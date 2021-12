Lezersbrieven | Bestrating binnenstad gaat veel kosten | Muziekgebouw twee maanden dicht kan echt niet

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 2 december in de krant verschenen.

Non-discussie mannen met woest uiterlijk

Ik lees de krant omdat ik wil weten wie in het land en in onze regio met gevaarlijke, de samenleving niet dienende, onzin een podium krijgen. Zo nam ik vandaag kennis van een non-discussie (ED 1-12). Deze werd gevoerd door Jos Kessels, die meestal raak typeert wat in onze maatschappij aan de hand is. Ook bij de vraag ‘wel of niet vaccineren’ geen gedraai: ‘Alleen aantoonbare gezondheidsredenen zijn een houdbare verklaring voor niet laten vaccineren’. Tegenover Björn van der Doelen, die koren op de molen gooit aan iedereen die, ook zonder reden, tegen vaccineren is. Ik neem aan dat de beide mannen op de eerste plaats voor dit ‘gesprek’ uitgenodigd zijn vanwege hun woeste uiterlijk. Zo’n foto’s doen het wel.

Sjef Smeets, Geldrop

Verwarring over waar booster prik halen

Na veelvuldig proberen en een half uur in de wacht eindelijk contact met callcenter van de GGD voor een afspraak voor mijn moeder voor de booster. Zij zit naast mij want toestemming nodig. De 60 plusser die de 80 plusser begeleidt kan zichzelf meteen opgeven is gepubliceerd. Dat is fijn, ik ben 64. “Niet waar, “ zegt mevrouw 1. U moet zelf 65 jaar zijn. Dat zijn de regels. Ik hang op en herstart het tergende wachten. “Maar natuurlijk, “ zegt mevrouw 2 heel vriendelijk, dat kan zeker, dat zijn de regels. Ik kies locatie Anton Coolenlaan Eindhoven en krijg daarvan een bevestiging per mail van de dubbele afspraak. Fijn! In de krant van woensdag kom ik echter tegen dat deze locatie niet meer in gebruik is en dat we naar het Beursgebouw moeten. Ik zoek het na op internet en jawel hoor, vanaf 6 december is de Anton Coolenlaan gesloten. ‘Ook als die locatie op uw afspraakbevestiging staat moet U naar de andere locatie komen’. Het staat er! Echt!

Heleen Brevé, Eindhoven

Overstelp niet met persoonlijke ellende

Terwijl heel Nederland door de media in de breedste zin van het woord dagelijks wordt overstelpt met alle negatieve zaken rond het Corona virus, doet u er met twee oproepen (ED 26-11 en ED 30-11) nog eens een schepje bovenop. Lezers wordt gevraagd te laten weten wanneer men slachtoffer is of wordt vanwege volle ziekenhuizen waardoor een operatie niet door kan gaan, wat men daarvan vindt en welke gevoelens dat losmaakt. Natuurlijk is dat vervelend en nauwelijks acceptabel. Maar is het nu nodig om die persoonlijke ellende nog eens over Nederland uit te strooien.

Hans van den Burg, Asten

Als Oranje WK wint zijn we Qatar dankbaar

Natuurlijk heeft Hein Meurs gelijk als hij zegt dat het WK voetbal 2022 nooit naar Qatar had mogen gaan (Opinie 29-11). Echter, met zijn conclusie dat er geen enkele reden is om maar iets te maken te hebben met dit WK, zit hij ernaast. Die reden is er namelijk wel: Oranje kan wereldkampioen worden. Juist nu, nadat we er in 2018 niet bij waren. Als Oranje wereldkampioen wordt, dan valt er geen kwaad woord over corruptie of overleden arbeidsmigranten. Nee, dan zijn wij het gastland eeuwig dankbaar dat het ons een plek heeft gegeven om de schande van de verloren finales van 1974 (onterecht toegekende penalty aan Duitsland), 1978 (meest corrupte WK ooit) en 2010 (ongeziene overtreding van Spanje die leidde tot de winnende goal) definitief uit te wissen. Ik denk dat dit voor heel veel Oranjefans heel wat waard is.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Bestrating binnenstad gaat veel kosten

Hoe kan de gemeente Eindhoven aan de bestrating in de binnenstad beginnen als je al meteen 650.000 euro meer aan kwijt bent dan gepland? We hoeven ons niet af te vragen waar dit kostenplaatje eindigt. Ik denk dat de het wel over de 20 miljoen komt als het klaar is. Het is nu niet de tijd om zoveel geld uit te geven. Geld uitgeven dat je niet hebt is niet zo slim, ook al heb je nog een potje achter de hand.

