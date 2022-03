Lezersbrieven | Blijf kritisch over kappen van mooie bomen | Zomer- of wintertijd afschaffen moet in EU verband

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 31 maart in de krant verschenen.

Wegwerp moest omdat hergebruik duurder was

Een verheugend initiatief om eindelijk eens flink het mes te zetten in het gebruik van eenmalige kunststof verpakkingen zoals koffiebekers (ED 30-3). Of toch niet? Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw werkte ik in een ziekenhuis. Medische materialen zoals injectiespuiten, naalden, sondes en katheters werden na reiniging weer gebruikt. Evenals serviesgoed en bestek. Totdat van de een op de andere dag wegwerpmaterialen werden ingevoerd. Onder het personeel brak een kleine opstand uit. Opgevoed als we waren in een tijd dat ‘duurzaam’ en ‘hergebruik’ nog geen progressieve modewoorden waren, maar vanzelfsprekende alledaagse praktijk, vonden we het weggooien van nog goed bruikbare kunststofproducten het toppunt van verspilling en milieu vervuiling. Om ons te kalmeren belegde de ‘financiële’ man, een zuinige Zeeuw, een voorlichtingsmiddag. Haarfijn rekende hij ons voor dat hergebruik veel duurder was dan het moderne wegwerpspul. De kosten en de milieu last zaten hem onder andere in de (af-)wasmachines, energie voor warmwater en sterilisatie, reinigingsmiddelen en arbeid. Hoe zou die kosten/baten analyse nu uitvallen?

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Het wildbeheer is dringend aan herziening toe

Wildbeheer hoort niet (meer) thuis bij Wildbeheereenheden( wbe’s) (ED 29-3). Dat zijn simpelweg jagersclubs die jagen om te schieten (doden) en zij hebben al vele jaren getoond niets te snappen van modern wildbeheer. Het huidige beheer is dringend aan herziening/reorganisatie toe. Het gebruik van de kogel stamt uit de vorige eeuw. De ‘beheermiddelen’ dienen aangepast en gemoderniseerd te worden. Afschaffing van het huidige ‘stelsel’ is noodzakelijk terwijl het onderbrengen van beheer, uitvoering en toezicht rechtstreeks bij Staatsbosbeheer een ‘must’ is.

Harry Kuypers, Helmond

Blijf kritisch over kappen van mooie bomen

Ik ben getroffen door de mooie foto van René Manders op de voorpagina van het ED. Geraakt ben ik door de schapen die op weg waren naar de Strabrechtse Heide, maar vooral was ik getroffen door de enorme stapels gekapte bomen langs de weg. Of ik nou wandel in Helenaveen of op de Stippelberg overal zijn heel veel gezonde bomen geveld. Dat doet mij pijn maar ook denk ik dan aan de miljoenen bomen die we nog moeten planten om het klimaat te beschermen. Afgelopen zondag fietste ik met mijn vrouw naar sint Anthonis en bij de afslag naar Nederheide waren prachtige eiken gekapt over een lengte van een paar honderd meter. In de lente en vooral in de herfst kunnen wij daar genieten van het prachtige groene of rode bladerdak. Op deze plek zal wel een veilige afslag naar het strandbad gemaakt moeten worden. Maar mensen ik hoop wel dat gemeentes, de provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat kritisch blijven over het kappen van die mooie bomen. Bezint eer ge aan het kappen begint.

Ferd Raaymakers, Deurne

Erdogan kan gloriëren nu Biden buiten spel staat

Biden heeft zich als onderhandelaar buiten spel gezet. Dat is niet slim. Nu kan Erdogan glorieren.

Rien van Uden, Helmond

Kan Biden zelf nog wel aan de macht blijven?

‘Deze man kan niet aan de macht blijven’. Sprak Biden daarmee niet over zichzelf de ban uit?

Henk Hendriksen, Veldhoven

Poetin zorgde voor vloedgolf saamhorigheid

Ik heb genoeg verwoestingen in Oekraïne gezien en pak De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman er bij. En wat zie ik? Hitler, Churchill en Roosevelt dachten met het bombarderen van burgers en hun steden de wil en de moraal van hun vijanden te breken. Het tegendeel bleek waar: er ontstond een vloedgolf van saamhorigheid. Poetin maakt nu dezelfde fout: zijn bombardementen verenigen niet alleen de Oekraïeners, maar ook de NATO. Diep triest dat er intussen zoveel slachtoffers moeten vallen.

Jean Peeters, Eindhoven

Zomer- of wintertijd afschaffen moet in EU verband

Özcan Akyol vraagt zich af of het zinnig en gezond is om twee keer per jaar de klok te verzetten (ED 26-3). Eus verwijst naar de Verenigde Staten die dit hebben afgeschaft. Allereerst zijn de Verenigde Staten een land met vier tijdzones. Van New York naar Denver en van Chicago naar Los Angeles, dat betekent de klok twee uur terugzetten, ongeacht zomer- of wintertijd. Verder telt de VS 330 miljoen inwoners en slechts twee politieke partijen. Ons land moet het doen met nog geen tiende van het aantal inwoners bij tien keer zoveel politieke partijen, met allemaal hun eigen voorkeur voor permanente wintertijd, permanente zomertijd of “behoud van ellende”. Eus beweert dat landen niet samen op hoeven te trekken. Stel nu dat Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk voor permanente wintertijd kiezen en België, Duitsland, Spanje en Italië voor permanente zomertijd. Dan zou ik voor een enkele auto- of treinreis Amsterdam-Milaan alleen al drie keer de klok moeten verzetten, vaker dan nu in een heel jaar. Ik denk dat zonder Europese eensgezindheid het afschaffen van zomer- of wintertijd geen zin heeft.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Gelukkig zijn de Amerikanen weer paraat

Een lachende President Joe Biden na zijn uitputtende vergadermarathon in Brussel, pizza etend met Amerikaanse militairen van zijn 82nd Airborn Division in Polen. Niet zo maar een legeronderdeel. Deze Amerikaanse elite eenheid bevrijdde ons in 1944 met de Operatie Market Garden van de Duitsers. Ze rukten daarna verder op en bezetten Berlijn. Dat is voor ons andermaal een groot geluk geweest. Als de Russen daar niet waren tegengehouden, dan zou Stalin zijn leger door laten stoten tot aan de Nederlandse Noordzeekust. Zo ver kwam het niet. Maar de Sovjet Unie maakte in 1945 wel de Oost-Europese landen, die zich nu terecht weer bedreigd voelen, tot machteloze satellietstaten. Gelukkig zijn de Amerikanen weer paraat en staan we er weer niet alleen voor.

Sjef Smeets, Geldrop