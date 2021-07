Lezersbrieven | Afvoer afval ‘karkas’ via Lichtstraat onacceptabel | Als je tegen AZC bent dan ook tegen andere activiteiten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 3 juli in de krant verschenen.

Afvoer van sloopafval ‘karkas’ via de Lichtstraat is onacceptabel

Op 1 juli ontvingen wij als omwonenden een informatiebrief over de sloop per direct van het ‘karkas’ aan de Vonderweg in Eindhoven. Dat na vele jaren wanbeleid van Breevast en niet-ingrijpen van de gemeente het eindelijk plaatsvindt is op zichzelf een goede zaak. Maar de keerzijde zijn de overlast die bewoners van de noordwest zijde van de Lichtstraat hiervan zeer lange tijd hebben ondervonden plus de vrees voor een enorme 50-80 meter hoge bouwmassa die ervoor in de plaats dreigt te komen. U hebt nog maar ruim 2 maanden geleden schriftelijk beloofd dat het symbool van wanbeleid vóór de zomer volledig gesloopt zou zijn. De zomer is al begonnen dus dat belooft niet veel goeds voor de vele jaren van bouwactiviteiten die nog komen gaan.

De routes van de vrachtwagens zijn bepaald in overleg tussen gemeente, eigenaar en sloper. Ooit gehoord van bewoners? De contactpersonen van bewoners van de Ridder en de Vorst zijn welbekend bij de gemeente Eindhoven. Er is geen enkel contact geweest hierover, laat staan overleg. Vanuit ons is herhaaldelijk en nadrukkelijk gemeld dat afvoer van sloopafval door de Lichtstraat Onacceptabel is. Op vragen over de route was nog geen antwoord te geven. De mensen aan de noordwest zijde van de Ridder en de Vorst hebben hun slaapkamers en balkons pal boven de Lichtstraat, een gewone woonstraat.

Peter van Opbergen, Eindhoven

Voetbal is niet ‘maar een spelletje’

Nooit meer doen Petra Bies! Van voetbal zeggen ‘het is maar een spelletje’. Zelfs niet tegen je zoontje. Voetbal verbroedert, verenigt, is cultuur-verbindend en is ook nog eens een miljoenen- zo niet miljardenindustrie. Dus alleen maar spelletje, nee echt niet. Dat je onze beleving als Calimero gedrag ziet is ook niet correct. Kijk eens naar de Engelsen (een van de grootste landen in Europa) na hun overwinning op Duitsland. Hun beleving was nog veel groter dan die van Nederland. En waar je de plank helemaal mis slaat is dat je naar de keuken wandelt bij spannende momenten. Ik had van een moderne vrouw iets anders verwacht dan een dergelijke stigmatiserende, rollenpatroon bevestigende keuken-wandeling. Vrouwen kunnen best andere plaatsen bedenken dan de keuken.

Frank van Esdonk, Eindhoven

Met eigen vervoer reizen zonder controle

In een artikel werd gemeld dat reizigers aan de grens met corona controles te maken krijgen (ED 1-7). Dat vanaf begin juni Frankrijk en Spanje officieel toeristen uit Europa weer welkom heten werd niet vermeld. Net als dat volgens Europese afspraken voor reizigers uit de EU met eigen vervoer sowieso vrije toegang of doorreis verleend wordt. In reacties op reisfora is te lezen dat mensen die deze landen met eigen vervoer bezochten geen enkele keer geconfronteerd werden met corona gerelateerde controles. Mensen zijn gepikeerd omdat ze zinloos veel geld hebben uitgegeven voor testen waar niet om gevraagd wordt. Wij zijn net terug van een geweldige auto/kampeer vakantie in Spanje! Grenscontroles? natuurlijk niet, toeristen zijn welkom, dus net als alle voorgaande jaren gewoon doorrijden. Ze gaan echt geen toeristen wegjagen en enorme files creëren door controles.

Frans Keser, Nuenen

Oogdruppels 1000 in plaats van 20 euro

Hoe is het mogelijk, dat de wet het toelaat, dat medicijnen gekaapt worden (ED 1-7). Er staat in het artikel dat oogdruppels nu € 1000 kosten, terwijl het ziekenhuis het voor € 20 levert. De wet moet direct aangepast worden!