Ad Thijssen, Eindhoven

Parkeren stadsrand tot mislukken gedoemd

Een verkeersdeskundige van de TU/E vindt het nog te vroeg om de parkeergarage in de Genneper Parken af te schrijven (ED 30-11). Op voorhand was al min of meer duidelijk dat een parkeergarage aan de rand van de stad geen doorslaand succes zou worden. Eindhoven is geen Amsterdam of Rotterdam en hopelijk gaat dat ook nooit gebeuren. Daar is het zelfs met de fiets nog een crime is mijn ervaring. In het centrum van Eindhoven kan men gelukkig op veel plekken parkeren, wat ook zo moet blijven, zodat je als automobilist ook de bus moet nemen om het centrum in te komen. Parkeergarages in het centrum sluiten zou uit economisch oogpunt een slechte maatregel zijn omdat mensen dan uitwijken naar andere plaatsen waar men wel in de binnenstad kan parkeren.

Nol Peels, Eindhoven

Tragische geschiedenis Gezondheidscentrum

Voor het nieuwe gezondheidscentrum worden in de Kloosterstraat in Helmond noodgebouwen geplaatst. De ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum verloopt ronduit tragisch. Het is vreemd dat er een nieuwe huisartsenpraktijk in het nog te bouwen gezondheidscentrum zou komen terwijl de bestaande op nog geen 100 meter afstand blijft. Er bleek geen goedgekeurd bestemmingsplan en er was ook geen bouwvergunning afgegeven. Er was zelfs nog geen bouwaanvraag ingediend. Wanneer koopt iemand een heel pand met bijbehorende grond, zonder enige zekerheid dat daar, in dit geval, een gezondheidscentrum met appartementen gebouwd mag worden?

Henk van de Kerkhof, Helmond

Goddefroy speelt nu vast voor de engeltjes

Hans Goddefroy is gaan hemelen en speelt nu op zijn zelfgebouwde oude instrumenten hierboven voor de engeltjes. Voor mij was hij een echte levensgenieter, die ik in 1991 mocht interviewen in z’n Strijps atelier. Hij sprak voluit over zijn beelden en schilderijen, maar ook over zijn volksmuziekgroep Au joly bois en het maken / restaureren van oude muziekinstrumenten. En overal haalde hij wel een zelfgemaakt fluitje vandaan voor een paar tonen. Een van die fluitjes ligt nu al dertig jaar te pronken in mijn boekenkast, dat nu iets extra’s heeft.

A van de Laar, Eindhoven

Vluchtelingen aan Poolse grens huiswaarts

’We laten toch geen mensen doodgaan aan de grens van Europa’, zei Tineke Ceelen van Stichting Vluchtelingenwerk (ED 29-11). Zij schetst echter niet het complete plaatje. Als we hier gehoor aan geven dan komt een armada van vluchtelingen deze kant op. De Polen hebben bij hun grens een no-go zone van 3 kilometer ingesteld. Het resultaat is dat een grote groep vluchtelingen ’het al voor gezien hield’ en huiswaarts keerde. Vluchtelingenwerk moet goed beseffen dat we niet de gehele wereldproblematiek op onze schouders kunnen nemen.

