Koning zoals je thuis je verjaardag viert. Zonder dat je je afvraagt hoe populair je nog bent!!”

Het is schandalig dat Willem Alexander zijn feest in Eindhoven door heeft laten gaan, vindt Bruno Haisma. “Een slecht voorbeeld voor de rest van Nederland. We zagen de massa mensen in de grote steden. Over twee weken is er weer een onhoudbare situatie in ziekenhuizen. WA had de kosten van zijn verjaardag moeten storten op de rekeningen van ziekenhuizen. Hij had nog wat goed te maken. Ik geneer me diep!”

Heel begrijpelijk dat de populariteit van het koningshuis sterk daalt. Dat vindt W. van Vlokhoven uit Geldrop. “De hele week worden wij als inwoners gewaarschuwd om koningsdag toch zoveel mogelijk binnenshuis via de tv te volgen. Maar mijnheer de Koning moet met zijn hele gezin en een volle staf zogenaamd ‘tussen’ het volk zijn verjaardag kunnen vieren. Eindhoven, geil op publiciteit als altijd, zal deze kans niet laten liggen. Beste WA, als u iets met uw onderdanen op zou hebben, had u ervoor gekozen in deze coronatijd deze activiteiten een jaar over te slaan. Dat had misschien ook uw populariteit weer kunnen doen stijgen.”

Ben Geerts uit Eindhoven richt zich tot slot tot burgemeester Jorritsma. “De Koningsdag in Lampegat was een daverend succes, ik was trots op u, een lichtend voorbeeld van onze innovatieve stad.”