Lezersbrieven | Bagage Transavia traag op de band van Airport | Reiscode Afghanistan hield vakantiegangers niet tegen

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 28 augustus in de krant verschenen.

Bagage Transavia traag op de band van Airport

Het is tekenend dat het Transavia personeel een brandbrief schrijft (ED 26-8). Het artikel bevestigt onze waarneming van de Transavia bagage afhandeling op Eindhoven Airport. Als frequent zakelijke vlieger valt het mij op dat ik op geen enkel ander vliegveld zo lang op mijn bagage moet wachten als op Eindhoven Airport. Op onze laatste vlucht met Transavia van Malaga naar Eindhoven in juli hebben we zeker anderhalf uur op onze koffers gewacht. Op de heenreis naar Malaga stonden onze koffers al op de band toen we in de bagage hal aankwamen, schijnbaar is het daar wel onder controle! Door de lange wachttijd in de bagage hal op Eindhoven stroomt de hal vol met reizigers die allemaal een plaatsje moeten vinden aan de bagage banden. Irritaties lopen door de lange wachttijden al snel op. Afhalers moeten bovendien rekenen op snel oplopende parkeerkosten. Als je als luchtvaartmaatschappij besluit weer te gaan vliegen moet je wel zorgen dat complete proces klopt. De bagage afhandeling is niet onder controle en naar mijn mening is dit niet alleen respectloos naar het personeel maar vooral ook naar de reiziger.

Hans van Gerwen, Nuenen

Weinig Paralympics in de krant

Vanmorgen pakte ik de krant uit de bus en wat schets mijn verbazing, grote foto van de studenten die blij zijn dat ze weer mogen (ED 26-8). Maar niets over de mensen die staan te presteren in Tokio, ja een klein grijs stukje. Ik heb wel drie keer door de krant gebladerd omdat ik dacht dat ik wat miste maar nee hoor geen woord en dat vind ik schandalig.

Rens Davits, Budel

Menselijkheid Harskamp ver te zoeken

De Wildersjeugd weet niets beters te doen dan te scanderen: eigen volk eerst en de Harskamp is van ons. Wat heb je aan een land waaruit de menselijkheid aan het verdwijnen is? In nood verkerende mensen vragen om geholpen te worden. Daarom is het goed dat Defensie helpt bij het opzetten van kampementen om gevluchte Afghanen onderdak te bieden. Ook kazernes bieden uiteraard noodopvang. In een dergelijke situatie kun je zelfs niet op de populistische strepen blijven staan, maar dien je water bij de wijn te doen en racistische leuzen als ‘Auschwitz back for blacks’ achterwege te laten.

Antoine Theijs, Waalre

Reiscode Afghanistan hield vakantiegangers niet tegen

Vakantievierende Afghanen en Nederlanders gingen ondanks reiscode rood, toch naar Afghanistan. Ook negeerden ze de ambassade-oproep van 5 augustus om Afghanistan te verlaten (ED 26-8) toen dat nog veilig kon. Hun evacuatie nu gaat ten koste van Afghanen en Nederlanders die werken voor Nederland. Deze moedige werkers zijn in levensgevaar, maar kostbare bemiddelingstijd en evacuatieplaatsen worden bezet door vluchtende vakantiegangers – die daarmee mede verantwoordelijk zijn voor lijden en eventuele dood van achtergebleven werkers en hun gezinnen. Als vakantieganger klagen over je evacuatie (ED 23-8) is ongepast. Schaamte past beter.

Gea van Beers, Eindhoven

Fans Michael Jackson teleurgesteld

Het is gebruikelijk dat iemand die zich niet aan de wet houdt (door de rechter) gestraft wordt. Dat is bij Michael Jackson niet meer mogelijk want die is in 2009 overleden. Dat dan maar zijn fans gestraft moeten worden door zijn beeld, dat tot 2019 bij de McDonalds in Best stond, niet meer in het openbaar te kunnen vertonen, is heel vreemd. Dat staat in geen enkele wet. Nu ligt het beeld in een loods in Nuenen (ED 25-8) en voor Michael Jackson maakt dat niets uit, maar z’n fans denken er anders over.

Peter de Groot, Eindhoven