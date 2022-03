Lezersbrieven | Bedelf Rusland onder de waarheid | Nu niet besluiten om het AZC Budel te sluiten

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 3 maart in de krant verschenen.

Bedelf Rusland onder de waarheid

Poetin belazert zijn bevolking, zoals een echte dictator betaamt. De staatsmedia bazuinen over triomfen van het Russische leger dat burgers van de Oekraïne bevrijdt en redt. Nee, ‘er wordt geen oorlog gevoerd’ en over de schunnige wandaden hoort het Russische volk niks. In de Tweede Wereldoorlog werden de bezette gebieden ook van de waarheid afgesneden door de Duitsers. De geallieerden losten dat op door rijkelijk met pamfletten te strooien, waarop men kon lezen hoe het écht zat. Mijn vader kwam huilend van geluk thuis want hij las over de bevrijding die er aankwam. Bedelf Rusland zo ook onder de waarheid!

Frits van Dijk, Cranendonck

Had Merkel conflict kunnen sussen

Had ex-bondskanselier Angela Merkel niet veel eerder kunnen bemiddelen. Gesprekken met de premiers Poetin van Rusland en ShmyhaiIn van Oekraïne hadden het conflict kunnen sussen? Met haar 16 jaar ervaring als leider van Duitsland en met grote invloed binnen de Europese Unie.

Erik Wils, Valkenswaard

Villa's en jachten van Poetin blijven intact

Waarom vliegt niet de aanstichter van een oorlog met mes en vork de lucht in? Waarom toch altijd schieten op zijn soldaten? Waar staat die prachtige villa van de heer Poetin? Waar liggen de jachten van zijn trawanten? Mogen die niet stuk? Is dat ná de oorlog nog alles in takt?

Jack van Hoek, Eindhoven

Sport verbroedert voor Poetin niet

De uitdrukking ‘sport verbroedert’ staat recht tegenover de verloedering van Poetins’ morele verval. Het is daarom een van de vele drukmiddelen om deze Russische tiran uit te schakelen, ook van alle internationale sport activiteiten. Want van enige hoop op verbroedering van deze potentaat is geen enkele hoop op gevestigd.

Ben Geerts, Eindhoven

Protestbord hoort niet aan monument

Ik kom langs het MH17 monument bij het vliegveld en zie tot mijn ontzetting dat er aan het monument een protestbord is gebonden waarop staat FUCK PUTIN. waarom moet dit aan een monument? Ik vindt dit niet getuigen van respect. Let wel: ik ben het met de uitspraak op het protestbord helemaal eens.

Piet van Buul, Eindhoven

Vleermuis vertraagt bouw huis twee jaar

Ik kwam enthousiast bij de vereniging voor het zelf bouwen van een woning in Casteren. Toen bleek er een vleermuis te zitten en ik kon me niet voorstellen dat dit een probleem kan zijn. Bomen genoeg zou je zeggen. En het project ligt nog binnen de bebouwde kom ook. Nou blijkt dat hier een bouw 2 jaar vertraging mee op loopt. De moed zakt in je schoenen en de prijsverhogingen rijzen de pan uit. Met een beetje pech kan ik door die ene vleermuis mijn hypotheek niet meer rond krijgen. En wat zo simpel opgelost is, want de vleermuis heeft morgen weer een nieuw huisje gevonden.

Camiel Versteden, Casteren

Ongehoord op de publieke omroep

Na de uitzending van Ongehoord Nieuws te hebben bekeken kan ik maar op één manier reageren: Ongehoord dat dit op de publieke omroep mag worden uitgezonden.

Eric Martin, Eindhoven

Volledig scherm De eerste uitzending van Ongehoord Nieuws van Ongehoord Nederland op 23 februari. 'Ongehoord dat dit op de publieke omroep mag worden uitgezonden.' © Screenshot NPO

FvD steeds meer gevaar voor democratie

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer schaart zich in ‘Ongehoord Nieuws’ op tv evenals zijn partijleider Thierry Baudet achter het expansiebeleid in Oekraïne van Rusland. Onder president Poetin is er in Rusland geen sprake van ‘democratie’ maar van repressie, monddoodmaken en elimineren van naar democratie strevende politici en burgers. Na de eerder door Van Houwelingen en Baudet in de Tweede Kamer geuite bedreigingen, intimidaties en provocaties geven zij ook nu weer blijk dat hun democratie niets voorstelt en zij eerder steeds meer een gevaar vormen voor onze democratie.

