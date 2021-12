Lezersbrieven | Afzichtelijk plateau aan de Kleine Dommel | Behaald rendement belasten is niet zo complex

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 30 december in de krant verschenen.

Afzichtelijk plateau aan de Kleine Dommel

‘Een Oerbos links en een Zonneweide rechts van de Kleine Dommel’ tussen Tongeren en Nuenen (ED 27-12). Een zonneweide, wat denkt een mens daarbij? Ik werd er even heel erg blij van. Ik dacht: volgend jaar op een mooie zomerdag met de fiets naar de waterkant, daar ons badlaken uitspreiden, wat versnaperingen mee in de koeltas en zo een middagje verpozen op het groene gazon. Maar mijn echtgenote attendeerde me er al snel op dat ik het verkeerd begrepen had. Het wordt geen plek om te ontspannen, maar een afzichtelijk plateau van zonnepanelen, die er gedurende zeker vijfentwintig jaar pijn aan de ogen doen als je er langs komt. En als die tijd voorbij is dan moeten onze kleinkinderen mee betalen aan het opruimen van die troep. Of de jarenlange uitstraling van die dingen op de koeien in de buurt en op het milieu vriendelijk uitwerkt of juist ziekmakend is? Geen mens die het weet. Gelukkig is de zo vaak verguisde gemeenteraad van Nuenen van plan dwars te gaan liggen, Nuenens befaamd ‘dwers’. Houden zo!

Sjef Smeets, Geldrop

Advies drie wijzen aan Peelgemeenten

Op Eerste Kerstdag mocht onze kleindochter heel enthousiast ‘Jezus geboren laten worden’. Jezus zat tot dan toe verstopt onder de jurk van Maria in de Kerststal. Daarna mochten de drie Wijzen uit het Oosten weer een beetje dichterbij gezet worden. Wat zou het fijn zijn dacht ik, als de drie wijze mannen niet zouden stoppen in Bethlehem maar zouden doorreizen naar Zuidoost-Brabant. Ik heb het sterke vermoeden dat de zes Peelgemeenten wat betreft de huisvesting van de arbeidsmigranten Caspar, Balthazar en Melchior goed kunnen gebruiken.

Nelly Kastelijn, Helenaveen

Agressors voor gerecht in Den Haag

Het is natuurlijk nooit anders geweest, maar het blijft onvoorstelbaar dat je met agressors en massamoordenaars zoals de leiders van Rusland, China, Saoedi Arabië, Syrië, Turkije en Myanmar om moet gaan alsof ze te respecteren wereldleiders zijn. Ze horen thuis voor een gerecht in Den Haag. Wie zou ze daar aan kunnen klagen? Dat gerecht is er toch niet alleen voor Afrikanen?

Jean Peeters, Eindhoven

Toegevoegde waarde van columns gedaald

Het schijnt al langer zo te zijn dat eenieder zichzelf respecterend journalist een eigen ‘column’ in de krant moet hebben, anders tel je in die ‘schrijverswereld’ kennelijk niet mee. Op de ‘kwaliteit’ en de inhoud van het schrijfseltje wordt naar mijn mening niet of nauwelijks gelet, zeker niet als je zelf de wereldwijde gebeurtenissen van eigen commentaar mag voorzien. Dat nog daargelaten. Ik erger mij in steeds hogere mate aan de column van medewerker Simon Rood. Gelukkig is zijn ‘lief’ al een tijdje uit beeld, maar zijn steeds meer nietszeggende meldingen van zijn dagelijkse ‘beslommeringen’ beginnen onderhand toch echt de keel uit te hangen. De toegevoegde waarde van zijn ‘gepruts’ is bereids geruime tijd gedaald tot ver beneden de nul komma nul, maar zijn pennenvruchten (?) blijven alsmaar verschijnen. Het lijkt mij nu een geijkte tijd om eens echt kritisch de schrijfseltjes te bezien of die in het nieuwe jaar nog ‘waard(ig)’ zijn om te plaatsen.

Harry Kuypers, Helmond

Lobbyist geen Brabander die ook moslim is

Onze provincie zoekt een lobbyist die wel van een borreltje houdt (ED 29-12). Dan zal het vast geen Brabander worden die toevallig ook moslim is. Daarnaast ben ik benieuwd naar de man-vrouw-verhouding in dit selecte gezelschap van ‘Brabantse ambassadeurs’, dat geacht wordt op deze wijze een politiek bruikbaar netwerk te exploiteren.

Mirjam Kies, Eindhoven

Kwaliteit boven kwantiteit vrouwen

Er ‘moeten’ meer vrouwen in de Eindhovense gemeenteraad, de Tweede Kamer en in de toekomstige ministersploeg (de helft). Ik juich, ook in de politiek, diversiteit van harte toe, maar kwaliteit gaat voor kwantiteit. Kijkend naar de Eindhovense raad zie ik nauwelijks een vrouw die zich positie profileert en de twee wethouders, Renater Richters en Monique List, scoren al jaren een zwaar onvoldoende. In de Tweede Kamer brouwen er een fiks aantal vrouwen, waaronder Sylvana Simons, Caroline van der Plas en Lilianne Ploumen, niets van en met uitzondering van Carola Schouten is er niet één capabele vrouwelijke minister.

Nico Snijders, Eindhoven

Ex-sekswerker in bescherming nemen

Met verbazing en verontwaardiging las ik het artikel over voormalig sekswerker Anouk (ED 28-12). Misschien is het verhaal op haar eigen initiatief tot stand gekomen, maar ik ben bang dat ze de gevolgen voor haar en haar kinderen niet overziet. Ook had u de keuze om dit artikel zonder haar foto te plaatsen. Ik vind dat het ook de plicht van een journalist is om een naïef persoon in bescherming te nemen.

Trudy Veraa, Son en Breugel

Behaald rendement belasten is niet zo complex

In het artikel ‘Spaartaks onhoudbaar, maar hoe dan wel?’ ED 28-12-2021 wordt gemeld dat het nieuwe kabinet er een hoofdpijndossier bij heeft. Dit dossier mag echter geen verrassing zijn.

Bij herhaling is de overheid door diverse rechters al in het ongelijk gesteld. Bovendien hadden dezelfde coalitiepartijen in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken om box 3 om te vormen naar een heffing op daadwerkelijk behaald rendement. Later is dit in een kamer motie nog eens bekrachtigd. Vervolgens hebben twee opeenvolgende D66-staatssecretarissen er alles aan gedaan om dit te traineren.

Er wordt gedaan alsof dit erg complex is. Maar vrijwel alle Europese landen weten wél het daadwerkelijk behaalde rendement te belasten. Nederland is met de ficties de uitzondering. De behaalde rendementen worden al jaren keurig door de financiële instellingen opgeleverd, daar kan het dus niet aan liggen. Voor het omgaan met negatieve rendementen is een simpele oplossing te bedenken: geen negatieve aanslagen (teruggave), waar tegenover staat dat het maximaal te belasten rendement begrensd wordt op bijvoorbeeld 4%.

Op zich kunnen ficties werken. De overheid heeft van dit systeem echter al jaren schandelijk misbruik gemaakt door consequent naar zich toe te rekenen, met als oogmerk om over de rug van de burger zoveel mogelijk belasting te innen. De coalitiepartijen, nota bene dezelfde als van Rutte III, hadden hiermee rekening kunnen en moeten houden. Sterker nog: als men zich aan de afspraak van 2017 had gehouden, was er niets aan de hand geweest.

Anton van den Brink, Eindhoven