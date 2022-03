Lezersbrieven | ‘Ambassadeur Rusland: ik stel hier de vragen’ | Gloeilampplantsoen mooi maar niet vastgelegd

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 15 maart in de krant verschenen.

Bavaria blijft Russen van biertje voorzien

Ik ben zwaar teleurgesteld in de houding van Family Brewers Bavaria ten aanzien van Oekraïne (ED 10-3)! Wat een beperktheid van het woord Family (alleen de Swinkeltjes??). Individueel, plaatselijk, wereldwijd geven we een duidelijk signaal af dat deze, zinloze, oorlog moet stoppen. Maar de familie Bavaria vindt dat ze de Russen, de veroorzakers van deze ellende, nog steeds van een gezellig biertje moeten voorzien. Ik schaam me dan ook dat ik zakelijk gezien verplicht ben om met dit bedrijf zaken te doen.

Lisette Lemmens, Middelbeers

Sprong van 6 reeën raakte van slag

Natuurorganisaties hebben met nadruk gevraagd de komende maanden de rust te bewaren in de natuur. Het broedseizoen begint en verstoring van vogels en zoogdieren ligt op de loer. Maar helaas, als de voorjaarszon begint te stralen halen de crossers hun motor van ‘stal’ om - in groepsverband- door bossen, heide- en ’weidelijk’ gebied te jakkeren. Al ‘brullend’ verontrusten ze niet alleen de broedende vogels maar ook recreanten. Zaterdag overkwam mij dat in het Astense Diesdonk. Niet alleen vogels raakten van slag maar ook een sprong van 6 reeën sloeg ‘op hol’ en daar liepen bovendien drachtige geiten bij.

Harry Kuypers, Helmond

Schelden en ruzie horen niet in raadzalen

De meeste politici steven naar zoveel mogelijke aandacht. Voor Mary-Ann Schreurs is negatieve aandacht blijkbaar ook van wezenlijk belang. Zij vergeet gemakshalve dat beschaving een van de hoekstenen is van onze democratie. Scheldpartijen en knetteren ruzies horen niet thuis in onze raadzalen.

Ben Geerts, Eindhoven

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Deze leus van D66 ergert ons iedere keer wanneer we het lezen. D66, de partij die het onderwijs hoog in het vaandel had. Hoezo laten ze niemand vallen? Wat te denken van alle studenten (waaronder onze 2 dochters) die de dupe zijn van het leenstelsel? Deze studenten die moeten starten met een torenhoge schuld. Met de belofte dat het geen invloed zou hebben op hypotheekaanvraag; maar sorry toch wel. De studenten die ook nog de pech hadden in coronatijd risico op studievertraging op te lopen. En nu zegt D66, samen met hun coalitievriendjes, jullie krijgen 1000-2000 euro als compensatie! Waar zijn jullie principes gebleven D66: wij zijn voor het onderwijs? gelijke kansen voor iedereen?? Jullie laten wel degelijk iemand vallen: zeer veel jongeren!!!

Rik en Lizette Kool, Eindhoven

Belasting op benzine en energie lager

Het kabinet gaat de pijn van de dalende koopkracht verzachten. Accijns op brandstof gaat omlaag, net als de BTW op de energierekening. Als ik het goed begrepen gaat het hier om tijdelijke maatregelen. Maar niet getreurd, tijdelijk kan lang, zelfs heel lang duren. We herinneren ons allemaal het ‘kwartje van Kok’ nog. Het is in de vergetelheid geraakt en we hebben het nooit meer terug gezien.

Leo Wijnen, Geldrop

Benzine goedkoper voor mensen zonder auto

Per 1 april wordt benzine en diesel ‘beduidend’ goedkoper om de minima tegemoet te komen. Maar die mensen hebben niet eens een auto. Dus, Rutte : waar heb je het over !? Alles voor de Buehne ,of snap je het gewoon niet?

Ruud van de Vliert, Helmond

Verlaging accijnzen is stemmen kopen

De aangekondigde verlaging van de accijnzen is gewoon stemmen kopen voor de gemeenteraadsverkiezingen van de regeringspartijen. We gaan er pas iets van merken op 1 juni en dan hebben de regeringspartijen de winst op zak in veel gemeentes en het kwartje van Kok is na ruim dertig jaar tóch terug.

Jan Wallenburg, Best

Gloeilampplantsoen mooi maar niet vastgelegd

Met plezier las ik dat eindelijk het Gloeilampplantsoen in ere hersteld wordt (ED 11-3). Bewoners van Strijp S kunnen er wandelen en het werkvolk van Strijp R kan er tussen de middag het van thuis meegekregen boterhammetje op eten. Maar krijg geen hartklachten want 112 krijgt je niet gevonden. Want het Gloeilampplantsoen komt niet voor in het adressenbestand van Eindhoven. Het plantsoen is door Philips aangelegd maar er is nooit gevraagd om vaststelling van de straatnaam.

