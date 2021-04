Lezersbrieven | Bekijk eerst geologie voor boren naar aardwarmte | Davy Pröpper geen veelbelovend begin

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 30 april in de krant verschenen.

Bekijk eerst geologische situatie voor vergunning tot boren naar aardwarmte

In het artikel ‘Onrust over winning aardwarmte’ (ED 9-4) wordt vermeld dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning heeft afgegeven voor het boren naar aardwarmte in Someren en dat er advies is gevraagd aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad. De Mijnraad had als enige een negatief advies gegeven in verband met de breukzones van de Roerdalslenk.

Hoe is het mogelijk dat de andere twee instanties wel een positief advies geven als we alleen al even kijken naar bijgaande afbeelding van de Peelrandbreuk kaart?

Een breuk houdt in dat er een ‘metastabiel evenwicht’ is en dat ze al spontaan aardbevingen kan veroorzaken. Alleen al in de afgelopen weken zijn er ‘twaalf aardbevingen geweest in Zuid-Limburg, van Klimmen tot Hoensbroek.

Volledig scherm De Peelrandbreuk. © dp

De kans dat boringen het metastabiele evenwicht verstoren, met andere woorden zelf aardbevingen kunnen veroorzaken, is dan bovendien ook zeer reëel. In hetzelfde artikel wordt bijvoorbeeld vermeld dat een installatie bij Grubbenvorst, nabij Venlo (zie tweede lijn van boven op de afbeelding), enkele jaren geleden is stilgelegd nadat twee bevingen waren geconstateerd. Hoe hoog waren de kosten hiervan en wat waren de gevolgen?

Mijn conclusie is dat het misschien verstandig is het advies van de Mijnraad op te volgen. Ook het ministerie en de provincie moeten een beetje meer oog hebben voor de geologische situatie alvorens een vergunning te verlenen. Met name voor het Peelgebied, delen van Limburg, maar ook voor bijvoorbeeld Waalre en Veldhoven.

Johan Bachus, Veldhoven

Davy Pröpper geen veelbelovend begin

Een jonge gast slaagt cum laude voor zijn studie en zijn trotse vader zegt: hier heb je 50.000 euro, ga daar maar eens een mooie auto voor kopen. De jongeman komt opgetogen thuis met een Dacia van 2004 met 190.000 kilometer op de teller. Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer je als PSV 50 miljoen krijgt en je gaat achter Davy Pröpper aan. Hij heeft ongetwijfeld aan een verlate 1 april-grap gedacht. PSV-watcher Rik Elfrink meldt dat Pröpper ‘de laatste weken niet in de basis staat’ (ED 28-4). We hebben het hier over degradatiekandidaat Brighton & Hove. Pröpper is dit seizoen in 33 wedstrijden zeven keer in de basis begonnen. Dit jaar zit hij steevast op de bank en valt hij nooit in. Hij wordt niet voor niets al jaren genegeerd door de bondscoaches. Maar dat terzijde. Ik vind het geen veelbelovend begin van het formeren van een nieuw, sterker team. Als Gerbands cum suis de komende jaren dichter bij Ajax wil komen, weer eens van Feyenoord en AZ wil winnen en nog steeds wil aanhaken bij de Top 32 van Europa, dan zou ik toch niet als eerste aan Davy Pröpper denken.

Lambert Verhoeven, Nijnsel

Speler verliest, Holland Casino wint

Holland Casino leed afgelopen jaar een verlies van 80 miljoen euro en is met 92 miljoen euro een van de grootste gebruikers van coronasteun. Directeur Erwin van Lambaart blijft echter optimistisch (ED 20-4). Hij verwacht veel van de mogelijkheden tot online gokken vanaf 1 oktober. Deskundigen van de opvang van gokverslaafden slaan alarm, maar Van Lambaart zegt preventie belangrijker te vinden dan geld verdienen. Je zou moeten lachen, maar ik moet huilen want aansluitend zegt hij 600 tot 800 miljoen euro aan online inkomsten te verwachten. Daar wil ook Holland Casino van profiteren. Maar dat gebeurt maar op één manier: de speler verliest en Holland Casino wint op den duur altijd! En de verliezer verliest doorgaans meer dan alleen geld.

Nico Snijders, Eindhoven

Bouwen voor productie nieuwe ASML machines

Het artikel lezende over het project ASML in wording (ED 28-4) krijg ik de kriebels, in positieve zin dan wel te verstaan. Het verhaal over de 700 bouwvakkers die op z’n tijd schaften, zoals dat heet in bouwvakkers taal, of koffiepauze houden. Het is het mooie leven van dit beroep in goede en slechte tijden.

