Lezersbrieven | Abramovitsj is niet te verdedigen | Met kleine kernwapens zuiden Oekraïne claimen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 10 maart in de krant verschenen.

We leven op 106 million euro aailand

Angela de Jong verontschuldigt zich na het zien van Million Dollar Island bij Rutger Bregman: “Hoop dat meeste mensen deugen grond in geboord” (ED 8-3). Ik hoop dat die stelling is ontstaan voordat we samen in actie kwamen voor Oekraïne. Want maandag hebben we kunnen zien dat de meeste mensen echt wel deugen. We mogen trots zijn te leven in een 106 Million Euro Aailand!

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Geen reproductie van Mondriaan bij bericht

Onlangs is van Piet Mondriaan een aquarel uit 1904 ontdekt (ED 8-3), een Brabantse Mondriaan. Te lezen in een grijs kolommetje op pagina twee. Helaas nergens een vervolg met een reproductie van de aquarel. Waarom mij in die vroege ochtend toch zo’n verdriet gedaan? Gelukkig smaakte de koffie nog wel.

Jack van Hoek, Eindhoven

Club Asten schopte niet overal tegenaan

Astenaar Peer Welten geeft hoog op over de onverkwikkelijke politieke ruzies in de jaren ’60 (!) van de toenmalige hoofdrolspelers Ploegmakers, Feijen en Bakens (ED 8-3). Asten haalde toen de landelijke pers met krantenkoppen als ‘Stadhuis op stelten’; de weldenkende Astenaren van toen voelden vooral schaamte. Vervolgens zet Welten de latere Progressieve Groepering Asten ‘misprijzend’ weg als een club van ‘leraren en artistiekelingen die bij Het Spektakel kwamen en overal tegenaan schopte’. Nog afgezien van de rare kwalificatie, kennelijk is Welten vergeten dat de PGA met Frans van Bussel, Gerrit Janssen, Johan Bakens en Marianne van de Ven gedurende een reeks van jaren capabele en constructieve wethouders heeft afgeleverd.

Piet Snijders, Asten

Groningers die willen dat er gas geboord wordt

Petje af voor Groningers die willen dat er weer gas geboord gaat worden (ED 8-3). Hoe loyaal kun je zijn als de overheid na al die jaren nog niet veel heeft gedaan.

Eke Vriens, Knegsel

Aardgas eruit en stikstof erin, geniaal

Wat een fantastisch verhaal van hoogleraar David Smeulders (ED 8-3). Draai die aardgaskraan in Groningen open. Een verantwoorde oplossing waarin wetenschap, techniek en economie hand in hand gaan. “Aardgas eruit en stikstof erin” het lijkt zo simpel, maar deze innovatieve methode zal wel weer op veel weerstand stuiten. Het maakt ons niet afhankelijk van Poetin gas en we kunnen de opbrengsten besteden aan renovaties van beschadigde huizen in Groningen. , onze overheid kas aanvullen, en extra geld besteden aan de zorg en armoede in ons land.

Ben Geerts, Eindhoven

Enorme schwalbe leidt tot penalty voor Ajax

Lijdzaam heb ik weer moeten toezien hoe een enorme schwalbe bij Ajax-RKC werd beloond (ED 7-3)! Je kunt wel duizend keer deze actie van de RKC verdediger terugdraaien, maar gewoon perfect verdedigd. Niks aan het handje. Maar hoe makkelijk is het om Ajax in de laatste minuut een penalty te geven. De VAR en Ajax, laat maar.

Paul van der Meulen, Eindhoven

Simpele afspraak over verkiezingsposters

Bij de verkiezingsstrijd hoort ook in Someren het plakken van verkiezingsposters. Om gedoe te voorkomen is er overleg geweest om ieder een kans te geven een poster te plakken. Zes partijen, op elk bord is plaats voor een poster van staand formaat. Twee partijen lapten de afspraken aan hun politieke laars en plakten op liggend formaat hun poster. Zodat de laatste partij geen plaats meer had op de verkiezingsborden. Als je je aan zo een simpele afspraak niet wil houden hoop ik dat de kiezer beseft dat het vertrouwen in deze twee nu al geschaad is. Ik wens iedereen een fijne dag van de democratie op 16 maart.