Louis den Brok, Eindhoven

Weinig medeleven van Russische studenten

Met verbazing las ik over de (geld)problemen van Russische studenten in ons land (ED 11-3). Die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar óf de verslaggever heeft de twee geïnterviewde studenten niet goed begrepen, óf Andrei en Vasilisa tonen een schrikbarend gebrek aan medeleven met de onvoorstelbare ellende van het Oekraïense volk, veroorzaakt door de buitensporige agressie van Poetin. Geen woord van afkeuring van de bombardementen op civiele gebouwen en ziekenhuizen. Vasilisa maakt het wel erg bont: zij is gestopt met het kijken naar het nieuws, ‘ik krijg het nieuws wel via mijn ouders (in Rusland) mee’. En ‘het is zwaar voor de familie en vrienden in Rusland. Ik maak me zorgen over hoe sommige sancties hen treffen’. Deze studenten moeten zich diep schamen!

A. van der Harst, Son

De speler van RKC vloerde zuiver de man

Hoe kan Paul van der Meulen uit Eindhoven nu zeggen dat het geen penalty was in de wedstrijd Ajax-RKC (Brieven 10-3). De speler van RKC vloerde zuiver de man en gaf dat na de wedstrijd ook 100 % toe. Waarom denken PSV supporters altijd dat het de schuld is van de VAR? PSV is ook vaak genoeg weg gekomen met een penalty in de laatste minuut.

Peter Schmitz, fanatiek supporter Ajax, Helmond

Loeki past beter bij kleutertje luister

Verzoek aan Angela de Jong om in haar column eens aandacht te schenken aan Loeki bij de Ster reclame. Wat een irritante kinderachtige vertoning met telkens dezelfde geluidjes. Past beter bij ‘kleutertje luister’ dan er avond na avond volwassen mensen mee lastig te vallen. Ik heb gemaild naar de Ster en voorgesteld in plaats van Loeki mooie foto’s te laten zien over de natuur of mooie gebouwen.

Guido Schrama, Gemert

AOW koppeling betalen uit pensioenpotten

Om de koppeling van de AOW aan de loonstijging weer tot stand te laten komen is 2,4 miljard euro nodig en ondanks alle enorme uitgaven ontbreekt dit geld nu het om de oudjes gaat. De oplossing is simpel: doe weer een greep uit de zeer wel gevulde pensioenkas zoals in vroegere jaren en laat het daarbij. Geen enkele oudere zal hier bezwaar tegen hebben. Of het nu uit de begroting of uit de pensioenkas komt het is tenslotte toch hun geld.

W. van Vlokhoven, Geldrop

‘Ambassadeur Rusland: ik stel hier vragen, jij antwoordt, zo doen we dat hier’

Zondag zijn we in afwachting van het programma Buitenhof op NPO 1. Dit programma wordt beurtelings door de publieke omroepen verzorgd en voorzien van een eigen presentator. Van die publieke omroepen is deze zondag de beurt aan de VPRO in de persoon van Maaike Schoon. Doorgaans ben ik niet zo’n VPRO fan deze keer wel.

Voorafgaande aan het interview met oud-ambassadeur van Nederland Renée Jones in Rusland liet ze een eerder opgenomen interview zien met de ambasssadeur van Rusland in Nederland Aleksander Sjoelgin geboren 1951. Maaike geboren in 1984, zo’n beetje de verhouding in leeftijd van vader en dochter.

Vanaf het begin legde ze hem het vuur na aan de schenen. Duidelijk toonde ze aan dat het Russische regime in Moskou onschuldige burgers, woonwijken en ziekenhuizen onbarmhartig bombardeert met artillerie, raketten, vacuümbommen en dergelijke in Oekraïne. Duidelijk kwam uit dit interview naar voren dat het twee hoeken van inzicht waren en dat bij het plat gebombardeerde Marioepol alleen militaire installaties als doelwit zouden zijn gekozen door Poetin.

Maaike vuurde met toenemend vuur in haar ogen haar vragen af op deze Sjoelgin die zelf ook vragen begon te stellen op een onbewogen manier. Het antwoord van Maaike was ‘ik stel hier de vragen, jij de antwoorden, zo doen we dat hier’. Dit was voor mij het hoogtepunt van dit interview. Maaikes missie geslaagd! Jij mag van mij afreizen naar Moskou om Poetin op andere gedachten te brengen.

Jos Rombouts, Veldhoven