Lezersbrieven | Beter Eindhoven: duurzame bouw op menselijke maat / uitstel bouwen in tijden van woningnood

LEZERSBRIEVENLezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 30 oktober in de krant verschenen.

Beter Eindhoven wil goede besluiten en duurzame bouw op menselijke maat

Er gebeurt momenteel héél veel in Eindhoven: allerlei bouwplannen worden ontwikkeld en dat is nodig! Daarbij worden helaas afspraken om de kwaliteit van de openbare ruimte te verzekeren, regelmatig ‘vergeten’.

Ons standpunt: ruimte voor de natuur moet behouden blijven. Voor mens én milieu is dat belangrijk. Veel democratische afspraken worden met voeten getreden en dat gaat ten koste van duurzaamheid en leefbaarheid.

Bijvoorbeeld de Dommel is een ecologische verbindingszone: daar moeten dieren een doorgang vinden van het ene leefgebied naar het andere. Om daarin te bouwen, of het nu een woontoren is of een fietspad, is niet verstandig. De biodiversiteit in Nederland en zeker die in Eindhoven, leidt er onder als we dergelijke Europese afspraken niet nakomen. Wij willen bescherming van het leefmilieu in de stad en ook de natuur de hoognodige ruimte geven, zodat de stad voor iedereen beter en aangenamer wordt om samen in te wonen.

De belofte om in het Victoriapark een mooi stadspark te maken, wordt ‘vormgegeven’ met een extra weg er dwars doorheen. SBE is absoluut vóór een park maar dan zonder autoverkeer. Parkachtige ruimten zijn hard nodig voor het welbevinden van de mens: jong en oud!

Systematisch worden de afgesproken bouwhoogtes opgetrokken. Er is geen omwonende die het oprekken van 30 naar 70 meter hoogte voor nieuwe gebouwen een goed idee vindt op 25 meter van zijn eigen woning. SBE is vóór bebouwing met woongebouwen en binnentuinen waar mensen elkaar kunnen leren kennen en ontmoeten. Realiseer plannen met een menselijke maat. Juist daarin onderscheidt Eindhoven zich van andere ‘topsteden’ zeggen ook expats.

Betaalbaar bouwen: graag en zéér nodig! Dit vraagt om een gemeente die zich zorgvuldig aan de eigen afspraken houdt. Een gemeente die de inspraakprocedures van harte faciliteert en de uitkomsten verwerkt in de besluitvorming. Nog beter zou zijn om vanaf het begin ideeën transparant en samen met burgers te ontwikkelen. Juist de goedwillende projectontwikkelaars zijn daarbij gebaat. Heldere kaders brengen toekomstbestendige oplossingen voort, die tijdverlies door rechtszaken bij voorbaat voorkomen.

Paul Henkemans en Peter Struik namens stichting Beter Eindhoven

Beter Eindhoven zorgt voor uitstel van bouwen in tijden van woningnood

De Stichting Beter Eindhoven is naar eigen zeggen een ‘platform van betrokken burgers’ die kritisch kijken naar de bouwplannen van de gemeente. De hoogbouwplannen kunnen nauwelijks op hun goedkeuring rekenen gezien de vele argumenten die daar door deze groep tegenin worden gebracht.

Maar onderzoek heeft uitgewezen dat deze argumenten niet steekhoudend zijn (ED 21-10). Onnodig uitstel van het bouwplan Edge is onder meer aan deze stichting te danken. Men heeft beroep aangetekend bij de Raad van State terwijl de ontwikkelaar erop vertrouwt na die uitslag meteen met de bouw te mogen beginnen. Ondanks een zeer geringe kans van slagen bereikt men dus wel dat de bouw minimaal een half jaar wordt uitgesteld. Eigenlijk zouden in deze tijd van woningnood dit soort fratsen die door hen als overwinning worden gezien, niet toegestaan mogen worden.

Het betreft hier het onnodig uitstel van nieuwbouwprojecten en dat in een tijd van grote woningnood! Deze stichting wil dit kunstje ook nog flikken bij andere hoogbouwprojecten in het centrum waaronder het pas door de gemeente goedgekeurde plan Victoriatoren. Duizenden woningzoekenden dreigen het slachtoffer te worden.

Har Rekmans, Eindhoven

Hard aanpakken die asocialen?

In de column van Jos Kessels (ED 28-10) gaat het over asociale antivaxers die hard moeten worden aangepakt, omdat ze ziekenhuisbedden in beslag nemen. Maar hoeveel mensen liggen er niet in het ziekenhuis en ook op de IC die door eigen schuld -roken, veel alcohol drinken, ongezond eten en leven- obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker hebben gekregen? Daar wordt niet over gesproken. Waarom gaat het niet eens over die mensen en over de overheid die al jaren op de gezondheidszorg heeft bezuinigd, waardoor er niet genoeg bedden zijn? Ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen superspreaders zijn!

Eke Vriens, Knegsel

Ook zondebok verdient medische hulp

Jos Kessels tirade van zondebokken en Osterhaus Island voorstel gaan te ver. Gelukkig bestaan er in Internationale wetgeving de Geneva Protocollen. Daarin wordt zelfs verplicht om medische hulp te verlenen aan je vijand in oorlogstijd. Is de verdeel en heers politiek zover dat zelfs de moraal van de Geneva Protocollen zijn ingehaald? Luister liever naar de ziekenhuis ervaring van Marcel Levi in London tijdens de eerste Lock down en zijn advies voor de zorg in Nederland – opbouwend en inclusief!

Sid Bachrach docent International School Eindhoven, Handel