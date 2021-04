Lezersbrieven | Blauwe kliko vervuilt straatbeeld extra | Snelfietsroute wordt er doorgedrukt

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 23 april in de krant verschenen.

Blauwe kliko vervuilt straatbeeld extra

Laagbouwwoningen in Eindhoven krijgen blauwe kliko’s voor oudpapier vanaf 2022 (ED 19+21-4). Een uitermate slecht plan. Niet vanwege de papierinzameling op zich, maar wel voor de gevolgen die dit heeft en bewoners opzadelt met wéér een extra container. Mijn straatbeeld wordt nu al vervuild door de groene en grijze containers in de voortuin. Soms noodgedwongen omdat niet alle bewoners beschikken over een achtertuin. Daar gaat dus binnenkort nog een blauwe kliko bijkomen. En dan mogelijk straks ook nog een oranje voor het plastic. Dan wordt het pas echt een regenboogstraat! Mijn achtertuin is ook niet zo heel groot. Ik gebruik ook al een (via de gemeente gekochte) composteerbak voor mijn groente-afval.

Tot nu toe zorg ik dat mijn oudpapier netjes verpakt buiten komt te staan en als het dreigt te gaan regenen, zet ik het wel twee weken later buiten. De gemeente Eindhoven zou ook bij supermarkten naast de glascontainer en plastic container een papiercontainer kunnen zetten, zoals ik in België ook wel gezien heb. Een veel betere oplossing!

Henk Vercoulen, Eindhoven

Ministers gevoeliger maken voor onrecht

Minister Hoekstra (CDA) probeerde kamerlid Omtzigt (ook CDA) te sensibiliseren (gevoeliger te maken) maar ‘dat lukte niet’. Waarvoor moest hij gevoeliger gemaakt worden? Voor de ellende die aan het licht zou komen als duidelijk werd hoe overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, geblunderd hebben? Of misschien nog meer voor de ‘ellende’ als aan het licht kwam hoe opeenvolgende regeringen hun macht gebruikten om zo min mogelijk democratisch te zijn. Misschien is het toch Hoekstra en heel wat andere regeerders die gesensibiliseerd moeten worden voor de aard van democratie en de rolverdeling daarbinnen. Maar nog belangrijker is dat ze (als dat nog kan) gevoelig gemaakt worden voor de ellende die het systematische onrecht en wantrouwen bij heel veel Nederlandse gezinnen heeft aangericht.

Pierre Pasmans, Mierlo

Hot-news maakt tijd rijp voor verkiezingen

De ingewijde bronnen van RTL, die nieuws lekten over de bekende bestuurscultuur op het Binnenhof over informatie uit 2019, zijn laat met dit aanvullend hot-news. De weigering blijft om notulen van de ministerraad over de toeslagen affaire openbaar te maken. Nieuwe verkiezingen is de remedie om Rutte en Hoekstra geheel uit te sluiten van vak K in Den Haag.

Erik Wils, Valkenswaard

Kleintjes toch vergeten bij versoepeling

Winkels en horeca krijgen meer ruimte. Hartstikke goed en dat hebben we hard nodig. Maar waar blijft meer vrijheid voor de kleintjes waar Maarten de Visser voor pleit (ED 20-4)? Onder zijn opinieartikel stond een foto van het kasteel/kinderboerderij Geldrop. Daar heb je horeca van de kasteelhoeve waarvan het terras wel open mag. Gun dan ook de kinderen en de dieren dat ze hun natje en droogje kunnen kopen en krijgen. Op gepaste afstand. Met genoeg ruimte en frisse buitenlucht moet dat heel eenvoudig zijn.

Els van Loon, Geldrop

Snelfietsroute wordt er doorgedrukt

De snelfietsroute door het woon- en recreatiegebied van Ooievaarsnest, Hanevoet en Bennekel moet er hoe dan ook komen, zegt de gemeente Eindhoven (ED 16-4). Een voldongen feit dus, waartegen van de zijde van de bewoners al massaal verzet op gang is gekomen. Als pleister op de wonde heeft de wethouder ervoor gezorgd dat er zogenaamde klankbordgroepen zijn die nog wat kunnen meepraten over details van de routes. Duidelijk een zoethoudertje. Het gaat dan om twee groepjes van maximaal 6 personen, volkomen willekeurig samengesteld en waarbij Hanevoet getalsmatig minder is vertegenwoordigd en de Bennekel zelfs helemaal niet. Ik vraag mij af: wordt dit nu de nieuwe bestuurscultuur van Eindhoven?

Harry Ansems, Eindhoven