Ze zijn bezig met het Nederlands meest prestigieuze object dat straks de wereld over gaat. De nieuwste High-NA-machines die hier gemaakt gaan worden, zijn een wonder van de techneuten in Veldhoven.

Daar mogen we trots op zijn, met ook een beetje dank aan voormalige Philips medewerkers. Wat een hoogwaardig bedrijf is dit ASML met een top organisatie en een zakelijk instinct.

Pierre Verhees, Meijel

Weinig aandacht voor ‘t goede tijdens pandemie

Afgelopen zondag was mijn ‘prikdag.’ Een feestdag! Een cadeautje om me te beschermen en de pandemie te bestrijden. Het was super goed geregeld allemaal. De prik was zo gezet. Ik heb bewondering voor het geheel en voor de mensen die aan het roer staan. Natuurlijk zijn er mensen die heter niet eens zijn. Maar ga er maar eens aan staan. Jammer dat de ‘shit’ in de media uitgebreid wordt behandeld. En dat aan al het ‘goede’ vrijwel geen aandacht wordt besteed. De eerste stap naar het ‘nieuwe normaal’ heb ik dus gezet. Ik geloof er stellig in dat we ook weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’.

Wenny van der Heyden, Sint-Oedenrode

Minder mensen als antwoord

De mensheid tracht grote problemen aan te pakken, maar voor het basisprobleem, overbevol-king, is nauwelijks aandacht.

De grote oorzaak van de huidige rampen zoals te veel CO2, stikstof, milieuvervuiling, woningnood, klimaatverandering en besmettelijke virussen is de mens zelf.

De wereldbevolking zal blijven groeien. De komende veertig jaar van 7 miljard naar 9 miljard. Daarnaast is de verdeling van de welvaart onevenredig. Het verschil tussen arm en rijk wordt alsmaar groter. Er bestaat in de westerse wereld overconsumptie en een hoge welvaart. Hier neemt de bevolkingsgroei iets af doch in Afrika en Azië neemt deze toe. Hierdoor ontstaan voedsel-, welvaart- en milieuproblemen. Informatie over deze verschillen is wereldwijd beschikbaar. Daarom komen armen het in het rijke westen halen.

Maatregelen als de energietransitie en veestapel reductie zijn minder effectief dan het bereiken van een forse reductie in de groei van de wereldbevolking. Het wordt tijd voor een internationale politieke discussie over een afname van de bevolkingsgroei. Dit vergt een inbreuk op culturele gewoontes, maar is onvermijdelijk.

Er zou gestreefd moeten worden naar een reductie van het aantal mensen van 25 tot 30 procent. Indien dit effectief gebeurt, zijn de gevolgen positief: de voedselproductie wordt kleiner, de stikstof uitstoot neemt af. Het milieu wordt minder belast en minder vernietigd. Huisvestingsproblemen verminderen, klimaatdoelen worden bereikbaar. De beschikbare voorraden water en voedsel zijn beter te verdelen, de grondstoffen en dus rijkdom kan eerlijker worden verdeeld en vermindert de kloof tussen arm en rijk.

Doen wij dit niet dan zullen pandemieën, voedselopstanden en oorlogen in de toekomst zorgen voor minder mensen. Veel menselijk leed en economische en milieuschade kan worden voorkomen. Zie het huidige vluchtelingenprobleem, dat nog maar het begin is.

De discussie over sanering van een veestapel is relatief makkelijk. Maar een discussie voeren over het stoppen of verlagen van de groei van de wereldbevolking niet. Beide zijn echter ethisch problemen. De mens is de oorzaak van de grote veestapel en de overige gevolgen op milieu en klimaat.

Door wereldwijd goede voorlichting, anticonceptie, beperking van het kinderaantal (maximaal twee), vrijwillige euthanasie bij voltooid leven, fundamentele discussie over kwaliteit van leven etc. zou dit probleem kunnen worden aangepakt. De paus, imams, dominees en voorgangers zouden hun volgers moeten voorlichten over de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van leven van hun nageslacht. Deze ongetwijfeld controversiële aanpak zal op zijn minst een plaats moeten hebben in de politiek. Maar deze discussie wordt helaas vermeden.

Toch zullen we niet onder deze oplossing uitkomen. Tenzij we liever kiezen voor een wereldwijde menselijk catastrofe, grote politieke onrust en opstanden.

Ide de Jonge, Eindhoven