Herman van Soest, Someren

Van geurflesjes wordt alleen verkoper beter

Artsen bevelen coronapatiënten reuktraining aan: het ruiken aan geurflesjes (ED 7-3). Mijn KNO arts vond dat onzin. Hij zei: als je een blinde de hele dag voor de tv zet, kan die ‘s avonds echt niet zien. En de enige die beter wordt van de geurflesjes is de verkoper ervan. De geurflesjes hebben mij in ieder geval ook niet geholpen.

Henriette van ‘t Hof, Aalst-Waalre

Pas ‘Anti Fake News wet’ goed toe

Op zich is de ‘Anti Fake News wet’ in Rusland nog zo verkeerd niet. Ze moet alleen goed toegepast worden. Als dat gebeurt verdwijnt Poetin als eerste voor 16 jaar in de gevangenis.

Jo Kicken, Aarle-Rixtel

Abramovitsj is niet te verdedigen

Voetbalscout Piet de Visser uit Oisterwijk verdedigt de Russische oligarch Roman Abramovitsj (ED.nl 4-3). Abramovitsj is eigenaar van de Londense club Chelsea en de broodheer van De Visser. De club heeft hij gekocht en vetgemest met geld van het Russische volk. De hebzucht is bij hen groter dan de medemenselijkheid. Ze hebben lak aan mensenrechten en zijn (in)direct verantwoordelijk voor het vreselijk gewelddadige regiem van Poetin. Jammer dat De Visser zich zo opstelt. Ik zou me diep schamen als ik hem was.

Sjef van Dijk, Oisterwijk

Met kleine kernwapens zuiden Oekraïne claimen

De vraag is niet of, maar wanneer een kernwapen wordt ingezet in de Oekraïne. Dat zal mogelijk een uiterst klein kernwapen zijn, want die zijn er legio, met nauwelijks of een erg beperkte straling maar wel een hoge explosieve kracht. Een wapen dat ontwikkeld werd om op het slagveld als tactisch wapen te gebruiken en geen strategisch kernwapen wat het einde der tijden zou kunnen inluiden. Poetin kan daarmee laten zien dat het hem menens is met het inlijven van Oekraïne. Hij zal de hele zuidrand van Oekraïne claimen, waardoor het land de facto wordt ingelijfd bij Rusland en rustig en kalm kan worden ‘gerussificeerd‘ met een Poetin welgevallige regering. Wat hoop ik dat ik ongelijk krijg, maar ik vrees dat ik een heel nabije toekomst schets.

Ad van Nieuwburg, Nuenen

Werkt motto Nooit meer Oorlog niet meer?

In Maart 1938 ben ik geboren. In 1945 maakt ik het einde van een oorlog mee onder het motto: Nooit meer Oorlog. Nu valt Rusland Oekraïne binnen de rest van wereld niet wil of kan ingrijpen om een derde wereldoorlog te voorkomen. Hoe is het mogelijk dat een persoon zoiets in 2022 kan veroorzaken? Wat is er gebeurd dat het motto Nooit meer Oorlog niet meer opgaat?

P. van Roozendaal, Geldrop

Geen rechter kan einde maken aan manipulatie kind

Helaas kampen mijn vrouw en ik op onze oude dag met een groot verdriet, veroorzaakt door het gedrag van een rancuneuze partner bij een echtscheiding (ED 5-3). Een essentieel onderdeel is altijd het belang en het geluk van de kinderen cq kleinkinderen. Afgezien van het verdriet van de opa en oma is toch van belang dat kinderen een voor zover als mogelijk onbezorgde jeugd hebben. Maar door het gedrag van een van de ouders, die de kinderen manipuleert en vervolgens een omgangsregeling saboteert, is dit een utopie. Geen rechter die hieraan een einde kan maken.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven