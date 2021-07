Lezersbrieven | Allerrijksten willen de ruimte verruïneren | Fietstunnel voor Steensel onder N69 vergeten

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 22 juli in de krant verschenen.

Vestigingsklimaat of leefklimaat

Huurders zijn er nog niet, maar er moet wel 300.000 vierkante meter kostbare grond worden opgeofferd zodat Brainport Industries Campus (BIC) maar liefst tien keer zo groot kan worden als nu. Weer zo’n lelijke doos erbij... Is er dan niemand die zich afvraagt hoeveel stukjes aarde we willen opofferen voor de Brainport? Is vestigingsklimaat belangrijker dan leefklimaat? Eindhoven wil toch meer in de hoogte bouwen? Dit geldt blijkbaar alleen voor mensen, niet voor bedrijven. Ik begrijp echt wel de noodzaak van verdere innovatie, denk wat innovatiever - lees: out of the big box - over hoe we die ambitie duurzamer kunnen realiseren.

Joost Rekers, Eindhoven

Allerrijksten willen ook ruimte verruïneren

Terwijl mensen vechten tegen overstromingen, omkomen door extreme hitte en vluchten voor bosbranden als gevolg van de opwarming van de aarde smeden een aantal invloedrijke miljardairs plannen om pleziervluchten naar de ruimte te maken. Voor ‘slechts’ 250.000 dollar beleef je vijf minuten de kick van het gewichtloos zijn. Terwijl er uit alle macht wordt gesparteld om de CO2 uitstoot te verminderen worden er op termijn raketten de ruimte ingeschoten om de allerrijksten te plezieren. Jeff Bezos van Bleu Origin gaat zelfs zo ver om te denken dat de mensheid moet uitbreiden naar de ruimte om er industrie te vestigen die op aarde voor stress zorgt. Je zou het er benauwd van krijgen, na eerst de aarde te hebben verruïneerd dan nu ook de ruimte.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Ruimtevlucht blijkt straks belastingvrij

Oliver Daemen, een 18 jarige jongeman uit Oisterwijk gaat met Jeff Bezos de ruimte in (ED 20-7). Een uitstapje dat meer geld kost dan twee dozijn modale werknemers in hun leven bij elkaar harken. Je kunt er van vinden wat je wilt maar ik zag het als een fraai stukje vaderliefde: als je toch geld in overvloed hebt, waarom zou je dan niet een droom van je zoon waarmaken? Mooi toch? Maar even verder komt er een ‘randje’ aan de goede bedoelingen van vader Daemen; hij laat zich ontvallen dat de ruimtereis ‘een prachtige activiteit is om de lancering van zijn nieuwe bedrijf Intospace op te luisteren’. Dat geeft me het gevoel dat de kosten van de ‘Droomvlucht’ voor 25% op het bordje van de belastingbetalers zal worden geschoven onder de noemer van promotie activiteiten voor de nieuwe onderneming.

Frank van Rooij, Nijnsel

Wat sneu hoe Merel van Beers en Roy van der Lee schrijven over de geluksvogel Oliver Daemen. Die jongen heeft ‘de pech’ dat zijn vader hem iets kan geven wat maar weinig andere vaders aan hun kind kunnen geven. Dus daar moeten vraagtekens bij worden gezet. ‘Het is niet zo’n normale jongen met zo’n vader met poen en kennissen als Max en Martin’. Typisch geval van ‘wie boven het maaiveld uitsteekt...’ Dat joch schrijft historie.

Meindert Leutscher, Best

In Spanje laten berechten voor hoge straf

De advocaat van de verdachten die Carlo Heuvelman hebben belaagd, wil de zaak laten voorkomen in Nederland vanwege de hogere straffen in Spanje (ED 21-7). Belaagd, een zwaar understatement voor een brute en totaal zinloze moord door een stel jongeren die zin hadden in rotzooi trappen. Ik zou zeggen lekker in Spanje laten berechten en hopen op een zo hoog mogelijke celstraf. Zodat toekomstige verveelde jongeren het wel uit hun zatte kop laten.

Rozemarijke van Erp, Helmond

Vliegreizen van en naar besmettingshaarden

Faro staat samen met een aantal andere veel bezochte plaatsen in de Algarve op 20 juli in de top 10 van hoogste aantal besmettingen in Portugal (Albufeira 1291, Faro 880). Lissabon met 831 besmettingen op de 8e plaats. Ter vergelijking: Évora (midden Portugal) 35 besmettingen. Desondanks wordt er vanuit Eindhoven gewoon op Faro en Lissabon gevlogen. Niet te hopen voor de vakantiegangers dat Portugal op slot gaat.

John van Gogh, Son

Weg met de C130s over onze wijken

De afgelopen weken hebben lezers in ingezonden stukken hun zorgen uitgesproken over de landingsoefeningen op en rond Eindhoven Airport. Het gaat daarbij in het bijzonder om de caprioollandingen (zoals ik ze noem) van de Hercules C130s over Wintelre. In een bocht naar rechts komen de C130s over het westelijke deel van Meerhoven en over grote delen van Veldhoven en Oerle. Dit is le-vens-gevaarlijk. Zo’n bakbeest moet maar net boven bewoond gebied in de problemen komen en neerstorten. Het leed is niet te overzien. Deze caprioollandingen moeten stoppen.

Wim van der Kruk, Veldhoven

Diskwalificatie Hamilton enige juiste straf

Als Max Verstappen versus Lewis Hamilton maar niet wordt als Senna en Prost. Op die manier van autosport zitten we niet te wachten. De FIA is nog steeds slecht in wedstrijdregels handhaven en luisteren niet naar de stewards die verslag doen. Ze passen hun eigen regels toe bij een kamikaze actie van Hamilton terwijl daar maar een straf bij hoort: diskwalificatie voor heel de wedstrijd en niet met een 10 sec. straftijd. Als je het rijgedrag wilt veranderen moet een rijder weten dat als ik mij tegenstander elimineer ik zelf ook geen punten krijg.

Martien Leenders, Son

Provincie is fietstunnel voor Steensel onder N69 vergeten

De provincie Noord-Brabant heeft een mooie nieuwe 80 km weg aangelegd die buiten de dorpen ligt, de grenscorridor N69. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. Het asfalt is ‘stil’ en de weg wordt landschappelijk goed ingepast.

Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. Alleen de fietsers die vanuit Steensel over de Eindhovens weg/Locht naar Veldhoven/Eindhoven fietsen zijn ze vergeten. Die staan straks minutenlang voor een rood stoplicht te wachten op het vele verkeer dat voorbij raast. Als men het fietsverkeer wil stimuleren dan was een simpele fietstunnel op die plek op zijn plaats geweest. Het ontbreken van financiële middelen kan er niet de oorzaak van zijn want anders hadden de fly-overs (ruime beekdalpassages) over de weilanden wel iets korter gemaakt kunnen worden.

De gemeente Veldhoven en de Provincie zouden alsnog een fietstunnel aan moeten leggen op de Locht zodat in de toekomst steeds meer mensen de fiets pakken en ik en alle andere fietsers geen enorme wolken vieze ongezonde auto-uitlaatgassen hoeven op te snuiven bij het stoplicht. En kijk hoe het wel kan bij de nieuwe Diepervelderweg in Bergeijk die Stokkelen in Eersel kruist waar twee mooie fietstunnels zijn aangelegd.

Wil Menting-Adriaans, Steensel