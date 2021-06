Lezersbrieven | Afgewogen beslissing over abortus | Stikstofcrisis als keerpunt naar biologische landbouw

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 1 juni in de krant verschenen.

Afgewogen beslissing over abortus

Wouter van Boheemen vindt het goed dat zwangeren op straat bij een abortuskliniek worden aangesproken om ze op andere gedachten te brengen (Brieven 28-5). Vrouwen aanspreken op zo’n moment. Hoe durft u! Schandalig.

Elke vrouw heeft het zeggenschap over haar eigen lichaam en niemand anders. Daar is lang en hard voor gestreden. Anticonceptie en als sluitstuk abortus horen daarbij. Schokkend dat mensen als Wouter van Boheemen menen dat adoptie of wat materiële hulp voor elke vrouw de oplossing is voor een ongewenste zwangerschap. Elk kind heeft het recht gewenst te zijn. Elke vrouw heeft het recht te kiezen en haar leven in te richten zoals zij wil en kan.

Hij schrijft dat de meeste vrouwen spijt en schuldgevoelens hebben na een abortus. Dat is gewoon niet waar. Ja , het is een moeilijke beslissing en ja, ze kunnen er verdrietig over zijn maar dat is heel iets anders. Ze hebben een afgewogen beslissing genomen.

Marina Heutinck, Veldhoven

Vrije markt denken oorzaak huizencrisis

In het opinieartikel over woningmarkt problemen (ED 29-5) wijst nieuwbouwmakelaar Pieter van Santvoort naar zowat iedereen behalve zichzelf als oorzaak van compleet uit de hand gelopen huizenprijzen. Dat hij daarbij zichzelf tegenspreekt door eerst te pleiten voor minder overheidsbemoeienis en later die overheid oproept sociale woningbouw te stimuleren is nog het minst erge aan zijn betoog. Veel erger vind ik dat hij met soms loze kreten een tamelijk eenzijdige voorstelling van zaken geeft.

Projectontwikkelaars zijn, zo stelt hij, geen zakkenvullers maar maatschappelijk betrokken en bereid enorme risico’s te dragen voor een niet erg riant rendement. Wie dat tegenspreekt houdt volgens de auteur de mythe van zelfverrijking in stand. Maar de veruit belangrijkste reden dat koopwoningen voor zeer velen onbetaalbaar zijn geworden en dat mensen 10 jaar op een huurwoning moeten wachten is toch echt het vrije markt denken. Waar rupsje-nooit-genoeg de scepter zwaait.

Risico dragers bij een bouwproject zijn hooguit de flexwerkers op de werkvloer die zelf al blij moeten zijn met behoud van hun baan en die van een eigen huis alleen kunnen dromen. Voor hoeveel makelaars en projectontwikkelaars met hun “weinig riant” rendement geldt ditzelfde?

Gert Dirksen, Eindhoven

Zoveel meer redenen voor abortus

Nee, meneer Van Boheemen, het is NIET goed dat er gedemonstreerd wordt bij abortusklinieken! Het is bedreigend en intimiderend! Er zijn zoveel meer redenen dan “nee, een zwangerschap komt me nu even niet uit” waarom vrouwen, meisjes, jonge meisjes naar een abortuskliniek gaan.

Mary Otten, Gemert

Waardering supporter met seizoenkaart

Als supporter ben ik erg teleurgesteld in onze club. Wij kunnen er niets aan doen dat er geen toeschouwers in het stadion mochten. Ik heb met mijn kaart slechts één vriendschappelijke wedstrijd bij kunnen wonen. PSV staat bekend als een warme club, echter als supporter merk ik daar op dit moment niets van. PSV had minstens wat waardering kunnen laten blijken aan alle supporters die massaal hun seizoenkaart weer verlengd hebben terwijl het nog helemaal niet zeker is dat we het komende seizoen weer massaal op de tribune kunnen zitten. Wel mailtjes om te shoppen in de fan store, maar voor de rest blijft bij mij de mailbox leeg.

Ad Truijen, Eindhoven

In de natuur van het padje geraakt

Ik loop al bijna 24 jaar met mijn hond elke dag in het bos tussen Geldrop en Mierlo. Een mooi gebied met mooie smalle en brede paden door het bos, en daartussen in 2 mooie heidevlaktes. Heerlijk om van te genieten. Samen met mensen en hun hond. Alleen, regelmatig met reeën, konijnen, eekhoorns en vogels en alle diertjes die je niet ziet of hoort. Vorige week begon ik in alle rust m’n wandeling. Opeens hoorde ik mensen met een rap tempo en luide conversatie achter me aan komen. Tot mijn verbazing was het een groep 60-65+++ ! die overal dwars door de bossen gingen struinen. Het is nu de tijd van dieren en hun jongen, die prettig in hun eigen habitat willen opgroeien. Ik dacht, waar zijn die mee bezig? Altijd zijn het de jongeren die de boel verzieken, maar nu had ik zo iets van; hallo waar zijn we mee bezig. Zijn jullie van het padje afgeraakt?

