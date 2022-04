Lezersbrieven | Als ‘oren en ogen in de wijk’ kun je zegje moeilijk doen | Op tv een of meerdere Poetins?

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 1 april in de krant verschenen.

Vergrijzing tegengaan niet laten verzanden

Goed initiatief van 15 Brabantse gemeenten om eindelijk iets aan de vergrijzing te doen (ED 31-3). De naam Taskforce is echter erg ver gezocht. Letterlijk vertaald betekent het taak macht. In gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen dat het een overheid is die de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn gewoon uitoefent. Hoewel het initiatief valt te prijzen verzanden goed bedoelde aanpakken bij overheden vaak in oeverloze discussies en commissies die alleen beren op de weg zien. Want hoe kun je in deze onzekere tijden beloven dat er tienduizenden geschikte woningen voor bejaarden worden gebouwd?

Ben Geerts, Eindhoven

Laat hen lekker onze buffer vormen

Wat Peter van Opbergen schrijft over onze houding tegenover de oorlog in Oekraïne (ED 31-3) is voor vele Nederlanders de waarheid. Wij voelen ons machteloos. Wij zien toe hoe onschuldige mensen worden vermoord, met bosjes tegelijk. Wij zien toe hoe een land vernietigd wordt. En de elite praat en praat. In dure zalen met duur eten en dure hotels en privé vliegtuigen! Handjes schoon gewassen en laat ze daarginds, met onze wapens, maar lekker de buffer vormen van Europa… komen wij er lekker mee weg.

Annelies van der Horst, Eindhoven

Wel indexering van pensioenen Philips

Een deze dagen kreeg ik een brief van het Philips pensioenfonds aan haar deelnemers onder ogen. Hun werd medegedeeld dat per 1 april 2022 het pensioen met 7,78 % zal worden geïndexeerd, inclusief 0,38 % inhaal indexatie. Fantastisch nieuws natuurlijk en het is de gepensioneerden van dit pensioenfonds van harte gegund. Toch roept het ook vragen op, waarom deze deelnemers wel en miljoenen andere gepensioneerden niet? Op 9 april dient het hoger beroep van onder andere KBO tegen de Nederlandse Staat. Wellicht kan deze vraag door het Gerechtshof worden meegenomen in haar uitspraak. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er met twee maten wordt gemeten en dat er daardoor zelfs wordt gediscrimineerd. Ik zal het wel bij het verkeerde eind hebben en er, zullen, zoals zo dikwijls wel weer “juridische addertjes” onder het gras zitten. Ik hoop, als dat zo is, dat het dan in voor iedereen begrijpelijke taal duidelijk wordt gemaakt in het komende vonnis van het Gerechtshof.

Leo Wijnen, Geldrop

Op tv een of meerdere Poetins?

Met regelmaat meen ik niet één en dezelfde maar verschillende Poetins te zien, waarvan er een toch wel een uitzonderlijk dik ziek hoofd heeft. Andere keren ziet hij er ietsje gezonder uit. Aannemelijk is natuurlijk dat het zijn bedoeling is om ons (en eventuele aanslagplegers) te laten raden wie de echte Poetin is? Ik ben bang dat de echte, ik gis die met dat dikke hoofd, ook nog eens wacht om zelf deel te nemen aan vredesbesprekingen, tot hij er appetijtelijker uitziet. En als dat zo is, de hemel verhoedde het, is vrede nog ver te zoeken.

Jack van Hoek, Eindhoven

Spionnen uitzetten is stemmingmakerij

Zo, toe maar. 17 spionnen nog wel. Dus we wisten al die tijd al wie de ‘spionnen’ waren. Maar waarom was dat al die tijd dat wij het al wisten niet belangrijk en nu ineens wel? Is dit niet gewoon stemmingmakerij? En dan nog een vraag: hoeveel spionnen uit de VS hangen hier rond? Want dan weten we dat natuurlijk ook. Of Franse, of Duitse of Oekraïense? Zijn die ook pas ongewenst nadat ze iets doen wat ons niet zint? Maar spioneren is schijnbaar geen probleem.

Kees Marcelissen, Helmond

Gelukkig zijn de Amerikanen weer paraat

Een lachende President Joe Biden na zijn uitputtende vergadermarathon in Brussel, pizza etend met Amerikaanse militairen van zijn 82nd Airborn Division in Polen. Niet zo maar een legeronderdeel. Deze Amerikaanse elite eenheid bevrijdde ons in 1944 met de Operatie Market Garden van de Duitsers. Ze rukten daarna verder op en bezetten Berlijn. Dat is voor ons andermaal een groot geluk geweest. Als de Russen daar niet waren tegengehouden, dan zou Stalin zijn leger door laten stoten tot aan de Nederlandse Noordzeekust. Zo ver kwam het niet. Maar de Sovjet Unie maakte in 1945 wel de Oost-Europese landen, die zich nu terecht weer bedreigd voelen, tot machteloze satellietstaten. Gelukkig zijn de Amerikanen weer paraat en staan we er weer niet alleen voor.