Nico Snijders, Eindhoven

Tompouce eten zonder room-misère

Bij deze moet ik Mara Grimm (ED 26-2) - en jullie lezers - op de hoogte brengen van een nog veel makkelijker manier en zonder room-misère, een tompouce te eten. Je steek met een vork het rose “dakje” van de tompouce, leg deze erlangs op het bordje, roze zijde naar boven! Leg de rest van de tompouce op het roze dakje. Voila, je kunt nu makkelijk met de vork de tompouce stukje voor stukje opeten.

Paul van der Meulen, Eindhoven

Onvoorstelbaar hoe er getrapt wordt

Ik heb de wedstrijd Sparta-PSV op de tv gevolgd. Ik heb in mijn jeugd veel gevoetbald, maar wat ik nu zie heeft daar niets meer mee te maken! Onvoorstelbaar hoe er pogingen in het werk worden gesteld om de tegenstander uit te schakelen. Er wordt getrapt en getrokken alleen maar om de tegenstander het voetballen onmogelijk te maken. De scheidsrechter heeft één rode kaart uitgedeeld, het hadden er wel 20 kunnen zijn!

Joop van Appeldorn, Valkenswaard

Winnen van Ajax telt voor PSV dubbel

Elfrink en De Mos stellen in hun podcast dat je kampioen wordt door de punten te pakken tegen de kleintjes. Natuurlijk zijn alle punten belangrijk, maar de punten tegen de directe concurrenten tellen toch echt zwaarder. Had PSV twee keer van Ajax gewonnen in plaats van verloren, dan had PSV nu 10(!!!!) punten boven Ajax gestaan. PSV had dan nog drie extra wedstrijden van ‘kleintjes’ mogen verliezen om toch nog bovenaan te staan.

Jos van Schie, Eindhoven

Ook trieste ervaringen in Nieuw Guinea

Niet alleen de dekolonisatie van Indonesië zit bij velen nog diep (ED 25-2). Zelf heb ik dit soort trieste ervaringen opgedaan bij onze activiteiten in onze laatste kolonie Nieuw-Guinea in de zestiger jaren. Een voorbeeld is het nodeloos sneuvelen van militair Jan Groels uit Waalre. Hij had totaal geen zin om naar dat bloedhete en ongezonde eiland verplicht zijn militaire dienst te gaan vervullen en is daar op 20 jarige leeftijd op een bizarre manier aan zijn einde gekomen. De afwerking van dit drama door defensie liet zwaar te wensen over. Op verzoek van familie om hem te laten herbegraven in Nederland werd negatief gereageerd. Door onder andere een bijdrage van Frits Philips heeft Jan Groels alsnog zijn laatste rustplaats gevonden in Waalre.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven

Nu niet besluiten om het AZC Budel te sluiten

Sinds een week woedt er een oorlog in Europa. Naar verwachting zou dit wel eens tot miljoenen vluchtelingen kunnen leiden. Vluchtelingen die een veilige plek zoeken ergens in Europa. De eerste vluchtelingen zijn al in Nederland aangekomen. Veel gemeenten en woningcorporaties bereiden zich voor op extra opvang.

Net nu ligt er een initiatiefvoorstel om nu al te besluiten het AZC en de aanmeldstraat in Budel zo snel mogelijk maar in elk geval per 2024 te sluiten. Wij voelen ons daar zeer ongemakkelijk bij. Wij denken dat juist nu alle energie moet gaan zitten in het bieden van voldoende, veilige en humane opvang van die mensen die van huis en haard zijn verdreven. Er is eerder meer opvang nodig, dan minder, zeker de komende tijd. Zo deden we dat in het verleden bij andere oorlogen, zo doen we dat in 2022 weer.

Daarnaast is er nog tijd genoeg om later, als de vluchtelingenstroom hopelijk is gaan liggen of als (wat het mooiste is) de oorlog snel stopt, te praten over de toekomst van het AZC in Budel. Want dat de problemen daar groot zijn en dat het draagvlak onder onze inwoners afbrokkelt, is duidelijk. En dat de gemeenteraad van Cranendonck als vertegenwoordiging van haar inwoners een standpunt dient in te nemen over het wel of niet sluiten van het AZC, is ook duidelijk. En wat ons betreft het liefst op een manier dat onze inwoners ook echt worden betrokken bij die besluitvorming.

Maar niet nu!

Wij zouden er ons er diep voor schamen lid te zijn van een gemeenteraad die te midden van een van de grootste humanitaire crises van na de tweede wereldoorlog in Europa gaat vergaderen over het sluiten van opvang voor vluchtelingen.

Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Wij doen een beroep op Elan om het initiatiefvoorstel nu in te trekken. Dit is niet het gepaste moment. Doe het niet. Niet nu!

Koen van Laarhoven en Karel Boonen schrijven namens Cranendonck Actief