Els van Loon, Geldrop

Stikstofcrisis als keerpunt naar biologische landbouw

Cees Veerman (ex minister van Landbouw) opperde onlangs dat de huidige landbouw is vastgelopen en dat boeren geholpen moeten worden om het roer om te gooien. Dat volgens hem 70 procent van het bodemleven in Europa niet gezond is, maakt een cultuurverandering noodzakelijk.

Om een uitweg te vinden moet de landbouw compleet veranderen. De huidige noch toekomstige regeringen kunnen dit niet, want de gevestigde partijen zijn er onderdeel van. Om het stikstofprobleem op de politieke agenda te krijgen moest de hoogste rechter eraan te pas komen.

Een voorwaarde voor oplossingen is onder ogen zien wat het probleem is. Het is meer dan een juridisch-politiek probleem (‘juridisch haarkloverij’ volgens CDA’er J. Geurts). En is het geen illusie om een oplossing te verwachten van een instantie die het mede heeft veroorzaakt en in standhoudt?

Uit het denken van gevestigde partijen en haar kiezers blijkt dat er onvoldoende oog is voor het algemeen belang. In het stikstofdebat ging het over Natura 2000 gebied, alsof andere natuurgebieden geen bescherming behoeven en geen last van teveel stikstof hebben. Ook daar lijdt de vegetatie onder een overmaat aan stikstof, die de bodem systematisch verzuurt en de bodemvruchtbaarheid ondermijnt. Te veel stikstof en kunstmest is een sluipmoordenaar, een regelrechte bedreiging voor leven, gezondheid en welzijn van mens en dier, een sluipende catastrofe.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden bestaat bijna 30 jaar. Vanaf 2010 werd 100.000 hectare aan verbindingszones geschrapt en stevig op Staatsbosbeheer bezuinigd. Hierna werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juridisch door burgers aangevochten en in 2019 door de Raad van State afgewezen. De balans: inklinkende veenweilanden door ontwatering, grasland met grassoorten zonder bloeiende planten (belangrijk voor bestuivende insecten), explosie van schadelijke dieren (processierups), verdwijnen van weidevogels, fosfaat in water, vlinders onder druk, ingestorte libellenstand.

De regering en gevestigde partijen verzuimen leiding te geven op basis van inzicht met realistische gezichtspunten die boeren en burgers een lange termijn perspectief bieden. In plaats daarvan komen zij door de nauwe banden met de sector met plannen, die allemaal in de richting gaan van voortzetting van de bioindustrie met technische innovaties.

Hopelijk wordt de huidige stikstofcrisis over dertig jaar gezien als keerpunt naar biologische landbouw. De suggestie dat alleen technische innovaties soelaas bieden, zet boeren en consumenten op het verkeerde been. Door onvoldoende besef van wat er aan de hand is, krijgen boeren niet het gevoel dat ze geholpen moeten worden, terwijl zij door onafwendbare veranderingen met de rug tegen de muur staan.

Jan Klaasen, Son en Breugel

Eindhoven wil graag beeldbepalende stad zijn

Eindhoven zou zo graag er bij horen bij de grote beeldbepalende steden van ons land. Maar Eindhoven ligt niet aan de Amstel zoals Amsterdam. Niet aan de Maas zoals Rotterdam, kent geen Singels zoals Utrecht. En heeft zelfs geen Hofvijver zoals Den Haag. Beroemde beelden, die de hele wereld kent. Eindhoven ligt ergens aan de Dommel.

Eindhoven heeft geen veelbezongen Westertoren zoals Amsterdam, geen Dom zoals Utrecht, geen Euromast zoals Rotterdam, zelfs geen Torentje zoals Den Haag. Eindhoven heeft niets om ‘tegenop’ te kijken. En dat vinden ze heel erg. Eindhoven heeft, nadat de Duitse bombardementen een rigoureus begin maakten met het wegvagen van de binnenstad, steeds verder gesloopt wat de stad aan beklijvende historie te bieden had.

De burgemeester zag weliswaar kans om de naam van het NS-station van ‘Eindhoven’ om te vormen naar ‘Eindhoven Centraal’. Maar daar scoor je niet echt mee. Dat er geen toren van naam en faam te bespeuren was in de verwaarloosde dorpskernen die samen Eindhoven vormen, dat vinden sommigen een gemis. Dus bedacht iemand met grenzeloze fantasie, maar totaal geen respect voor de (roomse) geschiedenis, dat de Sint-Catharinakerk boven op een appartementencomplex getild moest worden.

Ter flankering moeten op het stadhuisplein, bij het station en liefst op nog enkele andere punten wolkenkrabbers verschijnen: bergen stenen, die de omgeving definitief in schaduw dompelen. De totaal ontbrekende sfeer moet je niet in de lucht zoeken, maar op de grond vinden waar mensen elkaar ontmoeten, zou ik denken.

Sjef Smeets, Geldrop