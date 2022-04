Lezersbrieven | Alstublieft, alstublieft, géén drie kussen meer | Niet te vroeg juichen om worst van indexering

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 23 april in de krant verschenen.

Alstublieft, alstublieft, géén drie kussen meer

Nico Snijders wil weer terug naar het handen schudden en de drie kussen (Brieven 21-4). Alstublieft, alstublieft. Laat de drie kussen niet terugkomen. Ik begon er net aan te wennen, om gewoon hoi te zeggen als groet. En de box en de elleboog en het handen schudden mag van mij ook weg, maar vooral a.u.b.: geen drie kussen meer!

Henk Klerkx, Eindhoven

Ouderen fietshelm? Jongeren fietslessen!

Ja hoor, het is weer zover! Ouderen onder ons worden weer gediscrimineerd. Straks worden 60-plussers verplicht een fietshelm te dragen, verplicht. Jongeren geven geen richting aan, ouderen wel. Jongeren fietsen met drie of meer naast elkaar, ouderen niet. Jongeren bellen en appen tijdens het fietsen, ouderen niet. Jongeren fietsen door rood, ouderen wachten netjes. Jongeren letten slecht op overig verkeer, ouderen niet. Hoezo 60+-fietshelmplicht! Geef jongeren maar extra fietslessen.

Nellie Lodewijks, Eindhoven

Met volle verstand slachtoffer oplichting

Ik begrijp de reactie van Frank van Esdonk (Brieven 22-2), maar deze heeft weinig te maken met de essentie van mijn ingezonden mening met betrekking tot slachtoffers van oplichting. Ook mijn moeder (91) is opgelicht. Deze categorie slachtoffers wordt uiteraard niet bedoeld. Het gaat om mensen die met hun volle verstand zich simpel om de tuin laten leiden en de categorie hopeloos verliefde vrouwen die 30- à 40.000 euro overmaken naar hun (Nigeriaanse) liefde van hun leven. Tot slot nog een opmerking over het ‘begrip’ van rechercheurs. U zult nog verbaasd staan over de kwaliteit en begrip van de hedendaagse recherche m.b.t. tot deze materie.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Het frietje in de ban is niet cool

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun schoolgaand kind, dus ook om afspraken te maken wanneer wel de vette hap genuttigd mag worden. Ik snap best dat het moeilijk is om als ouder(s) hierin een goede balans te vinden. Vooral als de snackbar om de hoek van de school te vinden is. Het is niet cool dat het CDA het frietje voor de jeugd in de ban wil doen. Ik vraag mij af of de politiek wel zo dicht op de huid van de jeugd moet zitten.

Erik Wils, Valkenswaard

Saneren landbouw als leer- en textielindustrie

Geesje Rotgers gaf een toelichting over het bepalen van onze stikstofregels (ED 21-4). Ik stel me de vraag: waarom moeten wij als klein land een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld zijn? Alle vervuilde afvalstoffen die daaruit voortvloeien blijven wel hier. Hierdoor is de natuur hier flink aan het interen. We moeten daarom boeren die geen familiaire opvolging hebben saneren. De boeren die overblijven kunnen garant gaan staan voor onze nationale voedselvoorziening. Een drastische maatregel? In België moeten de veertig meest vervuilende landbouwbedrijven in 2025 verplicht hun bedrijf beëindigen. Saneren is hard, maar zo liep het ook met onze leer-, textiel- en kledingindustrie, zware machinebouw en onze grote scheepsbouw af.

Mario Verhees, Asten

Sigrid Kaag beter een tijdje ónder de tafel

Sigrid Kaag heeft transparantie en moreel leiderschap als hoekstenen van haar betoog. In plaats van op een tafel te dansen kan zij zich beter een tijdje schuilhouden onder de tafel. Frans van Drimmelen heeft blijkbaar weinig respect voor de woorden van de partijleider van D66. Zijn optreden jegens een partijgenoot heeft van het moraliserende D66 gehakt gemaakt. Terwijl de gekoesterde transparantie door Kaag zelf met voeten werd getreden. Zij beweert niet op de hoogte te zijn geweest van een vertrouwelijk rapport, maar dat gelooft natuurlijk niemand.