Albert Bockholts, Veldhoven

Vincent van Gogh als broekenmannetje

In een artikel over Vincent van Gogh wordt melding gemaakt van zijn lidmaatschap van de Nuenense muziekvereniging (ED 30-6). Een opmerkelijk nieuw gegeven! In dat artikel werd ook geschreven over zijn Nuenense vriendin Margot Begemann, ‘het buurmeisje van de Van Goghs’. Als Margot in 1884, geboren op 17 maart 1841, 43 jaar oud is en nog een ‘meisje’ wordt genoemd dan mogen we Vincent, geboren op 30 maart 1853, in 1884 dus pas 31 jaar oud, gerust een broekenmannetje noemen. Nu snap ik, noem het voortschrijdend inzicht, dat de ongehuwde zussen van Margot, waarmee zij in één huis woont (Nune Ville) tegen hun trouwplannen waren.

Jack van Hoek, Eindhoven

CDA-helden die van hun voetstuk vallen

Oud premier Dries van Agt verlaat het CDA, zo begint de brief van de heer van Boxtel (ED 29-6). Heel pijnlijk als je helden van weleer van hun voetstuk vallen. Misschien is het niet zo vreemd dat dit gebeurt in een partij waar het opportunisme hoogtij viert. Bij de vrijage van het CDA met Geert Wilders en Thierry Baudet in het verleden moet je je als kiezer toch achter de oren krabben. Ik hoop dat de heer van Boxtel zijn vertrouwen in de politiek nog niet kwijt is. Bij mij is dat allang verdwenen. Een voordeel daarvan is dat ik geen helden heb die van hun voetstuk kunnen vallen.

Jan Heesters, Arendonk

Digitaal onderwijs in plaats van leerkrachten

Het larentekort gaat natuurlijk nooit meer opgelost worden. Scholen met visie investeren in digitaal onderwijs en onderwijs op afstand zoals we tijdens de coronacrisis noodgedwongen ook deden. De enorme extra bedragen die nodig zijn om het onderwijs weer gezond te maken gaan er nooit komen. Er zijn namelijk alternatieven voor dat dure onderwijs. Dat dat minder goed is en we dat niet willen zal het afleggen tegen nieuwe vormen van onderwijs die de dure leerkrachten en scholen grotendeels zullen vervangen. Of we het nu willen of niet, ook hier zal het financiële plaatje het op termijn winnen.

Bernard de Rooij, Aarle-Rixtel

Gemeente niet verplicht emissieloos

Minimaal dertig grote steden moeten vanaf 2025 emissie loze zones voor vracht- en bestelauto’s hebben (ED 29-6). Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord wordt er bij verteld. De gemeenten waren evenwel geen partij bij dit akkoord. Weliswaar heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten het akkoord medeondertekend, maar deze vereniging kent geen democratisch mandaat. Gemeenten moeten dus helemaal niets.

Anton van den Brink, Eindhoven

Als je te hoop loopt tegen het AZC dan ook tegen andere activiteiten

Het AZC Budel is volgens de heren Migchels en Strik een te grote aantasting van de natuur. Dit asielzoekerscentrum ligt aan de rand van het Natura 2000 gebied met een vogelrichtlijn, te weten de Weerter- en Budelerbergen. Dat klopt helemaal. Waar de heren aan voorbijgaan is het volgende: het gebied wordt doorsneden door de A2, de spoorlijn Eindhoven-Weert, de Randweg-Oost ligt erlangs, er zijn 2 schietterreinen waaronder een van Defensie, een Defensie-oefenterrein, er wordt gereden door wildcrossers, er loopt een pijplijn van DSM en er zijn agrarische activiteiten. In de omgeving is er voorts een industrieterrein waarop Nyrstar is gevestigd, vliegveld Budel-Airport en een aanvliegroute voor de straaljagers van Kleine Brogel. En dat allemaal grenzend aan het Naturagebied 2000 Weerter- en Budelerbergen. Het AZC ligt aan de rand van dit gebied. De gemeente Cranendonck heeft een omgevingsvergunning afgegeven met een verklaring van geen bedenkingen vanwege het Natura 2000 gebied, voor een termijn van maximaal 10 jaar. Ik mag hopen dat de heren tegen de andere activiteiten ook te hoop lopen of gaat het alleen om het AZC?

Als je tegen het AZC bent, zeg dat dan en kom er voor uit dat je elk argument aangrijpt om je gelijk te halen. In het artikel wordt vermeld dat de heer Migchels lid is van het IVN en de heer Strik voormalig raadslid van het CDA. Van het CDA weet ik het niet maar binnen het IVN Cranendonck, waar ik zelf ook lid van ben, is er geen voor- of afkeur uitgesproken over het AZC. Het schept op zijn zachtst gezegd verwarring over de stellingname van het IVN inzake het AZC. Er is rondom het AZC zeker discussie geweest binnen de gemeente maar de tegenstanders betreffen een kleine groep binnen Cranendonck, al zou je dat niet zeggen als je ziet hoeveel ruimte er is voor hen om hun woordje te doen in de pers.

Ans van de Laar, Cranendonck