Lezersbrieven | Bermafval; zet autokenteken op tasje van fastfoodketen | Studio Voetbal gaat niet over selfies van piemels

Oekraïne had zich neutraal moeten verklaren

Het is jammer dat de president van Oekraïne geen wijs man is. Anders had hij zijn land wel neutraal verklaard, met goede betrekkingen met zowel oost als west. En daar hoort geen lidmaatschap van de NAVO bij. Wat heeft een Atlantisch bondgenootschap trouwens te zoeken in Oost-Europa? Als hij dat gedaan zou hebben was de spanning aan de oostgrens van zijn land ongetwijfeld verminderd of misschien wel geheel verdwenen. Oostenrijk en Finland hebben in de recente historie ook gedurende een bepaalde periode neutraliteit moeten betrachten, en heeft deze landen alleen maar goed gedaan.

C. van Hattum, Nuenen

Studio Voetbal niet om selfies piemels

Als tv-recensent Angela de Jong zich bemoeit met voetbal prik je er snel doorheen (ED 8-2). Ze verwijt het programma Studio Voetbal dat ze worstelen met het nieuws over Marc Overmars. Ze benoemt het ongemak en de schaamte om misstanden aan te kaarten en te bespreken. Maar Angela daarvoor kijken wij geen Studio Voetbal! Wij kijken dat om te horen wie de nieuwe trainer van PSV kan worden. Of om te zien of die bal nu wel of niet helemaal over de lijn is geweest. Om tactiek en visie van de trainer te begrijpen. Wij kijken géén Studio Voetbal om het te hebben over iemand die selfies van z’n piemel maakt.

Frank van Esdonk, Eindhoven

Pesten is ook grensoverschrijdend

Pesten, Vernederen en Intimideren is óók grensoverschrijdend gedrag! Wie werd altijd als laatste gekozen bij een teamwedstrijdje of is door enkele klasgenootjes continue het doelwit geweest van pesterijen? Of die zwemleraar die je ten overstaan van de klas de opdracht gaf je in het water te jonassen en vervolgens je met zijn haak kopje onder te duwen? Wie kent dit niet? Dit soort onderbelichte ‘grensoverschrijdend gedrag’mag óók niet vergeten worden!

Arno Raijmakers, Gemert

Laat katten hun natuurlijke aard volgen

Groen Links raadslid Niek Engbers uit Geldrop Mierlo, wil dat er een verbod komt om katten buiten te laten lopen (ED 8-2). Hij ergert zich eraan dat katten vogeltjes vangen en dat ze overlast veroorzaken en zorgen ze overal voor irritatie. Ik ben het niet eens met Engbers. Katten zijn dieren die net als andere dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke aard moeten kunnen volgen. In de natuur zitten diersoorten elkaar in de weg. Dat is nu eenmaal zo en dat zullen we moeten accepteren. Honden (blaffen, bijten, poepen) en zelfs vogels zorgen voor overlast. Ook vogels bedreigen elkaar en eten elkaar op.

Rien van Uden, Helmond

Geef kinderen die niet willen lezen strips

Kinderen die niet willen lezen (ED 5-2)? Geef ze stripboeken. Zijn ze erg jong dan Bollie en Billie of Donald Duck. Kunnen ze al redelijk lezen geef ze dan Suske en Wiske. Zijn ze al wat ouder: Guust Flater. Moet je eens opletten hoe graag ze het volgende boek willen hebben.

Kees Marcelissen, Helmond

Enorme sluizen die hun weerga niet kennen

We hebben 15 jaar op een mooie camping bij Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen gestaan. Daar worden momenteel ongelooflijk grote sluizen aangelegd om de grootste zeeschepen richting het kanaal van Gent naar Terneuzen door te kunnen laten, in het belang ook van de scheepvaart naar België. Het is een project dat in de hele wereld zijn weerga niet kent. Het verbaast mij dat daar weinig of geen aandacht aan wordt besteed in de media.

Peter Snijders, Valkenswaard

Graag vaker foto's van lezers in de krant

Ik mis geregeld de ingezonden foto’s in de krant, nu ze beduidend minder worden gepubliceerd. Ontzettend jammer. Was altijd leuk om te kijken, wie wat en waar deze foto’s gemaakt waren. Als ze minder vaak worden gepubliceerd is de kans om met je foto in de krant te komen minimaal en dit maakt dat mensen ook minder gaan inzenden, inclusief mezelf.

Berthy Boudewijns, Steensel

Maakt niet uit of mie wel of geen pasta is

Is mie nou gewoon pasta is of niet? Over deze vraag ging de laatste aflevering van Keuringsdienst van Waren. Als liefhebber van de Aziatisch/Indonesische keuken, maakt het mij totaal niets uit of de mie die ik eet nou wel of niet zo genoemd mag worden. En ik denk dat veel mensen er net zo over denken. Bij deze gerechten zijn de kruiden vele malen belangrijker dan de pasta- of mie soort. Want die bepalen of het lekker smaakt of niet.

Johan Hoefnagels, Asten

Zet het autokenteken op tasje van de fastfoodketen

Ook bij mij is er verwondering over het gemak waarmee (aso)-weggebruikers hun overtollige afval respectloos in de berm gooien (column Linda Akkermans 7-2). Inderdaad lijken de meeste op- en afritten van onze autowegen op een openbare dumpplek. Het voorstel van Linda om camera’s te plaatsen zal het waarschijnlijk nooit halen in verband met het hoge kostenplaatje en de kans op vernieling. Dan wordt het afval toch gewoon tien meter verder gedumpt.

Waarom houden we ons wel aan de snelheid als we een flitser naderen om daarna weer vol gas te geven? Er is al eens gesuggereerd om op ieder tasje van een fastfoodketen het kenteken van de besteller te schrijven. De chauffeur is ook (mede) verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar passagiers en is dit een hele korte lijn naar de uitspraak: De vervuiler betaald. Via het kenteken kan de vervuiler opgespoord worden en beboet.

Vanuit mijn middelbare schoolperiode herinner ik me de leraren die een hele klas lieten nablijven, omdat niemand zei wie het gedaan had. Dit principe kan moeiteloos overgenomen worden bij de bermvervuiling. Sluit iedere ochtend een aantal op- en afritten af voor het verkeer, zodat de schoonmakers ongestoord hun werk kunnen doen. En de automobilisten, die zoeken maar een volgende op- of afrit om bij hun bestemming te komen. Uiteraard zal dat de nodige ergernis oproepen, maar soms zijn dergelijke maatregelen wel nodig om een doel ( lees: besef) duidelijk te maken.

Aloys Hoex, Veldhoven