Sjef Smeets, Geldrop

Aanvallen van Russen in Oekraine zijn erg, waren die in Irak minder erg?

Dag in, dag uit wordt iedereen in dit landje bestookt met propaganda zonder dat ze het weten. Inderdaad, Poetin bestookt zijn volk ook met desinformatie en leugens. Maar wie goed oplet zou toch moeten weten, dat het hier, in het democratische, vrije Nederland niet anders is.

Poetin viel een land aan, dat in feite geen enkele bedreiging voor hem was, men had daar slechts een andere mening of wat andere vrienden. Hetzelfde gold destijds ook voor Irak. Irak deed, middels Saddam Hoessein, zijn eigen ding. Irak luisterde niet naar de VS. En dus moest Irak boeten.

Zonder ook maar één ‘geldige’ reden viel de VS, geholpen door o.a. het Verenigd Koninkrijk en tal van andere ‘geallieerden’ in 2003 dit land binnen en werden tal van steden bestookt met zware wapens. Ook Nederland maakte deel uit van deze alliantie.

En hoe erg de aanvallen van de Russen nu ook zijn in bijvoorbeeld Marioepol in Oekraine rijst bij mij de vraag of die aanvallen in Irak soms minder erg waren. De cijfers over het aantal vermoorde burgers in Irak lopen uiteen van zo’n 150.000 tot meer dan 230.000. (Gerekend vanaf het jaar van de inval-2003.) Maar ach, als Westerse militairen een speciale operatie uitvoeren is dat natuurlijk voor onze vrijheid en democratie. En dát mag nu eenmaal wat kosten.

En dan mag niemand zeuren over een Nederlandse F16, die midden in een woonwijk een bom gooit op een opslagplaats van vijandelijke explosieven en vervolgens 74 burgers ombrengt. Geen enkele krant, die daar vette koppen voor drukt. Want in het Westen wonen de goeie mensen. En voorbij de Poolse grens of de Turkse grens...of nou, ja...daar in het Oosten... wonen ‘die anderen’. En die zijn fout en moeten aangepakt worden.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Als ‘oren en ogen in de wijk’ kun je zegje moeilijk doen

In het centrum van Helmond worden foutparkeerders terecht beboet. De vraag is of de prioriteiten bij de handhavingsinstanties liggen bij het innen van geldboetes of bij het verbeteren van veiligheid.

Op een maandagochtend wel contoleren of iemand fout geparkeerd staat, terwijl het verboden is om in centrum te (brom)fietsen. Wat het laatste betreft zou ik zeggen: ga eens op een zaterdagmiddag kijken in het centrum; je hebt geluk dat je niet van je sokken wordt gereden en vindt er dan handhaving plaats? Nee, niets te zien.

In de wijk waar ik woon wordt op diverse locaties nog steeds gedeald, rijden er regelmatig Max Verstappentjes en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit zijn nog maar enkele dagelijkse voorbeelden binnen het kader van (verkeers)veiligheid.

Onze burgemeester, mevrouw Elly Blanksma, spreekt in haar ‘Masterplan integrale veiligheid’ dat de burger de oren en ogen in de wijk zijn, maar wil je als simpele burger zoals ik via de site van Gemeente Helmond je waarnemingen kenbaar maken, kun je slechts honderd tekens inzetten. Via een mailadres van de gemeente heb ik uiteindelijk toch vrij uitgebreid mijn zegje kunnen doen, maar op mijn mail volgen dan de antwoorden van de betreffende ambtenaar; deze waren uitsluitend gebaseerd op het afschuiven van de verdere aanpak door de burger, ik dus.

Ik moest maar contact opnemen met diezelfde handhaving, of de wijkagent of in het uiterste geval met de politiek. Een voorstel dat mijn klacht en frustratie doorgesluisd zou gaan worden naar betreffende afdeling(en) heb ik niet aangeboden gekregen. Een verder excuus van de betreffende ambtenaar was dat de gemeente slechts 20 handhavers in dienst heeft terwijl Rotterdam er 500 heeft; wat heeft deze vergelijking met elkaar te maken!

Ik snap dat handhaving en of de wijkagent niet overal kan zijn en dat zij hun best doen, maar meer prioriteiten stellen binnen het onderwerp (verkeers)veiligheid. Dat is toch niet teveel gevraagd en het geeft de burger meer vertrouwen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan uitbreiding inzet van middelen, onder andere (flits)camera’s versus inzet van handhavers.

Of de prioriteiten ooit zullen verschuiven? Ik voel nu alsof ik met een kluitje het riet ben ingestuurd, echter als het aan onze burgemeester ligt trekken wij schouder aan schouder gezamenlijk op. Dus wie weet.

Ferry van Haandel, Helmond