Ben Geerts, Eindhoven

Niet te vroeg juichen om worst van indexering

Met grote regelmaat worden gepensioneerden bestookt met verhalen over het al dan niet indexeren van hun pensioen. De pensioenfondsen staan er schijnbaar na lange tijd, meer dan 10 jaar, zo goed voor dat nadrukkelijk door hen naar verhoging van de pensioenen wordt gekeken.

Deze ‘worst’ is de gepensioneerden al meer dan eens voorgehouden, maar dan kwam er op het laatste moment toch telkens weer een zogenaamde kink in de kabel. Dan was de wettelijk vastgestelde dekkingsgraad weer net niet gehaald. De pensioenfondsen, met een totaal vermogen van ruim 1800 miljard euro in kas, beloven nu aan de gepensioneerden weer serieus te kijken naar indexatie. Maar over de hoogte hiervan wordt met geen woord gerept.

Na ruim 10 jaar stilstand zou een indexatie van 18% op zijn plaats zijn om de daling van koopkracht enigszins te compenseren. Daar komt nog bij dat, wanneer de koppeling van de AOW met het minimumloon komt te vervallen, gepensioneerden wederom worden gepakt. Een indexatie kan dat niet verhelpen. De steeds rijker wordende pensioenfondsen halen steeds meer miljarden binnen en de vereiste dekkingsgraad wordt bijgesteld van 110 naar 105 procent. Toch is het maar de vraag of gepensioneerden en AOW’ers hiervan zullen profiteren en voldoende mee zullen delen uit die grote pensioenpot.

Rens Kuijten, Nuenen

Eindhoven roep de klimaat- en biodiversiteitsnoodtoestand uit

De gemeente Eindhoven zou de klimaat- en biodiversiteitsnoodtoestand uitroept om daarmee een stem te geven aan dier en natuur. We moeten ons aansluiten bij al steden wereldwijd, die inmiddels een miljard inwoners vertegenwoordigen. Brainport kan hier niet achterblijven.

‘Ik weet niet wat ik moet doen, behalve dit, om het publiek wakker te schudden’, riep dr. Aaron Thierry toen hij zijn handen had vastgelijmd aan een overheidsgebouw in Londen. Je moet het wel heel bont maken voordat je wetenschappers, die zich juist graag neutraal en beschouwend opstellen, zulke gekke sprongen ziet maken. Maar Thierry heeft een punt. Wat moet er nog gebeuren voordat mensen de urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis echt gaan voelen?

Het nadeel van deze crises is dat je de alarmbellen niet hoort. Uitsterving voltrekt zich in stilte en buiten ons zicht. Instortende populaties van insectensoorten waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, nemen andere soorten in het ecosysteem met zich mee. Het ecosysteem waar de mens van afhankelijk is, nee, deel van uitmaakt.

De natuur laat op haar manier luid van zich horen, maar we luisteren niet. Sterker nog, de meesten van ons weten niet eens hoe. Wetenschappers die zich verdiepen in een bepaalde stroming in de oceaan, of een onbekend insectje, horen die schreeuw wel. Laten we dus naar hen luisteren.

Een symbolische uitroep wellicht, maar geen symboolpolitiek. Je kan pas beginnen aan je herstel als je samen erkent dat je een probleem hebt. De raad gaf deze week het goede voorbeeld door in de eigen organisatie van een vegetarisch en veganistisch menu de standaard te maken. Dus wij hebben goede hoop dat Eindhoven die koploper kan gaan worden op het gebied van klimaat en biodiversiteit, die ze pretendeert te zijn.

Jonas Roothans is raadslid voor Partij voor de Dieren Eindhoven