Mario Verhees, Asten

Rangerovers die door Kleine Berg persen

Ik moet toch altijd lachen als ik met mijn vriendin op een zaterdagmiddag over de Kleine Berg heen loop. Het is een soort surrealistisch bezoek aan de autorai. Zo grappig als ik die enorme rangerovers, bestuurd door mannen met een vermoedelijk te klein geslachtsdeel of door vrouwen met genoeg botox om de Gooische matras te voorzien zich door die nauwe straat heen zie persen. Kom op mensen, maanden geleden spraken we nog schande over de patserbakkenoptocht in de Kruisstraat. Laten we effe normaal doen, en die Kleine Berg autovrij maken.

Cor de Vaal, Eindhoven

Muziekgebouw twee maanden dicht kan echt niet

Ik lees berichten over het Muziekgebouw met veel verwondering. De gemeente krijgt de gekleurde Piet toegeschoven, maar het Muziekgebouw moet echt bij zichzelf te rade gaan. Het verdienmodel met zomersluiting, dus in 10 maanden verdienen wat je over 12 maanden moet betalen, is allang failliet. Dit gebouw in juli en augustus dicht doen is iets uit de vorige eeuw en kan echt niet meer.Als je dit berekent over de genoemde huursom van 1.900.000 euro per jaar, kom je uit op ongeveer 315.000 euro waar geen inkomsten tegenover staan. Dan wil de schuld wel oplopen, ja. Het Muziekgebouw moet gewoon open zijn, 365 dagen van het jaar. Met naast de gewone programmering een programma voor juli en augustus liefst met de ondertekenaars van het cultureel manifest. Bedenk een leuk zomer-programma voor heel het gezin van grootouders tot kleinkinderen. Hiervoor zou de gemeente misschien een startsubsidie kunnen geven. Toeristen trekken is goed voor Eindhoven. Maar er is meer mogelijk zoals een nachtprogramma of studentencabaret.Als dat gebouw maar open gaat, want dicht zijn kost geld. Uiteindelijk is het Muziekgebouw een bedrijf. En ik heb niet de illusie dat het Muziekgebouw winst gaat maken. Subsidie van welke partij ook zal nodig blijven, maar het liefst zo min mogelijk.

Peter van de Laar, Eindhoven

Lege portemonnee, veel stress bij ondernemers

Veel branches worden in deze zware tijd geraakt en veel sterke onderneming staan wankel op hun voetstuk. Kijken we naar de horeca, dan zien we leegstaande cafés en restaurants. Daar waar de bar normaal volstroomt met bezoekers, blijft nu na 5 uur alles dicht. Online winkelen geeft de voorkeur boven fysiek naar een winkel gaan, dit om contacten te vermijden.

Dit alles veroorzaakt een lege portemonnee bij de ondernemers en veel stress. In de evenementen wereld, waarin ook ons bedrijf De La Roy zich veelal bevind, vallen lege agenda’s. Kunnen we niet meer sparren met onze klanten en is het stil op het gebied van offerte aanvragen. Evenementen worden afgelast en of doorgeschoven naar een onbekend tijdstip. Daar waar ons bedrijf zich altijd bemoeit met de etalages van de Bijenkorf met de kerst, worden daar nu oude materialen hergebruikt om te bezuinigen. Het wereldwijde pandemie zorgt voor omzetverlies op bijna alle niveaus, dus ook bij ons in de branche en bij ons op het bedrijf.

Doorgaan met onszelf inzetten, communicatie blijven zoeken met onze klanten en ze met de kerst een steuntje in de rug te geven door ze te bezoeken met een attentie. We steunen elkaar in deze tijd, praten er veel over en proberen daar waar kan kleine projecten te realiseren. Het is niet makkelijk om te ondernemen deze tijd, maar het maakt ook betere vrienden. Contacten met klanten worden helderder en omdat we allemaal betrokkenen zijn voelen we de pijn van elkaar.

Voor 2022 zit er wel weer wat in de pipeline, maar of bepaalde events doorgang gaan vinden, kunnen we nu nog niet zeggen. We snakken naar vrijheid op het gebeid van contacten aanboren en er weer van A tot Z bij betrokken zijn. Hopelijk komen we hier samen uit en kunnen we ergens volgend jaar de corona strijdbijl begraven.

Erik Franc, Gemert